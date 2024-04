Knallkvartal og kakaokrise

I år markerer påskehelgen overgangen fra første til andre kvartal. Mens mange nyter rolig bypåske, ski og Kvikk Lunsj på fjellet eller sikker sol i sydligere strøk, kan det derfor være en fin anledning til å reflektere over hva den første fjerdedelen av 2024 har bragt med seg. Her hjemme har Oslo Børs påskestengt fra halv onsdag til og med andre påskedag, mens Wall Street og andre store nøyer seg med fri langfredag.

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp magre 1,7 prosent siden årsskiftet, men avsluttet kvartalet med ny toppnotering. Den relativt flate utviklingen maskerer imidlertid en del volatilitet underveis, og indeksen er faktisk opp over syv prosent fra bunnpunktet 8. februar. Oljeprisen er opp nær 13 prosent hittil i år til nesten 87 dollar, det høyeste nivået siden starten av november i fjor.

Mange av trendene fra andre halvår i fjor har fortsatt inn i 2024: Bitcoin er en av årets store vinnere hittil, opp nesten 70 prosent og nær all-time high, mens en annen kryptovaluta som Ethereum er opp nesten 60 prosent.

Rekordsterk USA-utvikling

På Wall Street har både den brede S&P 500-indeksen og teknologiindeksen Nasdaq steget cirka 10 prosent til nær all-time high. Ekstrapolerer man til et helt år tilsvarer det altså 40-45 prosent avkastning. De fleste skjønner da at den positive trenden ikke kan fortsette i samme takt. India, Japan og Europa vurderes av stadig flere som interessante alternativer til USA.

Mye av USA-oppgangen er fortsatt drevet av teknologigigantene og optimismen rundt kunstig intelligens, men det er blitt desto viktigere å leve opp til forventningene: Apple og Tesla er blitt hardt straffet etter skuffende tall.

Siden 1970 har det amerikanske aksjemarkedet faktisk bare ved ni tilfeller hatt et sterkere første kvartal. Snittavkastningen ligger på 2,5 prosent, ifølge analysebyrået Jefferies. Men historikken er oppmuntrende: med over ti prosent avkastning i første kvartal har andre kvartal vært positivt i 78 prosent av tilfellene og i snitt gitt 3,3 prosent avkastning.

Konklusjonen, riktig nok på tynt grunnlag, er at det ligger an til et positivt år som helhet, men at det ikke er rom for så mye mer oppgang i andre halvår. Dessuten kan det bli volatilt: historikken viser at de sterkeste første kvartalene er blitt etterfulgt av kortsiktige korreksjoner på 10-12 prosent i løpet av de neste månedene.

Kvikk Lunsj-aksjen

Bak påskesjokoladen Kvikk Lunsj finner vi Freias amerikanske eier Mondelēz. Selskapet har fått mye negativ oppmerksomhet for å ha oppretthold aktivitet i Russland mens Ukraina-krigen har pågått. Da kontroversene startet i juni i fjor gikk aksjekursen inn i en negativ trend som bunnet ut i oktober. Siden da har utviklingen snudd oppover og ifølge selskapet selv bryr ikke investorene seg om Russland.

I likhet med andre prominente sjokoladeprodusenter som The Hershey Company og Nestlé, utfordres Mondelēz av rekordhøye kakaopriser som har tredoblet seg det siste året grunnet sykdom på bønnene i Vest-Afrika. Situasjonen ser ikke ut til å bedre seg med det første.

Selskapene har annonsert at de vil øke prisene for å beskytte bunnlinjene sine, men det gjenstår å se hvor populært det er blant forbrukere som er lei av prisstigning. Et annet alternativ er såkalt «shrinkflation», altså å beholde prisen og redusere innholdet. Det diversifiseres også mer mot kjeks og annen snacks som ikke inneholder kakao.

Håpet er uansett at påsken, den tredje viktigste salgsperioden i USA etter Halloween og juleferien, skal gjøre opp for at salget av sjokolade og godteri gjennom resten av året falt med 3,6 prosent fra 2022 til 2023, ifølge National Confectioners Association.

Og det finnes håp: Mondelēz lanserte nylig sin femte årlige «State of Snacking» rapport, som viste at forbrukerne fortsetter å prioritere sine favorittsnacks til tross for vanskeligere økonomiske tider. Wall Street-analytikerne har troen på at Mondelēz skal komme seg fint gjennom kakaokrisen og anslår 20 prosent oppside for aksjen.