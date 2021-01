Tencent Aktie – Zu viel des Guten?

Chinesische Aktien sind weiterhin gefragt. Nicht nur bei uns im Westen, sondern auch in China selbst. In Hongkong waren heute chinesische Technologiewerte besonders begehrt, da sie die einzige Möglichkeit für Investoren auf dem Festland darstellen, am Wachstum von Chinas einheimischen Champions teilzuhaben.

Tencent Holdings, Chinas größter Gaming- und Unterhaltungsunternehmen gehört weiterhin zu den Favoriten. Tencent ist mittlerweile das sechstgrößte Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 810 Milliarden US-Dollar. Die Vielfalt des Unternehmens und seiner Einnahmequellen macht es zu einem einzigartigen Unternehmen. Die Unternehmensaktivitäten sind vielfältig und umfassen Videos, Musik, Spiele, Literatur und Live-Sport Übertragungen. In den vergangenen Monaten sind aber auch zahlreiche Beteiligungen die Tencent hielt, über IPOs an die Börse gebracht worden. Das letzte erfolgreiche IPO war die Onlinelernhilfe Huohua Siwei. Das IPO des Online-Brokers Futu Holdings war ebenfalls von Erfolg gekrönt und spülte Tencent ebenfalls weitere Millionen US-Dollar an Gewinn ein. Die Aktionäre honorieren diese Vielseitigkeit und schicken die Tencent Aktie in Hongkong auf ein neues Allzeithoch bei knapp 700 HKD.

Tencent profitiert vom Gaming-Boom

Computerspiele dienen häufig nicht nur als Ablenkung, sondern auch dem gemeinsamen Zeitvertreib mit Freunden. Durch das Internet lassen sich die Spiele auch ohne physische Anwesenheit gemeinsam über das Internet spielen. Ein nebeneinander auf dem Sofa sitzen ist nicht mehr notwendig. Videospiele entwickeln sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten häufig überdurchschnittlich gut, da die Konsumenten versuchen, Geld zu sparen. Abgesehen davon, dass sie nicht verreisen können, dürften alle Konsumenten von den Folgen der virusbedingten Marktschwäche betroffen sein. Daher nutzen sie möglicherweise günstigere Unterhaltungsangebote, anstatt viel Geld für Kinobesuche oder risikoreiche Familienferien auszugeben.

Kaufinteresse vom Festland

Laut einer Prognose der größten Investmentbank des Landes, der China International Capital Corporation (CICC), könnten in den kommenden Jahren bis zu 600 Milliarden Yuan an Kapital vom chinesischen Festland in Hongkongs Aktien fließen, weil der lokale Markt niedrig bewertet ist und chinesischen Investoren vertraut ist.

Das Kaufinteresse beschleunigte sich bereits zum Jahreswechsel als immer mehr frisches Kapital in den Hongkonger Aktienmarkt hinein flossen. Unter den chinesischen Aktien, die sowohl auf dem Festland als auch in Hongkong notiert sind, waren die auf Yuan lautenden A-Aktien im Durchschnitt 34 Prozent teurer als ihre Pendants in Hongkong. Dies zeigt die große Diskrepanz in der Bewertung und Anleger hoffen mit dieser Arbitrage einen profitablen Erfolg zu erzielen.

Wie könnte es mit der Tencent Aktie weitergehen?

Zwischen Juli und Oktober befand sich die Tencent Aktie in einer Seitwärtsphase zwischen 563 und 506 HKD. Diese Seitwärtsphase war dann der Startschuss für die neuerliche Rally. Die damalige Unterstützung lag zwischen dem 23,6 % und dem 38 % Retracement bei 508 und 471 HKD. Nach dem Ausbruch über den Hochpunkt bei 565 HKD wurde das Aufwärtspotential bis 613 HKD bereits erreicht. Auch die nächste Extensionsmarke im Bereich 838 HKD kann noch erreicht werden, solange der Bereich bei 536 HKD nicht nachhaltig unterschritten wird. Das bullische Kontrolllevel kann ebenfalls vom bei 324 HKD auf 475 HKD angehoben werden. Unter diesem Level könnte sich das komplette Chartbild eintrüben und ein tieferer Abverkauf in Richtung 389 HKD und 324 HKD mit sich bringen.

Quelle: CMC Markets Plattform, Wochenchart, 21.01.21

