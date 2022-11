I forkant av kvartalsrapporten: Vil Nvidias oppgang fortsette etter dagens kvartalsrapportering?

Nvidia rapporterer resultat for tredje kvartal etter de amerikanske markedene stenger onsdag 16. november. Selskapets aksjekurs falt omtrent 68% til det laveste nivået i oktober i år fra toppen i november 2021, men har hentet seg inn igjen med en økning på 54% fra bunnen, sammen med veksten i flere globale markeder som vi har sett siste tiden. Mens selskapet sliter med vekstutfordringer grunnet svekket etterspørsel etter datamaskiner, samt Biden-administrasjonens forbud mot eksport av mikro-chiper til Kina, vil Nvidias inntekter fra datasenter og gaming være i hovedfokus under kvartalsrapporteringen. Om selskapet kan slå inntektsforventningene vil være hoveddriveren for et umiddelbart utslag på aksjekursen, siden alle de negative katalysatorene ser ut til å allerede være priset inn.

En nedgang i inntektsveksten er forventet

Ifølge estimater fra Wall Street vil selskapets earnings-per-share ende på 71 cent og inntekten på 5,8 milliarder dollar i tredje kvartal. Dette tilsvarer et fall i resultatmargin på 42% og et inntektsfall på 22% sammenlignet med fjoråret. Selskapet har selv gitt uttrykk for at de forventer å ende på 5,9 milliarder dollar i inntekter i tredje kvartal, et tall som var offentliggjort før Biden-administrasjonen forbud mot eksport av halvledere til Kina ble innført.

Nvidias datasenter-salg forbedret seg noe i andre kvartal, med en økning på 61% sammenlignet med fjoråret. Noe som tilsvarer en inntekt på 3,8 milliarder dollar. Dette segmentet vil være i stort fokus under kvartalsrapporteringen siden USA har bedt Nvidia om å stoppe eksporten av deres mest populære databrikker, A100 og H100, til Kina. Dette betyr at Nvidia kan ha gått glipp av inntekter som tilsvarer 400 millioner dollar, men tidligere denne måneden kunngjorde selskapet at de startet produksjonen av prosessoren A800 GPU, ment for det kinesiske markedet, samtidig som de følger de nye reglene til USA om å begrense Kinas mulighet til å utvikle deres maskinlæringsprogrammer. Dette vil ikke løse problemet med salgene de har gått glipp av i Kina i tredje kvartal, men positive nyheter kan fortsette å støtte kursoppgangen til aksjen.

Det andre største segmentet som står for Nvidias inntekter er gaming. Inntektene fra dette segmentet falt 33% årlig i andre kvartal til 2,04 milliarder dollar, som følge av svekket etterspørsel etter grafikkort til PC-er. Kollapset i kryptovaluta-industrien var også en grunn for svekkelsen i etterspørselen, noe som gjør det vanskelig å måle nøyaktig i hvor stor grad svekket etterspørsel etter skjermkort til gaming er grunnen for lavere salgstall. Nvidias CEO, Kress, sa; “We are unable to accurately quantify the extent to which reduced cryptocurrency mining contributed to the decline in Gaming demand”.

Klikk på videoen over for å se vår globale analytiker Tina Tengs tekniske analyse av Nvidia.



