Ekstra fokus på årets kvartalstall

V i har akkurat gått inn i aksjetradernes favorittperiode - kvartatalssesongen. I løpet av de neste ukene får vi fasiten for hvordan selskapene har gjort det i første kvartal.

På denne perioden i fjor var det litt ekstra spenning rundt kvartalstallene. Coronapandemien hadde slått til for fullt i månedsskiftet februar -mars og aksjemarkedet var i knestående. Q1-tallene skulle bli det første konkrete signalet på hvordan viruset påvirket selskapenes inntjening.

Også denne gangen er det ekstra fokus på kvartalstallene, men med en litt annen undertone. Vaksinene rulles ut og optimismen er mange steder større enn på lenge. Q1-tallene blir de første som for alvor inneholder tegn til gjenåpning. I hvert fall i USA.

I forrige uke åpnet ballet med de store bankene som Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo og Bank of America, som alle slo analytikernes forventinger, uten at det har gitt nevneverdig positivt utslag i aksjekursene. Det samme gjaldt for ABG, som steg over 7 prosent på positive kvartalstall på tirsdag, før kursen (justert for utbytte) falt tilbake gjennom onsdag og torsdag.

Eksempelet med ABG er en påminnelse på at tradere må være raske med å agere når kvartalstallene slippes. De positive tallene ga umiddelbar boost til aksjen, men det kan se ut som at markedet etterpå har konkludert med at positive tall allerede var priset inn før tallene ble sluppet Kvartalstall vil stort sett føre til en større bevegelse i aksjekursen en vanlig. Traderens oppgave er å raskt vurdere om bevegelsen er for stor eller for liten.

Tradere får mange muligheter til å ta stilling til dette i ukene som kommer. Under følger en oversikt over noen av selskapene som slipper tall i neste uke:

Internasjonalt

Tesla 26. april Alphabet, Microsoft, Visa 27. april Apple, Facebook 28. april Amazon, MasterCard, Samsung 29. april ExxonMobil, AT&T 30. april

Norge/Sverige

Hydro 27. april Aker BP, Storebrand, «Bank Norwegian” 28. april Orkla, Subsea 7, Europris, Equinor, Norwegian Nordnet, 29. april Sats, Scatec KID 30. april



