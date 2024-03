Kinesisk angrep på Amazon under Super Bowl

Kinesiske online-kjemper gjør livet surt for etablerte aktører. Watch out, Amazon!

Konkurransen skjerpes i netthandelen. Ved hjelp av nye forretningsmodeller og aggressiv markedsføring – og ikke minst med Tik-Tok som markedsføringsplattform – er kinesiske netthandel-giganter på aktivt raid i vesten. Mot et bredt utvalg, spennende shoppingunivers og lave priser, er skremselskampanjer og informasjon neppe svar godt nok for etablerte netthandelsaktører. Hvordan vil eksempelvis Amazon møte konkurransen? Og hva med våre nasjonale netthandelsplattformer?

I Kina sitter forretningsmannen Sky Xu – også kjent som Chris Xu. Han startet moteselskapet Shein i Kina i 2008, og veksten har vært formidabel. Selskapet omsatte i 2023 for 23 milliarder dollar og hadde en anslått markedsverdi på 66 milliarder dollar, ifølge Wall Street Journal. Chris Xu har undersøkt mulighetene for en børslansering i USA, hvilket ikke har vært problemfritt. Kilder i Financial Times forteller at selskapet nå undersøker en mulig notering i London i stedet. Shein selger motetøy til svært rimelige priser, i stor grad rettet mot det yngre markedssegmentet. Selskapet er verdens ledende leverandør av motetøy. Det har nylig flyttet hovedkontoret til Singapore.

«Shop like a billionaire»

På langt kortere tid har kinesiske Temu – som selger «alt hva du behøver», og kanskje ikke behøver – vokst seg frem som en svært seriøs trussel til etablerte netthandelsaktører. Temu er et e-handelsselskap som kobler forbrukere sammen med millioner av forhandlere og produsenter. Selskapet ble stiftet så sent som i september 2022, men har allerede aggressivt spist seg inn på markeder i 49 land.

Mange fikk øynene opp for Temu da selskapet kjøpte flere reklameblokker under Super Bowl for 250 000 dollar i sekundet. Med vanvittig billige produkter og sloganet «Shop like a billionaire», resulterte kampanjen i en strøm av kunder til hjemmesiden. Temu har et enormt stort marketingbudsjett. The Wall Street Journal anslår det til å utgjøre tre milliarder dollar i 2024. Med en forretningsmodell hvor selskapet fjerner mellommannen og gjør det mulig for produsenter å selge direkte til sluttkunder over hele kloden, har omsetningen skutt i været.

- Temu er usedvanlig og nok den største forandringen i global e-handel på lang tid, sa senioranalytiker Robin Zhu hos Bernstein Research til Financial Times nylig. Grunnet forsendelser direkte til sluttkunden, unngår produktene også importtoll i USA.

Kineserne kan netthandel

Temu er den internasjonale delen og søsterselskap til en annen gigantisk kinesisk netthandelsvirksomhet, Pinduoduo. Selskapet startet med å etablere en handelsplattform for bønder i Kina og har siden utviklet seg til en massiv e-handelsbedrift som selger et utrolig stort utvalg av produkter. Vi skal huske at Kina er verdens største marked for e-handel, og disse selskapene er født som online-forretninger og sprenger grenser for hva som er mulig innenfor avansert logistikk og netthandel. De skaper et univers hvor kundene kan velge blant et enormt vareutvalg og la seg friste av billige produkter. De tilbyr også spill hvor kundene kan svirre lykkehjul og vinne penger de kan handle for. Det er en hel verdikjede knyttet til selskapene. Aktiv bruk av TikTok og betaling via WeChat er to eksempler. Fellestrekk mellom Shein, Pinduoduo og Temu er at de alle er særdeles data-sentrerte og aktivt bruker algoritmer og kunstig intelligens til å få dyp innsikt i kundenes adferd og ønsker.

Kineserne kommer!

Har så nettbutikkene i Norge grunn til å være nervøse? Absolutt, skal man tro hva vi ser i nabolandet Danmark. Her er Schein nå den 5. mest besøkte netthandelen, og Temu stormer frem.

- Man skal ikke tro at Temu vil forsvinne. De utfordrer kraftig hele lavprissegmentet og vil komme til å ta en stor del av omsetningen fra andre aktørene, sa Peter G. Jørgensen, medstifter og driftsdirektør i det nettbaserte stormagasinet Boozt til Dagbladet Børsen.

Mens danske netthandelselskaper har ventet i frykt og spenning på Amazons inntreden – som lar vente på seg – så er konkurransen nå kommet fra en helt annen kant.

Politisk hjelp til Amazon?

Hvordan Amazon – som har 38 prosent av den amerikanske netthandel – vil blø når Temu nå utfordrer dem på hjemmebane, er uvisst. Mange politikere ville at Temu skulle nektes å kjøpe reklameblokker til Super Bowl, og det kan være mer politisk hjelp å hente. Selskapet er voldsomt kritisert for sine forretningsmetoder, blant annet påstått bruk av slavearbeidere. I mellomtiden har mange amerikanske forbrukere som kjemper med å få endene til å møtes, latt seg friste av Temus ekstremt lave priser og utsikten til å «kunne handle som milliardærer».

PDD Holding (Nasdaq GS:PDD) eier både Temu og Pinduoduo i en særdeles grumsete og ugjennomsiktig selskaps- og eierskapsstruktur. Selskapet gir sparsomme opplysninger, eksempelvis skiller de ikke ut omsetningen til Temu i regnskapet. Faktisk er det heller ikke helt klart hvor hovedkontoret ligger, selv om selskapet hevder at det nå ligger i Dublin. Men det faktiske hovedkontor – der hvor så å si alle ansatte jobber – ligger i Shanghai. Ifølge Financial Times er de amerikansk-noterte aksjene knyttet til et selskap på Cayman Islands, som igjen har flere operasjonelle kontrakter med kinesiske selskaper.

Med sin enorme størrelse og solide vekst i både omsetning og resultat, kunne PDD Holding ellers vært et spennende selskap å vurdere for porteføljen. Men følelsen av å være milliardær er kanskje lettere oppnåelig i shoppinguniverset til Temu enn gjennom investeringer i det etiske angripelige og finansielt tåkelagte, Nasdaq-baserte selskapet?



