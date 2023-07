Laboratorieskapt prisfall

I en periode med kraftig inflasjon skulle nok mange ønske at man kunne skape prisnedgang i et laboratorium. I diamantbransjen har man klart nettopp det.

Prisen for naturlige diamanter har falt med om lag en fjerdedel fra toppen i februar 2022, og markedsanalytikere ser én spesiell grunn til at nedgangen vil fortsette.

Diamanten blir regnet som ett av vår tids største luksussymboler, og det er liten tvil om at det er «big business»: senest i fjor høst ble en unik, pæreformet rosa diamant solgt for hele 300 millioner kroner, mens verdensrekorden for en enkelt diamant er på over en halv milliard kroner. Det globale markedet antas å være i størrelsesordenen 100 milliarder dollar per år.

Men selv om diamanter visst nok er en kvinnes beste venn, ifølge den kjente sangen fremført av Marilyn Monroe, er edelstenen slett ikke like populær blant investorene for tiden.

Begrenset naturlig tilbud

Prisene på diamanter og andre edelstener skjøt i taket under koronapandemien. Diamantindustrien hadde et fantastisk 2021 og skaffet seg lovende fundamenter for fremtidig vekst. Gjennom pandemien investerte industrien tungt i teknologi for å effektivisere driften, utvikle kundeopplevelser og forbedre netthandelsløsninger.

«Forbrukerne var ivrige etter å bruke oppsparte midler på meningsfulle gaver til sine kjære,» som konsulentfirmaet Bain & Company skrev i en rapport i februar i fjor.

Naturlige diamanter er slett ikke noen fornybar ressurs, men skapt for rundt 1000 millioner år siden under ekstremt trykk og varme i jordens indre. Og med dagens utvinningstakt regner man med at de kjente forekomstene vil gå tomme i løpet av få tiår. Nettopp et slikt naturlig begrenset tilbud har vært en viktig forutsetning for høye diamantpriser, og det måtte derfor menneskelig innblanding til for å virkelig forrykke balansen i dette markedet.

Konkurrenter fra laboratoriet

En av de viktigste grunnene til prisnedgangen er nemlig konkurransen fra syntetiske diamanter utviklet i laboratorier. Stadig flere kunder ser nå på disse menneskeskapte variantene som fullverdige alternativer til naturens originaler. Fra en markedsandel på 2,4 prosent i 2020 nærmer lab-diamantene seg 10 prosent av markedet i 2023. Og mens de for tre år siden var 20-30 prosent billigere enn naturlige diamanter, er de i dag 75-90 prosent billigere etter som produksjonsprosessen er blitt mer effektiv, ifølge Ankur Daga, toppsjef i nettjuveleren Angara.

Laboratorieskapte diamanter produseres i et kontrollert miljø som gjenskaper forholdene i jordens indre, der naturlige diamanter i sin tid ble til. Riktig nok er produksjonsprosessen svært energiintensiv, og derfor har et tilbakefall i energiprisene bidratt til ytterligere vind i seilene. De syntetiske diamantene skal være så å si identiske med originalene for det blotte øye, og selv ekspertene trenger avansert utstyr for å se forskjell.

Da er det kanskje ikke så rart at lab-diamantene har gjort sitt inntog i markedet for forlovelsesringer som plutselig er blitt tilgjengelig for et mye bredere lag av befolkningen enn noen gang tidligere.

Også forhandlerne har sterke insentiver til å foretrekke lab-diamantene: de sitter igjen med marginer på hele 60 prosent, sammenlignet med bare 34 prosent på de naturlige, anslår Edahn Golan Diamond Research & Data.

Analytikerne som følger det globale diamantmarkedet venter ikke at sanksjoner mot Russland, en av verdens ledende produsenter sammen med Botswana og Kongo, vil gi noen nevneverdig positiv dytt til diamantprisen.

Analytikere tror derfor at prisen for naturlige diamanter kan fortsette å falle de neste 12 månedene, til et nivå rundt 40 prosent under toppnoteringen fra starten av fjoråret. Et prisgulv vil trolig dannes av de høye lønnskostnadene som enn så lenge er en viktig faktor i produksjonen av diamanter.

Luksuskonsern i spagaten

Prisnedgangen for naturlige diamanter har naturligvis fått konsekvenser for selskapene i sektoren, som er involvert i alt fra gruvedrift til salg av edelstenene.

Anglo American, notert på Londonbørsen, har opplevd nesten en halvering av aksjekursen fra toppen i april 2022. Selskapet har eksponering mot en rekke råvarer, og eier 85 prosent av verdens trolig mest kjente diamantleverandør, De Beers, som står bak mye av markedsføringen av diamanter som et «evigvarende» luksusprodukt.

For det europeiske luksuskonglomeratet Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) er diamanter bare ett av mange forretningsområder, men giganten har nylig fått øynene opp for potensialet som ligger i syntetiske diamanter. Tidligere i år kjøpte LVMH opp den israelske produsenten Lusix for 90 millioner dollar.

En slik anerkjennelse fra verdens kanskje viktigste luksusvareselskap kan være katalysatoren for et endelig gjennombrudd for laboratorieskapte diamanter. Men for LVMH innebærer det også en risiko for kannibalisering av eksisterende produkter.

For eksempel har Tiffany & Co, ett av de mest berømte luksusmerkene i porteføljen, stilt seg på motsatt side og offentlig uttalt at syntetiske diamanter ikke er luksusvarer. Også andre LVMH-merkevarer som Bulgari og Chaumet foretrekker naturlige diamanter.

Men det er LVMH-ledelsens oppgave å passe på at konsernet har ett øye på fremtidige trender, samtidig som det opprettholder verdien av sine mest tradisjonsrike og unike produkter. En krevende spagat, men kanskje også et luksusproblem.



