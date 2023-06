Sukkerrush eller -krasj?

Prisutviklingen for råsukker minner mistenkelig om effekten av sukkerinntak på kroppen: først en kraftig opptur, etterfulgt av et brått fall. Hvor går utviklingen videre?

Inflasjonen har som kjent truffet hardt på en rekke produkter, og innen matvarer har særlig sukker opplevd en kraftig prisstigning. Sukkersøte fornøyelser som brus, godteri og iskrem er blitt merkbart dyrere, til glede for kostholdseksperter og leger verden rundt. Det har lenge vært politisk debatt rundt sukkeravgifter som har kommet og gått, men nå har markedet kommet med sitt bidrag.

Sukkerprisen steg 40 prosent fra rundt 19 cent ved årsskiftet til 27 cent i slutten av april, det høyeste nivået på 11 år. Siden da har den nylig vært nede under 24 cent, og nå er spørsmålet hvor veien går videre.

Tørke og biodrivstoff

Rundt 80 prosent av den globale sukkerproduksjonen kommer fra sukkerrør, ifølge International Sugar Organization. De resterende 20 prosentene kommer fra beter, primært i Nord- og Mellom-Europa.

Den kraftige prisoppgangen ble trigget av frykt for begrenset sukkertilbud i markedet, grunnet ulike utfordringer hos de største produsentene. På verdensbasis er India og Brasil de to viktigste, etterfulgt av land som Thailand og Kina. At Russland er den største produsenten i Europa hjelper ikke på situasjonen, og Ukrainas produksjon er ventet å falle med nesten 25 prosent i sesongen 2022-23.

I India førte tørke i deler av landet til at myndighetene strammet inn på eksportlisenser for å sikre den nasjonale forsyningen av sukker, mens i Brasil har høyere skatt på bensin økt etterspørselen etter biodrivstoff. Kombinert med OPECs overraskende beslutning i april om å kutte oljeproduksjonen med rundt 1,16 millioner fat per dag, har det gitt sukkerrørprodusentene incentiver til å blande etanol i stedet for å knuse søtningsmiddelet.

Flere analysemiljøer peker på at økende etterspørsel etter biodrivstoff vil svekke tilbudet av sukker i så stor grad at det i praksis kan dannes et prisgulv for råvaren.

Tysk børsopptur

De høye sukkerprisene vil særlig ramme de som allerede sliter mest med høyere matvarepriser. Blant dem er mange importavhengige land i Nord-Afrika og sør for Sahara, med høyt sukkerforbruk men liten grad av matsikkerhet.

Mens forbrukerne fortviler over prisoppgangen, sitter det naturlig nok aktører på den andre siden av gjerdet og gnir seg i hendene. Verdens største sukkerprodusent, tyske Suedzucker AG, forventer at sukkerprisene vil holde seg på høye nivåer i flere måneder fremover. Selskapets aksjekurs er da også opp nesten 30 prosent det siste året, selv om den i takt med sukkerprisen har falt en del tilbake fra toppen i slutten av april.

Suedzucker AG endte fjorårets regnskapsår, som ble avsluttet i februar, med en EBITDA på over en milliard euro – opp fra 692 millioner året før. Og guidingen er svært positiv for inneværende år.

Det siste årets sukkerrush har vært en kjærkommen avveksling for sukkerprodusentene, som må forholde seg til en langsiktig trend med redusert sukkerinntak blant befolkningen.

Når sukkerprisen likevel har falt noe tilbake siden slutten av april, skyldes det blant annet langtidsværvarslet. Det har vært bekymringer rundt effektene av værfenomenet El Nino som starter i år, men nå kan det se ut til at nedbørsmengdene i Brasil skal roe seg i nær fremtid. Også India og Sørøstasia ventes å motta relativt normale nedbørsmengder gjennom sine monsunsesonger i sommer. Det lover godt for gjennomføringen av den pågående innhøstingen.

Oppside innen alternative søtningsmidler

Trading Economics spår en sukkerpris på 26,87 cent ett år frem i tid, 5-10 prosent opp fra denne ukens priser og fortsatt et meget høyt nivå i historisk sammenheng. Foruten å se på aksjer i de børsnoterte sukkerprodusentene, kan man få mer direkte eksponering mot sukkerprisen gjennom derivater som Contracts for Difference ( CFDer ).

Ifølge US Department of Agriculture bruker de nesten 350 millioner amerikanske statsborgerne i snitt 17 teskjeer tilsatt sukker hver dag. Selv om tallene er en del lavere for mange andre land, er det fortsatt snakk om enorme mengder på verdensbasis. Sukker utgjør rundt 75 prosent av søtningsmiddelmarkedet på over 100 milliarder dollar.

Men det er stort vekstpotensiale innenfor alternativer som lavkalori søtningsmidler. Matvareprodusenten Whole Earth Brands er blant dem som ønsker å utnytte det globale søtsuget, ved å tilby sunnere plantebaserte søtningsmidler og smakstilsetninger. De høye sukkerprisene, kombinert med mer helsebevisste forbrukere, vil kanskje gi ytterligere vind i seilene til alternative søtningsmidler fremover. Wall Street-analytikerne spår i hvert fall sukkersøt avkastning for Whole Earth Brands-aksjonærene, med gjennomsnittlige kursmål som ligger 130-140 prosent over dagens aksjekurs.



