Ryder Cup på børsene?

Europa har vunnet 4 av de 6 siste Ryder Cup-turneringene i golf. USA har dominert på børsmarkedene. Men nå viser Europa muskler.

Ryder Cup er en golfturnering mellom amerikanske og europeiske lag. Den spilles annethvert år og er særdeles prestisjetung og populær på begge sider av Atlanteren. I mange år dominerte USA stort, men Europa har slått tilbake. Når Tiger Woods eller Nick Faldo har lagt an til en avgjørende put holdt golfelskere på begge kontinenter pusten.

Styrkeforholdet på børsmarkedene har visse paralleller, men her har det vært David mot Goliat. USA har kun omkring 4 prosent av jordens befolkning, men står for 24 prosent av verdensøkonomien, målt i BNP. Ser vi på verdien av alle børsnoterte selskaper i verden, er hele 46 prosent på amerikanske børser. 27 EU-land står for omkring ni prosent. Tallene er per oktober 2022.

Europa tapte teknologikampen

Ifølge en analyse av aksjesjefsstrateg Peter Garnry i Saxo Bank, så skyldes den amerikanske dominansen at Europa stort sett gikk glipp av mulighetene i teknologisektoren de siste tiårene. Fra 1990 skjøt digitaliseringen fart, noe amerikanerne forstod å utnytte. Med sine konkurransefortrinn på halvledere, produksjon av datamaskiner og utvikling av operativsystemer, kom internettet som sendt fra himmelen. På nittitallet ble mange digitale selskaper med ambisiøse visjoner etablert, som for eksempel Amazon i 1994. Fra oktober 1990 til juni 1999 vokste det amerikanske aksjemarkedet i gjennomsnitt 6,4 prosent raskere enn det europeiske, hvert år. USA festet grepet. I september 1999 vant USA Ryder Cup med knappest mulige margin over Europa.

Dotcom

Så smalt det. Dotcom-boblen brast i mars 2000 og verdien av teknologiselskapene falt som steiner, spesielt i USA. Vinden snudde: I de etterfølgende årene var det de europeiske aksjene som løp fra de amerikanske, og på golfbanen vant Europa Ryder Cup tre ganger på rad. I november 2007 havnet de amerikanske aksjene på lavpunktet mot de europeiske aksjene, og en ny æra begynte.

Helt fra lavpunktet i 2007 til oktober 2022 hadde de amerikanske aksjene satt de europeiske totalt i skyggen og hatt en vekst som var i gjennomsnitt 7,5 prosent høyere, årlig. Vi kjenner alle de store amerikanske teknologiselskapene som har stått bak denne eventyrlige veksten.

– Ingen ville røre Europa, som var aksjemarkedets syke, gamle mann, skriver Peter Garnry. Vår verdensdel hadde tapt kampen om teknologimarkedene. Det er kun en mager trøst at siden 2007 har Europa fire Ryder Cup-seire mot USAs tre.

Europeisk come-back

Men nå har europeiske aksjer for alvor tatt opp kampen. Siden september 2022 har de europeiske aksjene steget med omkring 22 prosent mot S&P 500, og enda mer regnet i dollar. Det har flere forklaringer:

Europeiske aksjer har en langt lavere prissetting enn de amerikanske. Stoxx Europe 600 Index omsettes til omkring 13,2 ganger fremtidig inntjening sammenlignet med omkring 17,8 ganger for S&P 500, ifølge Saxo Bank. Det er en rabatt på 35 prosent.

Europeiske selskaper har vist stigende fortjenestemargin mens marginen har falt for både Nasdaq og S&P-selskapene.

En mild vinter og et lavere enn forventet energiforbruk i Europa har fjernet en masse frykt omkring energipriser og -leveranser.

Kina, et viktig marked for mange europeiske selskaper, har åpnet igjen.

Europa har langt større sektor-diversitet enn USA og er ikke så avhengige av teknologiselskaper. Eksempelvis har sektorer som helse, finans, energi og media vist gode resultater de siste kvartalene.

Globalt er det generelt lavere interesse for amerikanske børsmarkeder nå enn det har vært de siste årene, ifølge en undersøkelse av Morgan Stanley fra januar. Investorer søker isteden mot Kina og Europa.

Så omsider ser vi litt medvind for europeiske aksjer og samtidig motvind i USA. Markedene er spente på begge sider av Atlanterhavet. Inflasjons-, rente- og resesjons-spøkelsene har ikke forduftet. Samtidig tilbyr rentemarkedene vesentlig bedre avkastning enn på lenge, og det til lavere risiko enn hva aksjemarkedene tilbyr. Mye kan skje innen USA og Europa møtes til Ryder Cup i september, forhåpentlig med en opplagt Viktor Hovland på det europeiske laget.



