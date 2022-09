Kan Tyskland bli verdensmestre igjen?

Tyskland scorer høyt på mange viktige parametere. Det er verdens fjerde største økonomi, den største i Europa og er den nasjonen i verden som i 2021 tiltrakk flest utenlandske investeringer. Men nå tror eksperter på negativ vekst i økonomien for 2023. Det er ikke lenger Angela Merkel som styrer nasjonen, og heller ikke Joachim Löw som leder fotball-landslaget. Usikkerhetene er mange i det ellers så stabile Tyskland.

Problemene startet med pandemien, som sendte BNP ned med 4,6 prosent i 2020. Økonomien reiste seg igjen i 2021, men nå har økonomien stagnert. De høye gass- og energiprisene har rammet Tyskland hardere enn de fleste andre land, og når Putin nå har stengt for tilførselen av den gassen som tyskerne er så avhengige av, så ser det svært dystert ut. Problemene i forsyningskjedene og flaskehalser i produksjonen gjør vondt verre. Kanskje er du en av de mange som venter på leveranse av en tysk bil som ble bestilt for mange måneder siden?

Energiprisen i taket

Inflasjonen var i august 7,9 prosent. Kanskje viktigere er at energiprisene har steget med hele 35 prosent i de siste tolv månedene, mens matvareprisene har steget med 16 prosent. Dette absorberer kjøpekraften kraftig og demper umiddelbart privatforbruket. Det er hovedårsaken til at veksten forventes å bli negativ neste år. Regjeringen har lansert en hjelpepakke til husholdningene på 65 millioner euro (ca. 650 milliarder kroner), men ifølge IFO-instituttet ved universitetet i München (IFO), så er det langt fra nok til å kompensere for fallet i privatforbruket. Med den prekære gassmangelen som har inntrådt og forventes å vare, må mange industriselskaper redusere produksjonen, hvilket svekker økonomien ytterligere. Samtidig taper det tyske gasselskapet Uniper store penger, og den tyske regjeringen styrer nå mot å bli majoritetseier. Tyskerne går en iskald vinter i møte.

Noen hevder Tyskland må tenke nytt og revurdere sin forretningsmodell, da det er uholdbart å være så avhengig av energi fra ett land, og det et land som ikke har vært tilbakeholdende med å bruke sin makt. Ser vi på The Global Competitive Report fra World Economic Forum, så falt Tysklands konkurranseevne fra en syvende plass i 2019 til en 15. plass i 2022. Tyskland ligger langt etter på digitaliseringsområdet og har slett ikke investert nok for å forbedre produktiviteten. Når det gjelder utenlandske investeringer i Tyskland, så ligger hoveddelen av disse innenfor telekommunikasjon, IT og elektronikk. Selskaper som det spanske teleselskapet Telefónica og de amerikanske selskapene Amazon og Apple foretar store investeringer i tysk infrastruktur. Det er det et skrikende behov for.

Gasseksport fra Norge firedoblet

Tyskland er en av våre viktigste samhandelspartnere. I 2021 eksporterte vi varer og tjenester for 265 milliarder kroner, hvor brorparten (208 milliarder, nesten 80 prosent) var naturgass. Noe av denne importen selges imidlertid videre til andre land. Hver fjerde bil solgt i Norge i 2021 var produsert i Tyskland. Samlet sett utgjorde Norges import fra Tyskland 94 milliarder kroner.

Hvordan ser det så ut på børsene? Ikke så oppløftende. DAX-indeksen, som består av 40 av de største tyske selskapene på Frankfurt Børsen, er ned 18 prosent i år. Det er kanskje ikke så spektakulært, da hovedindeksene i eksempelvis København og Stockholm har falt enda mer. Men ser vi på en femårs utvikling av DAX’en, så har den kun steget 3,5 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 58 prosent i samme periode. Mange store tyske selskaper, som eksempelvis de store bilfabrikantene, har ikke fornyet seg i tide. Du kan nå kjøpe aksjer i Mercedes og VW til en price/earnings på omkring 5 og BMW til omkring 2,8.

Er det ingen lyspunkter?

Tyskland har en solid økonomi, og IFO forutser at tyske fabrikanter gradvis vil redusere den høye ordrereserven i takt med at forsyningskjedene forbedres. Det vil støtte opp under økonomien. Samtidig har Tyskland en sterk service-sektor som ikke er like hardt rammet av logistikkproblemer. Gassprisene har falt betydelig den siste tiden, og det gir sprekker i et ellers mørkt skydekke.

Og så skal vi ikke glemme fotballgalskapen i Tyskland. Det er kun litt over to måneder til Die Mannschaft, det tyske landslaget, løper på banen i Qatar i den første kampen i VM mot Japan. Tyskland, som ydmykende ble slått ut i gruppespillet i 2018, ble verdensmestre i 2014. Med en svak plassering som nummer 11 på FIFA-rankingen, vil Tyskland ikke være favoritt til å heve Jules Rimet trofeet den fjerde søndag i advent (!). Det er dog en grunnregel at vi aldri må undervurdere tyskerne, hverken i business eller i fotball.