Saudi-Arabia kommer sent til festen, men satser på å kuppe den

I nyhetsstormen knyttet til handelskrig og tollbarrierer har vi for vane å dele den globale økonomien inn i tre viktige regioner: USA, Europa og Øst-Asia. Resten av verden synes nærmest irrelevant til sammenligning.

Men det er ikke til å stikke under en stol at det i Midtøsten over flere år allerede har skjedd en rivende utvikling.

Mens den nordlige delen av regionen er rammet av en brutal konflikt, er stemningen en helt annen lenger sør. De forente arabiske emirater har i noen tiår vært en stor suksesshistorie, særlig i form av Dubai og Abu Dhabi.

Men utviklingen som virkelig vil gjøre en forskjell er nå godt i gang. Den lokale kjempen Saudi-Arabia har våknet til liv og drar lærdom fra sine regionale lillebrødre. Det er det flere som kan tjene godt på.

Masterplan i ørkenen

Den unge kronprinsen Mohammed bin Salman, som på snedig vis har sikret seg makten i kongeriket, er opptatt av modernisering og er godt i gang med sin masterplan i ørkenen. Innen 2030 skal Saudi-Arabia ha omstilt seg og redusert avhengigheten av olje. Gjennom en satsing på blant annet fly, fotball og futurisme skal fremtiden sikres.

Utviklingen gir ringvirkninger også i Vesten: prestisjetunge arkitektkontorer i London flys inn for å tegne opp nye praktbygg, deriblant utviklingen av nye badebyer langs kysten. Neppe et attraktivt reisemål under hetebølger på 50 grader i fellesferien, men kanskje et alternativ til Gran Canaria for solhungrige nordboere på vinteren.

Og i land med statskapitalisme går utviklingen vanvittig raskt. Vi har tidligere sett det samme i Kina. Når det trykkes på den store knappen, forsvinner det meste av byråkrati og reguleringer. Kanskje også HMS-reglene for de mange arbeidsinnvandrerne på midlertidige kontrakter, men det er en egen diskusjon.

Fremtidsby

Mye omtalte The Line høres nærmest ut som et science fiction-prosjekt: en by som strekker seg over 170 kilometer, «fra storslåtte fjell gjennom inspirerende ørkendaler til det vakre Rødehavet,» ifølge prosjektets offisielle hjemmeside. Videre: «Et speilvendt arkitektonisk mesterverk som ruver 500 meter over havet, men er 200 meter bredt og landbesparende.»

The Line vil utgjøre en del av megabyen NEOM og skal være et statement for fremtidens byutvikling, helt fritt for veier, biler og utslipp, og drevet av 100 prosent fornybar energi. Oljelandet fremfor noen skal renvaske imaget sitt. Hele prosjektet skal være ferdig i 2045 til en kostnad på 500 milliarder dollar, men en ny konsulentrapport har sådd tvil om realismen i tidsplanen, ifølge Bloomberg.

«Sportsvasking»

I 2034 arrangeres fotball-VM i landet, og den lokale fotballserien har klart å tiltrekke seg ikke bare superstjerner som Cristiano Ronaldo og Karim Benzema i pensjonisttilværelsen, men også lovende spillere i sin beste alder som har valgt arabisk fantasilønn fremfor europeisk prestisje og titteljakt. Det er noe lignende satsinger i USA og Kina aldri har klart på samme måte.

Også i Premier League, toppdivisjonen i engelsk fotball, har Saudi-Arabias statlige investeringsfond gjort sitt inntog gjennom eierskap i tradisjonsrike Newcastle Football Club. Der har de imidlertid kommet for sent til bordet til å kunne sprøyte inn like mye penger i klubben som Abu Dhabi har gjort i Manchester City i 17 år, ettersom nye regler setter strengere begrensninger.

Derimot har fondet skapt splittelse og oppstandelse i den tradisjonsrike golfsporten med introduksjonen av LIV-serien som et alternativ til PGA-touren. Vestlige tradisjoner og monopoler står for fall når de virkelig store pengene kommer på bordet.

SAS-partner

I 2012 ble det statlige flyselskapet Saudi Arabian Airlines omdøpt til Saudia og medlem av SkyTeam, samme allianse som SAS byttet til i fjor. Selskapet investerer heftig i de nyeste flymodellene fra Airbus og Boeing og har som mål å drifte 250 fly innen 2030.

Regionale flyselskaper som Emirates og Qatar Airways har gjort stor suksess av å tilby attraktive mellomstopp på veien fra Europa og (syd)østover, og nå vil Saudi Arabia ha sin del av kaken. Bransjeorganisasjonen IATA anslår at disse flyselskapene samlet vil ha en verdensledende bruttomargin på 8,7 prosent i år, og ifølge en oppdatering fra selskapet selv er Saudias merkevare nå verdt 1,1 milliarder dollar, en økning på 34 prosent fra i fjor.

Åpner gradvis opp

Så hva betyr alt dette for en vestlig investor? Å investere i Saudi-Arabia er slett ikke rett frem, og det er fortsatt betydelige restriksjoner på utenlandsk eierskap, men det finnes muligheter.

Den mest åpenbare er å få eksponering mot landets aksjemarked gjennom en ETF som for eksempel iShares MSCI Saudi Arabia, som følger hovedindeksen ved landets børs. Der får man eksponering mot en rekke selskaper med «Saudi» i navnet, statseide virksomheter innen blant annet olje, finans og telekom. Utviklingen har vært traust siden toppnoteringen våren 2022, og indeksen vil nok etter hvert nyte godt av å bli utvidet med fremtidsrettede selskaper fordelt på flere sektorer.

For den mer eventyrlystne blir det stadig lettere med direkte eierskap i eiendom og oppstartsselskaper i landet. Saudi-Arabia har hatt et frynsete rykte i den vestlige verden, så tiden vil vise hvor godt den unge kronprinsen lykkes med å endre oppfatningen. Det skal uansett ikke stå på ambisjonene.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.