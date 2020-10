Hva sier kvartalstallene?

Koronapandemiens innvirkning på verdensøkonomien er det store spørsmålet alle investorer lurer på. Noe av svaret får vi kanskje i neste uke når mange selskaper offentliggjør tall for tredje kvartal.

Det har vært en innholdsrik uke i aksjemarkedet. Fire nye selskaper ble notert på Merkur Market (TECO 2030, HydrogenPro, Norcod og Ellipse Laboratories). ESG og teknologi fortsetter å være i fokus.

For enkelte selskaper har solen bokstavelig talt skint mer enn for andre. Rec Silicon, som produserer silisium til solceller, annonserte denne uken nye samarbeid og kapitalinnhenting. Det ble premiert med en oppgang på børsen på over hundre prosent. Så langt i år har aksjen steget med over 340 prosent.

En annen aktør innen solceller som har steget betraktelig denne uken er Scatec Solar. Til tross for en litt trasig start på uken med nedgang på nesten ti prosent spratt selskapet opp 25 prosent på nyheten om kjøp av Norfund-eide SN Power på fredag. Nyheten kom samme dag som Scatec Solar (nå Scatec) slapp kvartalsrapport, og ut ifra tallene kan det se ut til å ha vært et strategisk godt trekk. Nyheten så nemlig ut til å overskygge det faktum at Scatec leverte svakere resultater enn markedet på forhånd ventet. Nå mener mange kvartalstallene og mistanke om overreaksjon kan trekke Scatec-kursen noe tilbake i neste uke.

Ikke alle selskaper kan gjemme svake kvartalsresultater bak et sensasjonelt oppkjøp. Her er noen av selskapene som slipper tall i neste uke:

Norge

Tirsdag 20. oktober Yara, Gjensidige forsikring Onsdag 21. oktober Storebrand, Telenor Torsdag 22. oktober Tomra, DNB, PSG Fredag 23. oktober Norsk Hydro

USA

Tirsdag 20. oktober Netflix, Procter & Gamble Onsdag 21. oktober Tesla, Verizon Torsdag 22. oktober Coca Cola, AT&T, Intel Corp Fredag 23. oktober American Express



