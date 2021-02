Regningen etter Trump kan bli høy

J oe Biden er en erfaren politiker og en handlekraftig mann. Hans første og viktigste jobb som president er å rydde opp etter Trump. Det kan bli veldig dyrt for investormarkedet.

Se for deg at du blir utnevnt som administrerende direktør i et børsnotert selskap. Forgjengeren din, som nettopp har fått sparken, har vist klare tegn til dårlig impulskontroll, lyver, og har skapt splittelser i organisasjonen. Balansen i selskapet blir stadig mer gjeldstynget, mange av de ansatte er permitterte, og selskapet går på halv maskin. Likevel er aksjekursen på rekordhøye nivåer. Hva gjør du?

Mange vil argumentere for at det smarteste man gjør i en slik situasjon er en full granskning og opprydding i selskapet fra start. Du vet at du som administrerende direktør vil bli målt på selskapets prestasjoner. Du vil nødig bli dømt på grunnlag av feil andre har gjort før deg. Aksjekursen vil sannsynligvis falle etter hvert som man finner skjeletter i skapene, men det er i det minste ikke dine benrester du avdekker. Dess mer du avdekker fra start, dess mer av ansvaret kan legges på forgjengere, slik at du får blanke ark og kan gi selskapet en sunn utvikling på et solid fundament.

Den nye CEO’en heter Joe Biden, og selskapet er USA.

Må rydde opp rotet etter Trump

USA har verdens største budsjettunderskudd, 2o prosent av verdens koronadødsfall og en splittet befolkning. Samtidig er hovedindeksen opp fire prosent så langt i år og seksten prosent opp fra samme tid i fjor. Det er nesten ikke nødvendig å presisere at fallhøyden er stor.

For å unngå en solid kalddusj midt i presidentperioden kan det være hensiktsmessig for Biden å fatte upopulære avgjørelser nå i starten. Et eventuelt børsfall kan han legge på Trump. Det er for eksempel lett å argumentere for at strenge koronatiltak i dag kanskje ikke hadde vært nødvendig dersom Trump hadde gjort det tidligere.

Biden har dessuten vist seg handlekraftig. I løpet av sin første dag som president signerte han hele 17 presidentordre – mer enn noen annen president før ham på så kort tid.

Bidens føringer innebærer blant annet maskepåbud og sosial distansering ved alle offentlig bygg, stanse byggingen av muren mot Mexico, innmelding av WHO, og signering av parisavtalen. Hver og en av tiltakene er ikke nødvendigvis negativt for markedet, men signalet om at Biden vil gjøre en stor opprydningsjobb kan skape usikkerhet.

Duket for større volatilitet?

Volatilitetsindeksen (VIX), var på sitt høyeste nivå 16. mars – da målte den 82,69. Fredag lå den på 22,22 – tilnærmet sitt laveste nivå siden pandemien brøt ut. Selv om indexen fortsatt ligger et stykke over nivåene før pandemien, vil mange kunne argumentere for at den er forholdsvis lav i dag. Tror du vaksineringen vil gå tregere enn estimert? Frykter du snarlig korreksjon? Eller ønsker du en hedge mot fallende aksjekurser? Da kan long VIX være et alternativ. Av CMC Markets sine brukere er majoriteten (77 prosent) posisjonert for at volatiliteten skal opp.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.