Harddisker er hot igjen

Maskinvare stjeler rampelyset fra programvare

Når storbanker som Goldman Sachs og Morgan Stanley advarer om KI-boble og markedskorreksjon, investorguruen Warren Buffett øker kontantbeholdningen ytterligere og «The Big Short»-kjendisen Michael Burry vedder mot Nvidia og Palantir, blinker det kanskje noen varsellamper for KI-euforien i aksjemarkedene.

Utviklingen for de store amerikanske teknologiselskapene hittil i 2025 har da også vært ganske avdempet sammenlignet med tidligere år. Mens Google-eier Alphabet og selve KI-ledestjernen Nvidia har gitt meget respektabel avkastning på rundt 40-50 prosent, ligger de andre på mer normale 10-20 prosent. Kanskje kan det tyde på at aksjene får tid til å vokse inn i de luftige verdsettelsene. Det kan tross alt være et sunnhetstegn.

Men hvis 2023 markerte det store gjennombruddet for generativ KI og 2024 var året da teknologien kunne brukes til verdiskaping, hva er egentlig trenden for 2025? Har tvilen begynt å synke inn, en antagelse om at det kommer til å kreve lengre tid – og større investeringer - før KI virkelig får effekt, enn det de mange optimistiske spådommene antydet?

Eller er det heller det at investorene har flyttet fokus videre utover i verdikjeden, forbi de store selskapene som er priset til nær perfeksjon?

Maskinvare som børsvinner

Kanskje er det en blanding, men det finnes i hvert fall tydelig tegn til det siste. For en gruppe aksjer har skutt fart ettersom de nyter godt av sekundæreffektene fra teknologigigantenes enorme investeringer.

Få steder er det blitt mer synlig enn blant produsentene av god, gammeldags fysisk lagringskapasitet som trengs til de dataintensive prosessene med å trene og kjøre KI-applikasjoner.

Hittil i år er Western Digital og Seagate begge opp godt over 200 prosent. Duoen er dermed nummer to og tre på avkastningslisten til S&P 500, kun slått av handelsplattformen Robinhood.

Enda bedre har det gått for den mindre rivalen Sandisk, som ble spunnet ut av Western Digital og notert som eget selskap i februar i år. Siden da har aksjekursen femdoblet seg.

Gode utsikter

Nylig kom de nevnte selskapene med kvartalstall og presenterte i den sammenheng guiding for tiden fremover. Markedet likte åpenbart det de hørte og svarte med å sende aksjene videre opp. Momentumet fortsetter så lenge selskapene leverer.

Western Digital spratt opp 11 prosent på presentasjonsdagen etter å ha sikret seg kjøpsordrer ut neste år med fem av sine største kunder.

«En klar indikasjon på at kundene ikke vil risikere å gå tom for lagringskapasitet så lenge KI-etterspørselen fortsetter å øke», skrev storbanken J.P. Morgan i et analytikernotat.

Seagate hoppet på sin side hele 20 prosent etter at kvartalsrapporten ble lagt frem, og nyter særlig godt av at nye KI-funksjoner har økt kravene til minnekapasitet i elektroniske duppeditter for personlig bruk.

Det var rundt månedsskiftet august/september at oppgangen virkelig skjøt fart for maskinvareprodusentene. Der høsten normalt har vært en guffen børsperiode med uro og nedturer, har disse selskapene bare duret på videre.

Kanskje har det gått litt for fort. Aksjene har nå løpt fra sine gjennomsnittlige kursmål i Wall Street Journals analytikeroversikt. Trolig tar det fortsatt noen dager eller uker før kursmålene revideres basert på de nyeste tallene.

Goldman Sachs på ballen

Før vi gikk inn i 2025 kom Goldman Sachs med en analyse av hvordan utrullingen av KI kan deles inn i fire investeringsfaser. Nvidia er representativ for fase én, mens fase to har vært knyttet til KI-infrastruktur som halvleder-produsenter, skytjenester, programvaresikkerhet og datasentre.

For eksempel ble CoreWeave, en leverandør av KI-basert skyinfrastruktur som Nvidia tidlig investerte tungt i, børsnotert 28. mars og har siden steget 170 prosent til en verdsettelse på 53 milliarder dollar, ikke langt unna Equinor.

Storbanken må sies å ha truffet godt på sin tese om at vi i løpet av 2025 ville bevege oss inn i fase tre, der leverandører av programvare og IT-tjenester ville kunne få sin del av kaken.

Er man optimistisk med tanke på det langsiktige potensialet i kunstig intelligens kan det derfor være interessant å se nærmere på selskaper med mange ansatte og arbeidsoppgaver som kan automatiseres, for eksempel store konsulentselskaper der mange av de nyutdannede på bunnen av pyramiden jobber med tidkrevende research og produksjon. Det er nemlig disse Goldman Sachs har definert som fase fire.



