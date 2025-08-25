En sky over programvaregigantene

De skybaserte programvaregigantene rystes – men er det krise eller kjøpssignal?

Når aksjene til HubSpot, Atlassian, Monday.com og Salesforce faller, er spørsmålet om KI undergraver hele forretningsmodellen, eller om markedet bare overreagerer?

«Kunstig intelligens (KI) spiser programvareselskapene». Dette er en av flere populistiske vendinger som brukes om en stigende investorskepsis overfor selv store amerikanske programvareselskaper. Nervøsiteten kan også klart avleses fra kursene. Monday.com, som leverer skybasert programvare for arbeidsflyt og prosjektstyring, har fått spesiell hard medfart. På tre måneder har dette SaaS selskapet tapt 43 prosent av markedsverdien, og 44 prosent de siste seks månedene.

Store fall

Blodbadet blant programvareselskapene har også spredd seg til andre store aktører. Atlassian, som leverer verktøy for prosjektplanlegging og -styring, som Jira, Confluence og Trello, har tapt 44 prosent de siste seks månedene. Investorene i HubSpot – som leverer skybasert CRM-programvare – har i samme periode sett aksjen falle 39 prosent. Noe bedre er det for Salesforce – også et CRM-selskap – som «kun» har tapt 23 prosent det siste halve året.

Ifølge en rapport fra AlixPartners - et internasjonalt konsulent- og rådgivningsselskap i New York – er over 100 av disse selskapene nå under sterkt press. Rapporten med den dristige tittelen «The End of a Software Era" hevder selskapene blir klemt mellom innovative KI-oppstartselskaper og etablerte giganter. De tradisjonelle SaaS-modellene med brukerbasert prising mister fotfeste.

Kundene etterspør i større grad intelligente, KI-drevne agenter som kan automatisere arbeidsflyt og beslutninger. Samtidig er det en trend mot mer resultatbaserte prismodeller hvor man betaler for effekt fremfor lisenser. Det spekuleres derfor i om tradisjonelle SaaS-modeller har sett sine glansdager. Den voldsomme fremmarsjen av digitale KI-agenter er hovedårsaken til investorenes nervøsitet.

Overreaksjon?

Men ikke alle er villige til å spå programvareselskapenes undergang. Med helt andre prisnivåer på aksjene ser mange analytikere gode oppsider i disse aksjene nå. Monday.com leverte en omsetningsvekst på 26 prosent i andre kvartal og en tilgang på nye kunder som klart overstiger frafallet. Selskapet rapporterte dog litt lavere forventning til tredje kvartal. Det fikk aksjen til å falle 27 prosent. Morgan Stanley mener at kursreaksjonen er overdrevet og har gitt vurderingen «overvekt» med en forventning som ligger 53 prosent over dagens nivå. Salesforce, som har rettet seg litt den siste tiden etter at det aktivistiske hedgefondet Starboard Value doblet sin eierandel i selskapet, kan få styrket tillit. Analytikere ser betydelig oppside i denne aksjen.

Nye muligheter

Kunstig intelligens er ikke bare en trussel mot programvareselskapene. Det er også en teknologi som disse selskapene bruker i stor utstrekning for dels å effektivisere egen drift, men også for å gi kundene KI-løsninger i produktene. Det er spesielt digitale agenter som stilles til rådighet og som kan effektivisere kundedialog, segmentering og integrasjon til andre digitale kanaler og systemer, som dermed gir en mer effektiv utnyttelse av data. Disse agentene kan gi kundene store fordeler og kan derfor føre til en sterkere lojalitet til programvareleverandøren.

Med agentene og andre løsninger basert på kunstig intelligens, vokser nye og spennende prismodeller frem. En gjengs modell er å stille et antall «credits» til rådighet og så ta betalt for ekstra utnyttelse. En annen modell er pris per samtale, eksempelvis i kundedialog. En tredje modell er å knytte datakilder sammen med betaling.

I alle tre situasjonene er det muligheter for lønnsomt mersalg. Vi ser starten på en bevegelse fra lisensbetalte abonnementsløsninger til en kombinasjon av abonnements- og forbruksbetaling. Jo lenger inn i løsningene kunden beveger seg, desto vanskeligere blir det å bytte leverandør.

Hva skal prisen være?

Det er særdeles vanskelig å finne det investorer kaller «fair value» på disse programvareselskapene. Inntjeningsevnen er svært forskjellig, så klassiske verdivurderinger er ofte uegnet. Forretningsmodellene forandres i takt med at kunstig intelligens fremtvinger nye markedsdynamikker.

Og hvor stor vekt tør vi legge på selskapenes blikk inn i krystallkulen? Er abonnementsinntektene stabile eller sårbare for stadige skift i bransjen? Hvordan påvirkes inntjeningen av nye prismodeller?

Noe av risikoen i aksjene er fjernet nå som verdsettelsene er kraftig redusert. Det henger fortsatt en sky over skybaserte programvareselskaper. Det gjenstår å se om skyen er truende svart eller bare en lyserød godværssky.



