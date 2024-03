Designet for å bli slettet

Analytikerne er forelsket, men investorene lar seg ikke forføre av datingappene.

Tre av markedslederne innen datingapper, Match Group (Tinder, Hinge, OkCupid og Match.com), Bumble og kinesiske Hello Group (eier av Tantan, «Kinas Tinder»), spås stor oppside av analytikerkorpset på Wall Street: henholdsvis 26, 41 og 91 prosent sammenlignet med dagens nivåer.

Men analytikernes optimisme gjenspeiles i liten grad i interessen fra investorer. Til tross for kursfall på 65-85 prosent fra toppen for rundt tre år siden, opplever aksjene begrenset med kurtisering.

Stort marked

Hva skjedde egentlig med den digitale dating-revolusjonen? Et åpenbart poeng er betydningen av timing. Match og Bumble børsdebuterte under markedseuforien i 2020-21, og har i likhet med sin kinesiske konkurrent blitt rammet av dårligere vilkår for vekstselskaper i takt med høyere rentenivåer.

Men de beste forretningsmodellene overlever også dårlige markedsforhold, og analytikerne mener selskapene nå fremstår billige.

Det svulstigste analytikerargumentet er kanskje at det å finne en partner ikke er diskresjonært luksuskonsum, men på høyde med kost og losji i Maslows behovspyramide. Og at det å ha en partner i praksis er gratis underholdning som reduserer behovet for dyre alternativer.

Til tross for bekymringer om at en økonomisk nedtur kan føre til kutt i privat forbruk, er det ikke sikkert abonnementer på datingapper står øverst på kuttlisten. Allerede i 2019 seilte online dating opp som den vanligste måten å møte en partner i USA, ifølge en studie utført av Stanford University.

Det globale markedet for online dating ble vurdert til 8,6 milliarder dollar i 2023 av analysebyrået Grand View Research. Med en anslått årlig vekstrate på 7,6 prosent frem til 2030 vil størrelsen passere 14 milliarder dollar.

Studentene svikter

Også på selskapsnivå ser tallene ganske bra ut. Markedslederen Match oppnådde 10 prosent omsetningsvekst i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med samme kvartal året før. Lønnsomheten nådde nytt rekordnivå for andre kvartal på rad, med en driftsmargin på 30 prosent.

Litt bekymringsverdig var det dog at antallet betalende brukere falt med fem prosent, da dette er et nøkkeltall investorene følger nøye. Mye tilskrives 50 prosent prisøkning på Tinders platinum abonnement, som nå er blant de dyreste på markedet. Tinder er flaggskipet i Match-porteføljen, og sto for 57 prosent av omsetningen i fjerde kvartal.

Koronapandemien førte til et kraftig oppsving i bruken av datingapper, og Tinder utnyttet denne perioden til å bygge opp en god forståelse av brukerpreferansene til Generation Z (født ca. 1997-2012). Muligheten for ukentlige abonnementer var et av ønskene som ble hørt.

Men etter pandemien har det vist seg at college-studenter i USA er i ferd med å gå lei av appene, ifølge en nasjonal undersøkelse utført av Axios/Generation Lab. Hele 79 prosent av de spurte svarte at de ikke bruker en eneste datingapp i løpet av en måned, men heller foretrekker å møtes ansikt til ansikt. Til og med det gamle speed dating-fenomenet har fått et oppsving i popularitet.

Kvinnen først

I anledning kvinnedagen som var, er det verdt å merke seg Matchs hovedkonkurrent Bumble, markedsført som et mer feministisk alternativ der bare kvinnen kan sende den første meldingen.

Bumbles fjerde kvartal i fjor viste 13,2 prosent inntjeningsvekst mot året før, og den justerte EBITDA-marginen endte på 26,9 prosent. Ikke minst kunne selskapet vise til 16,4 prosent vekst i betalende brukere. Som et yngre selskap er Bumble tidligere i sin vekstfase enn flere av sine konkurrenter og har trolig større oppside gjennom å øke sin markedsandel.

Svakhet i modellen

Datingappene følger den klassiske freemium-modellen, med et reklamefinansiert gratisabonnement i bunn, diverse betalingsabonnementer og mulighet for å kjøpe premium funksjoner. Men i motsetning til andre abonnementstjenester som f.eks. Netflix og Spotify har datingappenes forretningsmodell en iboende utfordring som truer langsiktige kundeforhold: dersom de gjør jobben sin så vil ikke brukerne trenge dem lengre. Dersom de ikke gjør jobben sin går kanskje brukerne lei. De er rett og slett designet for å bli slettet.

Tidligfaseinvestorer er likevel fortsatt villige til å vedde på at nye datingapper kan ta store markedsandeler. Flere konsepter har hentet 1-10 millioner dollar i vekstkapital det siste året, og kunstig intelligens kan gi nye muligheter i hvordan matching-algoritmer og brukeropplevelser utformes. Og internasjonalt er det betydelig rom for vekst gjennom å utkonkurrere de mange lokale alternativene som finnes.

I en tid der mange lever som single over lengre perioder, er det helt klart et betydelig marked for muligheten til å finne en partner. Men dersom brukerne opplever at en app ikke gir resultater, eller ikke treffer den riktige balansen mellom brukervennlighet og betalingstjenester, er veien kort til et konkurrerende alternativ.