Bråstopp for eksport til USA?

Den ferske handelsavtalen mellom EU og USA kan bety massivt innhugg i lønnsomheten og kraftig reduksjon i eksporten for europeiske eksportselskaper. Investorer bør være våkne.

Tenk deg en amerikansk møbelbutikk som kjøper en stol fra Europa for videresalg. Kjøpsprisen den 1. januar var 100 euro. Da kostet en euro 1,03 dollar, så prisen ble 103 dollar. Senere er dollaren svekket, slik at stolen nå koster 114 dollar. Prisøkningen på 11 prosent er utelukkende knyttet til svakere dollarkurs.

Fra EU (som fra Norge) innføres 15 prosent importtoll på toppen. Innkjøpsprisen blir dermed drøyt 131 dollar for den samme stolen. Prisøkningen fra januar blir derfor på totalt 27 prosent.

For dyr import?

Hvis møbelbutikken kan få 150 dollar for stolen i markedet, har bruttomarginen falt fra 31 til 13 prosent. Det dekker kanskje ikke møbelbutikkens kostnader. Hva skjer nå? Vil møbelbutikken stoppe importen fra Europa og i stedet utelukkende selge amerikanske møbler?

Dette er det store spørsmålet eksportsjefer stiller seg nå. Må de finne alternative markeder for sine varer? Må de senke sine priser og derved fortjenesten? Må de kutte i produksjonen og redusere staben? For mange blir dette en tøff omstilling. Og enda verre blir det hvis varer inneholder komponenter fra andre land med enda høyere tollsatser, eksempelvis Kina.

Det er mange som klør seg i hodet nå, inkludert sentralbanksjef Powell og økonomer på begge sider av Atlanterhavet. Jovisst ventes det å komme store ekstrabeløp i statskassen i USA. Men skjer det på bekostning av høyere inflasjon og redusert vekst? Betyr det samtidig at rentenedsettelser utsettes? Powell holdt renten uendret på det siste møtet i juli, til tross for sterkt politisk press for å senke den.

Eksporten vil falle

Det vil gå mange år før vi helt kan forstå effektene av Trumps nye handelsregime. Men eksportbedriftene kan ikke tillate seg å vente med å omstille seg. Her er noen mulige utfall:

Etablere produksjon i USA, med de store investeringene det innebærer

Redusere prisen til den amerikanske butikken som selv videreselger med lavere margin

Leve med eksportfall til USA og tap av omsetning

Erstatte salget til USA med andre markeder, noe som er lettere sagt enn gjort

Hva betyr dette for deg som investor? Bruk litt tid på å vurdere porteføljen din og se om du har selskaper med stor eksport til USA, og ingen produksjon der. Her kan det være utsikter til fallende lønnsomhet og en derav lavere verdsettelse. Hva sier ledelsen? Hvordan vil de håndtere de nye rammevilkårene? Bør du vurdere en lavere eksponering i selskapet?

Umiddelbare reaksjoner

Mercedes-Benz og Porsche varslet lavere resultater få dager etter at handelsavtalen var kommunisert. Volkswagen og Stellantis – en fusjon mellom Fiat-Chrysler og Peugeot – har blitt nedgradert av kredittvurderingsselskapene. Flere resultatvarsler vil følge.

Hvilke amerikanske selskaper får styrket sin konkurransesituasjon? Det kan være selskaper som har lav importandel eller som har betydelig konkurranse fra utenlandske leverandører. Bilindustrien er nærliggende, når det nå kommer 15 prosent toll på eksempelvis tyske og franske biler, men ingen toll for amerikansk bileksport til EU.

Usikker energiavtale

Ettersom avtalen også innebærer at EU skal kjøpe energi og energirelaterte produkter for 250 milliarder dollar fra USA årlig, så er amerikanske energiselskaper godt posisjonert. Interessante selskaper kan være LNG-eksportør og utvinningsselskaper som Cheniere Energy, NextDecade og Venture Global, samt olje- og gass-eksportører som ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips og Valero Energy. Eller operatører av rørledninger som Energy Transfer og Kinder Morgan. Mange av disse selskapene steg pent da handelsavtalen ble offentliggjort. Nå er det mange analytikere som tror at avtalen får langt mindre reell handelsmessig verdi, blant annet fordi kjøpere av petroleumsprodukter vil handle der prisen er lavest og det er snakk om ikke-bindende målsetninger. Men dersom Europas energiimport fra USA stiger betydelig, kan det også gagne rederier som BW LPG, samt olje- og produkttank-rederier som Scorpio Tankers, Frontline, Torm og Teekay Tankers.

America first

Også amerikanske farmasøytiske selskaper forventes å tjene på avtalen, selv om det fortsatt er uklarhet om hvilke regler som vil gjelde. På konsumentmarkedet har Adidas – med norske Bjørn Gulden i spissen - meldt at tollsatsene vil koste selskapet flere hundre millioner euro, ettersom mye av produksjonen skjer i Vietnam og Indonesia – hvor tollsatsene er enda høyere. Nike steg da tollavtalen ble kjent

Dette er bare et lite utplukk av den handelsmessige «revolusjon» som nå er i gang. Europa er ikke den mest sårbare regionen – andre land har blitt presentert for mye høyere tollsatser - men selv for Europa får det amerikanske tollregimet alvorlige konsekvenser. For deg som investor har verden blitt vanskeligere å manøvrere i, og du skal forholde deg til konsekvenser ingen helt forstår rekkevidden av.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.