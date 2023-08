Walt Disney Quartalszahlen – Die Probleme bleiben

Trotz der guten Börsen-Performance in diesem Jahr war es für Disney-Aktionäre ein verlorenes Jahr. Die Magie, die dieser Konzern einst ausstrahlte, ist derzeit nicht vorhanden.

Aktuell geht es bei Disney nicht um neue Blockbuster-Filme, sondern die Konzentration liegt beim Management auf niedrigeren Kosten und Restrukturierungen bei nicht gut laufenden Bereichen. Probleme gibt es genug. Mittlerweile gibt es viele kommunizierte Aktionen und Arbeitsgruppen, die ins Leben gerufen wurden und sich auch mit künstlicher Intelligenz und deren Einsatz im gesamten Unterhaltungskonzern befassen sollen. Als Beweis dafür gelten die 11 aktuellen Stellenausschreibungen von Disney, in denen Kandidaten mit Fachkenntnissen in künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen gesucht werden.

Disneys Kinoerfolge bleiben aus

Ein weiteres Problem für Disney hat mit einer enttäuschenden Performance seines Streaming-Geschäft zu tun, obwohl diese Sorge übertrieben scheint nach den anfänglichen Erfolgen, die dieser Bereich bescherte. Viele Anleger neigen dazu, zu kurzfristig zu denken, eher in Monaten und nicht in Jahren, sodass es ihnen wie eine Ewigkeit vorkommen wird, wenn sie auf die aktuelle Performance der Disney Aktie schauen. Das liegt daran, dass die Disney-Aktie heute ungefähr so viel kostet wie vor fünf Jahren. Angesichts der Tatsache, dass Disney eine der bekanntesten Marken der Welt ist und mit Disney+ über einen boomenden Streaming-Dienst verfügt, ist die Frage nach dem warum berichtigt.

Schlimmer wiegen aktuell wahrscheinlich die vielen Misserfolge an den Kinokassen. Haunted Mansion zum Beispiel ist ein großer Flop und enttäuschte an den Kinokassen. Die Kabelsparte ESPN sowie andere Fernsehsender, die zu Disney gehören, haben ebenfalls Probleme und sollen abgestoßen werden. Hier gibt es aber bereits im Vorfeld der Quartalszahlen Neuigkeiten.

Walt Disney's ESPN steigt ins Wettgeschäft ein

Walt Disney's ESPN und der Kasinobetreiber Penn Entertainment gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam ein Sportwettengeschäft unter der Marke ESPN Bet starten wollen.

Hauptbestandteil des Deals ist eine Zahlung von 1,5 Milliarden Dollar von Penn an ESPN, um für die nächsten 10 Jahren die Marke, Werbedienstleistungen und andere Rechte nutzen zu dürfen. In Amerika erleben gerade interaktive Sportsendungen eine große Beliebtheit, bei denen man den Zuschauern die Möglichkeit bietet direkt auf ein Event zu wetten.

Wie könnte es mit der Disney Aktie weitergehen?

Der Anstieg der Disney Aktie seit dem Tief während der Finanzkrise 2009 sorgte für Kursgewinne von über 1,200 %. Ein wahrer Traum für jeden langfristigen Anleger. Mittlerweile ist die Performance jedoch deutlich schlechter, allerdings konnte der Kurs in der Nähe am Corona-Tiefs bei 84 USD eine kurzfristige Haltezone finden. Die Stabilisierung ließ den Kurs bis Ende Januar 2023 auf 117 USD ansteigen, seither konsolidiert der Disney Kurs zwischen 84 und 117 USD. Ein neues Tief konnte gerade noch so verhindert werden. Erst ein erneuter Anstieg über 117 USD könnte eine weitere Anstiegsphase in Richtung 126 USD und 154 USD einläuten. Ein nachhaltiger Bruch des Tiefs bei 84 USD dürfte demnach negativ zu werten sein und weitere Verkäufe in Richtung des Corona-Tiefs bei 79 USD und in Richtung 75 USD mit sich bringen.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 09.08.23

