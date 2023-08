Bitcoin Preis - Volatilität so gering wie noch nie

Bitcoin und andere Kryptowährungen verharren weiterhin inmitten einer historischen Flaute. Der Markt scheint eingeschlafen zu sein. Im Gegensatz zum Aktienmarkt, wo die Indizes den Anlegern weiterhin Spannung bieten, sehen Kryptowährungen, nun ja, langweilig aus. Bitcoin erlebt derzeit seine niedrigste Volatilität in der Geschichte, basierend auf mehreren Messgrößen, in einem Trend, der einige Marktteilnehmer zu verunsichern beginnt. Die für Kryptowährungen charakteristische Volatilität ist zusammengebrochen. Der Markt ist nach wie vor auf der Suche nach dem nächsten großen Katalysator, der eine größere Bewegung einleiten könnte.

Was könnte dieser Katalysator für den Bitcoin sein?

Letztendlich wird ein signifikanter und nachhaltiger Anstieg durch eine wichtige Änderung erfolgen. Was genau die Änderung sein wird, kann man allerdings nicht mit Gewissheit sagen. Einige wichtige Themen, die die Kryptobranche derzeit beschäftigen lassen, sich wie folgt zusammenfassen.

das wachsende Angebot an Stablecoins (Regulierung wünschenswert), die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte, drittens das Wachstum der nativen Krypto-Infrastruktur wie "Layer 2"-Blockchains auf Netzwerken wie Ethereum und die Zulassung von börsengehandelten Krypto-Fonds (ETFs).

Wie steht es um die Bitcoin ETFs?

Investoren warten weiterhin auf eine Entscheidung der US-Aufsichtsbehörden über eine Reihe von neu eingereichten Bitcoin-ETFs, unter anderem von BlackRock, aber die Securities and Exchange Commission hat gerade eine Entscheidung über die Zulassung eines neuen ETFs verschoben.

Die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC hatte erst am vergangenen Freitag einen weiteren Antrag auf die Auflegung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds verschoben und ihn damit mindestens bis zum Herbst zurückgestellt. Die Behörde hat nicht viele Anzeichen gezeigt, dass sie sich für die Genehmigung solcher Fonds erwärmt hat.

Die Entscheidung vom Freitag betraf den geplanten ARK 21Shares Bitcoin ETF, den Cathie Woods ARK Investment Management auflegen möchte. ARK hat sich zusammen mit einer Vielzahl von Unternehmen, darunter BlackRock WisdomTree und Invesco um die Auflage eines ETFs beworben

In der Vergangenheit hat die SEC solche Anträge mit der Begründung abgelehnt, dass Krypto-Handelsplattformen nicht ausreichend gegen Betrug und Manipulationen geschützt sind. In der jüngsten Anfrage fügten die Fondsgesellschaften jedoch neue Sicherheiten hinzu, die ihrer Meinung nach dieses Problem lösen würden.

Gerichtsentscheid zum Grayscale Bitcoin-Fonds erwartet

In den nächsten Wochen rechnet der Markt auch mit einer Entscheidung des U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit darüber, ob die SEC den Antrag von Grayscale auf Umwandlung des GBTC-Fonds, der 18,3 Milliarden Dollar verwaltet, in einen ETF zu Unrecht abgelehnt hat. Die mit dem Fall befassten Richter äußerten sich in einer Anhörung im März skeptisch darüber, warum die Behörde Anträge für Bitcoin-Futures-ETFs anders behandeln könnte als solche für Bitcoin-Spot.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Richter die Behörde direkt anweisen werden, solche Fonds zu genehmigen. Sollte Grayscale den Fall gewinnen, könnte die SEC vielmehr versuchen, die Anträge aus anderen Gründen abzulehnen. Aber der Weg des geringsten Widerstandes scheint immer noch dazu zuführen, dass solche Produkte letztendlich zugelassen werden, was die Stimmung im Kryptomarkt erneut verbessern könnte.

