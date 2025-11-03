Slår knockout på Nasdaq

2025 er så langt et formidabelt år for investorer på de fleste av verdens børser. Men ett land utmerker seg.

Hovedindeksen i Oslo har så langt i år gått frem 15 prosent. Best i Norden er imidlertid Finland, hvor den ledende indeksen har steget hele 27 prosent i år. Sverige er opp åtte prosent mens de stakkars danskene har sett indeksen falle fire prosent, etter skuffende utvikling for flere av de største selskapene notert på Københavns fondsbørs.

Vi hører og leser hver dag om nye rekorder på børsene i USA. Nasdaq har steget 23 prosent, Dow Jones 13 prosent og US Small Cap 2000 12 prosent. S&P 500 er opp 16 prosent så langt i år. Dette er utrolige oppganger sett i lys av all den usikkerheten Trump-administrasjonen har påført aksjemarkedene. Men det er en helt annen børs som skiller seg ut som årets klare vinner så langt.

Klar og overraskende vinner

I Seoul har den sør-koreanske Kospi-indeksen (Korea Composite Stock Price Index) steget 70 prosent i år. Stigningen har stort sett kommet etter den såkalte «Liberation Day» i USA i begynnelsen av mars. Den kraftige stigningen er overraskende, for børsen i Seoul har beveget seg sidelengs i mange år. I slutten av mai i år var indeksen på samme nivå som i januar 2022. Så skjøt det fart!

Data fra Bloomberg – gjengitt i Financial Times – viser at den gjennomsnittlige pris/bok verdien var 0,8 i starten av april for Kospi-indeksen. Man betalte 80 øre for en krone egenkapital. Da var aksjekursen på sitt laveste nivå i år. Dette var et godt tidspunkt å entre toget. Siden har pris/bok steget jevnt og trutt til omkring 1,3 ved utgangen av oktober.

Mye mer enn bare KI

Næringslivet i Sør-Korea består av store, globale selskaper innenfor en rekke industrier. Mange store selskaper har bidratt til oppgangen. Sørkoreanske chipprodusenter har nytt godt av den globale boomen innen kunstig intelligens og datasentre, noe som har ført til kraftig kursoppgang og løftet hele markedet. Halvlederprodusentene Samsung og SK Hynix utgjør nesten 30 prosent av indeksen, ifølge Financial Times. Mens aksjekursen på Samsung Electronics har steget nesten 95 prosent i år, har kursen på SK Hynix steget 230 prosent. Dette er verdens to største produsenter av minnebrikker, og de sitter samlet på nesten 70 prosent av markedet. Begge selskapene har levert sterke regnskaper med solid inntjeningsvekst, og de har nylig inngått en avtale med OpenAI om å levere chipper til deres enorme Stargate datasenter-prosjekt.

Innen skipsbygging har Sør-Korea lenge hatt en dominerende posisjon, og HD Hyundai Heavy Industries har mer enn doblet aksjekursen i år. Store ordre ventes også til landet i takt med at mange nasjoner skal ruste opp marinen. På et møte i Seoul i slutten av oktober ga president Trump grønt lys til at Sør-Korea kan bygge atomdrevne undervannsbåter ved Aker Philadelphia Shipyard i USA. Sør-Korea har blitt en av verdens ti største eksportører av militært utstyr etter at krigen i Ukraina brøt ut. Hanwha Aerospace, landets største produsent av forsvarsutstyr, har hatt en kursstigning på over 200 prosent i år!

Et fruktbart møte med Trump

Under det samme møtet mellom presidentene Trump og Lee Jae Myung fra Sør-Kora ble det inngått en handelsavtale hvor tollsatsene på bileksport til USA senkes. Omkring en tredjedel av landets eksport til USA er kjøretøyer, og Sør-Korea har blitt pålagt høyere tollsatser av USA på bileksport enn de store konkurrentene fra Japan. Hyundai Motors resultat i tredje kvartal var negativt påvirket av tollsatsene i USA, men aksjen har likevel steget 25 prosent i år. Kias aksjekurs har steget 15 prosent. Batteriprodusentene i landet har også gode dager. Aksjen til LG Energy Solutions har hatt en utrolig utvikling i oktober med en oppgang på 40 prosent.

Ikke et blaff

Det er også strukturelle forklaringer til de store kursoppgangene i Sør-Korea. Regjeringen har innført eller varslet reformer som vil gi bedre utbyttepolitikk og tilbakekjøp av aksjer, og det har styrket tilliten blant utenlandske investorer. Og de strømmer til, slik at utenlandske institusjonelle investorer igjen har blitt netto-kjøpere av koreanske aksjer, særlig i store selskaper. Myndighetenes uttalte mål om å løfte aksjemarkedet og gjøre Sør-Korea mer attraktivt for investeringer, har gitt investorene tro på langsiktig vekst.

Når mange av de store sørkoreanske selskapene samtidig er langt lavere priset enn amerikanske konkurrenter, kan det være ytterligere oppside for investorene. Vi kaster ikke så ofte blikket mot disse breddegradene, men nå blåser det positive vinder over aksjemarkedet i Sør-Korea, og det skal man merke seg.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.