Skal du handle aksjer i romjula?

Er det best gevinst ved å kjøpe aksjer eller å smøre skia og prøve å glemme dette triste aksjeåret?

Jeg håper du nyter høytiden. Jula ligger bak oss, og nyttårsfeiring venter. Kanskje har du trukket ut stikkontakten til PC-en og prioriterer skiturer, flott natur og tid med familien?

Det er ofte stor aktivitet i finansmarkedene i dagene frem mot nyttår. Mange benytter anledningen til å rydde opp i porteføljen og kvitte seg med aksjer som har gått i tap. De vil inn i 2023 med blanke ark og en penere aksjebeholdning. Noen benytter dagene til transaksjoner for å optimere skatten, for eksempel ved å selge noen aksjer med tap for å motvirke skatt på aksjer solgt med gevinst. Mange innbetaler ekstra på pensjonssparingen for å sikre skattefradrag. Det skrives for tiden mange artikler om hvordan du kan investere og tenke skatt i årets siste handelsdager. Det er alltid en god idé å sette seg inn i skattelovgivningen og hvordan du bør handle som investor ved årets slutt.

2022 – Uvisshetens år

Det har vært spesielt vanskelig å lese markedene i 2022. Det har vært uvisshetens år med mye dramatikk. Overraskelsenes år. Overskriftenes år. Ofte med negativt fortegn. Og selv om aksjekursene har falt dramatisk, har det vært perioder med sterk oppgang, senest fra midten av oktober til begynnelsen av desember. For så å falle igjen. Skiftende og usikre forventninger til inflasjon og rente har gjort det svært vanskelig å gi en pekepinn på hvor aksjemarkedene er på vei. Det er fortsatt situasjonen ved inngangen til 2023.

Financial Times skriver om en massiv flukt fra aksjefond og ETF’er i uken frem mot jul. Aksjer for omkring 40 milliarder dollar ble solgt på en uke. Det er et uvanlig høyt tall, selv om tilsvarende salg skjedde i samme uke i fjor. Hovedforklaringene skal være at noen ville ta gevinster fra børsoppgangen i november, mens andre ville redusere eksponeringen i aksjer. Størst aktivitet var det i amerikanske aksjer. Investorer er nervøse og pessimistiske til utviklingen på aksjemarkedene ettersom et høyt rentenivå forventes å vare langt inn i neste år.

Moderat optimisme

Skal man lete etter litt optimisme, så er det sjeldent at aksjemarkedene faller to år på rad, og etter at de globale kursene er falt omkring 20 prosent i år, kan det ligge an til oppgang i 2023. Det kan imidlertid bli verre før markedene snur. Inflasjonen er fortsatt høy, og BNP-veksten i USA på 3,2 prosent for tredje kvartal, som ble lagt frem rett før jul, indikerer flere renteøkninger fra sentralbanken i 2023.

Kursene, ikke minst på teknologiaksjer i USA, har falt markant gjennom 2022. For den langsiktige investor kan det være interessant å vurdere noen av de solide selskapene med gode kontantstrømmer. Siden slutten av september har verdien av den amerikanske dollaren svekket seg omkring ni prosent mot den norske krone, og det bidrar også til å gjøre amerikanske aksjer billigere. Samtidig får mange amerikanske selskaper med høy eksportandel styrket sine marginer når dollaren faller. Det er imidlertid verdt å merke seg at dollaren fortsatt er nesten en krone dyrere nå enn ved inngangen til året, og ytterligere dollarfall kan ikke utelukkes. Det er viktig å tenke valutakurser også når du investerer i aksjer.

Mer usikkerhet

2022 var et år med mange overraskelser. Krigen i Ukraina med alle dens triste konsekvenser, inflasjon- og rentesjokk, tunge og sammenfallende aksje- og obligasjonskursfall, skyhøye energipriser, politiske og finansielle vibrasjoner i Storbritannia, geopolitiske spenninger, pandemistengninger i Kina, problemer i forsyningskjedene og skattepolitiske bølger i Norge. Uvissheten vil fortsette i 2023, og vi får nye overraskelser. Derfor vil dagens nervøsitet i finansmarkedene ganske sikkert fortsette inn i det nye året.

Ser vi bort fra skattemessige problemstillinger som nevnt innledningsvis, ser jeg ingen grunn til at du skal droppe skituren for å handle aksjer før nyttår. La markedene svinge videre, støtt deg til din investeringsstrategi og smør med blått. En flott tur innover i marka eller ut på viddene er nok det beste du kan gjøre for kropp og sjel. Vi legger 2022 bak oss, og så ses vi igjen på nyåret. Riktig godt nyttår, og takk for følget i året som nå straks er slutt!