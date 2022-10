I forkant av kvartalsrapporten: Vil Tesla-veksten møte en flaskehals?

Tesla skal rapportere resultatet for tredje kvartal onsdag 19. oktober, etter de amerikanske markedene stenger. Elbilprodusenten bommet på leveringsestimatet, men leverte likevel rekordmange biler i tredje kvartal. Med forventninger om at inntektsveksten vil avta ytterligere er Teslas aksjer på et viktig teknisk støttenivå etter et fall på 28% siden 3:1 aksjesplitten i slutten av august ble gjennomført. På lang sikt kan Teslas fremtidige etterspørsel se ut til å kunne bli en bekymring for investorer. Derfor vil selskapets fremtidige vekstforventninger være en viktig faktor å følge med på under den kommende kvartalsrapporten.

Rekord i antall leveranser, men et fall i profittmargin

Etter svake produksjonstall i andre kvartal grunnet covid-relaterte nedstengninger i Shanghai leverte Tesla 343,830 biler i tredje kvartal, lavere enn estimatet på 358,000, men det var fortsatt rekord i antall leveringer på et kvartal for Tesla. Som et resultat av selskapets oppgraderinger av fabrikken i Shanghai leverte Tesla 83,135 elbiler i september i Kina, en 8% økning i leveranser fra august. Totalt antall leveranser i år er nå over 900,000, som betyr at Tesla enkelt vil passere 1-million leveranser i 2022.

Skylden for at Tesla ikke klarte å oppfylle leveringsforventningene i tredje kvartal la de på problemer med forsyningskjeden og forsendelsesproblemer. Gjennomsnittlig estimat for Teslas EPS er omtrent $1 i tredje kvartal eller 61% vekst sammenlignet med samme periode i 2021, men et fall fra 148% vekst i 2020. Økende kostnader på råvarer og logistikk er hovedgrunnene for at Tesla ser lavere profittmarginer i dag. Prisøkningen til Tesla kan imidlertid ha oppveid for noen av de økende kostnadene. Inntjeningsestimatet er på omtrent 22 milliarder dollar for tredje kvartal, altså 59% vekst år over år, høyere enn forrige års vekst på 57% i den samme perioden. Samlet sett er det forventet at selskapet vil beholde sin sterke vekst i tredje kvartal, men med et fall i profittmarginen.

Utsiktene for etterspørselen kan være en bekymring

Noen analytikere mistenker at problemer med å oppfylle leveransetall i tredje kvartal kan være et tegn på svekket etterspørsel som følge av makroøkonomiske hendelser, blant annet en drastisk nedgang i den økonomiske veksten i Kina. Mens produksjonskapasiteten har blitt forbedret i Shanghai-fabrikken, kan et leveransetall som er lavere enn forventet vekke bekymringer om hvorvidt forbrukernes etterspørsel i Kina avtar, siden Kina er et av Teslas største markeder. De lokale kinesiske elbilprodusentene som BYD, NIO og Xpeng, kan også ta noen av Teslas markedsandeler hos kinesiske kjøpere. Samtidig kan stigende renter og tegn til økning i arbeidsledigheten i vesten svekke kjøpekraften for dyre elbiler. Dette betyr at Teslas utsikter for neste kvartal vil være nøkkelen til aksjens utvikling.

Teknisk analyse

Klikk for å forstørre chartet

Teslas aksjer kan få en ytterligere oppgang fra støttenivået på 203 som indikeres av RSI, som er i oversolgt territorium, sammen med en økning i handelsvolumet. Det potensielle kortsiktige målet kan være rundt 252 ved 23 6% fibonacci retracement, deretter 264, som var sluttkursen før prisgapet som kom etter at Tesla lanserte lavere leveransetall enn forventet.

På den andre siden kan et bearish utbrudd av støtten på 203 ta aksjeprisen videre nedover for å teste motstandsnivået på 180.



