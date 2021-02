Kvartalstall gir fortjenestemuligheter

K vartalssesongen byr alltid på muligheter for en trader. Mange selskaper har sluppet tall for fjerde kvartal allerede, men det er fortsatt mange muligheter igjen.

Dersom du har lest næringslivsmedier de siste ukene har du fått med deg at det kryr av selskaper som slipper tall for fjerde kvartal. Noen selskaper overrasker, men forholdsvis ofte har analykere gitt en god indikator på om selskapene vil levere gode eller dårlige tall på forhånd.

I forrige uke fikk teknologiselskapet Nordic Semiconductor mye oppmerksomhet etter å ha levert solide tall. Oppgangen var delvis varslet på forhånd, blant annet gjennom Henriette Trondsen i Arctic, som påpekte at selskapet har hatt enorm vekst og at aksjekursen hadde steget med ti prosent ved de forrige kvartalsrapportene. Fasiten etter fjerdekvartalstallene ble nye ti prosent, og siden har kursen gått videre.

Denne uken fikk vi også tall fra blant annet ABG Sundal Collier, Storebrand, Pexip og Schibsted. Storebrand leverte sitt beste kvartal noensinne, blant annet som et resultat av sterk utvikling innen kapitalforvaltningsvirksomheten og forsikring. Selskapet gikk umiddelbart 3 prosent på nyheten, i motsetning til DNB som leverte et svakere resultat enn normalt og ble straffet i markedet.

ABG Sundal Collier leverte også sitt beste kvartal noen gang. Det er lett å være etterpåklok, men i lys av den enorme mengden børsnoteringer vi så i slutten av 2020 er det ikke overraskende at ABG presterte godt. Aksjekursen steg umiddelbart 7,5 prosent og har holdt seg på dette nivået siden. Dersom noteringsbølgen holder seg de neste seks ukene, kan første kvartal i 2021 bli like bra. Også Pexip og Schibsted steg etter å ha sluppet tall med henholdsvis 15 og 3 prosent.

Om man ønsker å benytte vinduet av kvartalstall til å gjøre kortsiktige handler i enkeltaksjer er muligheten fortsatt til stedet. I kommende uke slipper blant annet følgende selskaper tall:

Aker Solutions Mandag 15. mars Crayon Tirsdag 16. mars Link Mobility Tirsdag 16. mars American International Group (NYSE) Tirsdag 16. mars RCL (NYSE) Tirsdag 16. mars Mowi Onsdag 17. mars KID Onsdag 17. mars KKR Real Estate Finance Trust (NYSE) Onsdag 17. mars NEL Torsdag 18. mars Norwegian Torsdag 18. mars Lerøy Seafood Fredag 19. mars Om man ikke ønsker å spekulere i kvartalstall kan man vurdere å trekke et lodd i Bitcoin isteden. Kryptovalutaen har vokst over 23 prosent den siste uken etter at blant annet Tesla kjøpte seg opp denne uken. Hos CMC Markets er 8 av 10 tradere posisjonert for videre oppgang i valutaen.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.