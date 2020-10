Asiens zweitgrößtes Unternehmen gemessen am Marktwert und achtgrößtes Unternehmen weltweit verzeichnet seit Jahren das schnellste Umsatzwachstum, dass durch die Explosion der Internet-Aktivitäten - und insbesondere des mobilen Gamingmarktes - angekurbelt wurde. Im ersten Halbjahr konnte die Tencent Aktie knapp 33 % ansteigen. In den letzten 2 Monaten wurde es jedoch ruhig um die Aktie, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnet hatte, die es US-Unternehmen verbot, mit Tencents Super-App WeChat zu interagieren.



Tencent Aktie

Tencent ist wegen seiner dominanten Position in Chinas Gamingmarkt und der Allgegenwart von WeChat, dass sich zur beliebtesten Kommunikation-App entwickelt hat, besonders interessant.

Das Unternehmen wird die nächsten Quartalsergebnisse voraussichtlich am 12. November veröffentlichen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen den Nettogewinn nach einem Rückgang im Vorjahr um 45 % steigern könnte. Der Umsatz soll im gleichen Zuge im Vergleich zum Vorjahr um 28 % steigen.

Huya Fusion gelingt

Die chinesische Streamingplattform Huya und der Konkurrent DouYu verkündeten gestern eine Mega-Fusion auf dem chinesischen Gaming- und Streamingmarkt.

Tencent, dass derzeit Anteile an beiden Unternehmen besitzt, wird mit etwa 68 % der stimmberechtigten Aktien an dem neu fusionierten Unternehmen halten, wodurch Tencent die Mehrheit an dem neuen Unternehmen behalten wird. Laut dem Portal iResearch wird der chinesische Gamingmarkt in diesem Jahr schätzungsweise auf 23,6 Milliarden Yuan (3,5 Milliarden US-Dollar) wachsen.

Die Vorstände beider Unternehmen haben dem Geschäft einstimmig zugestimmt, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen werden soll.

Tencent wird ebenfalls Anteile an seinem Live-Streaming-Geschäft, Penguin e-Sports, für 500 Millionen Dollar, in das neu fusionierte Unternehmen einbringen.

Der Deal bringt für die Aktionäre von Huya und DouYu eine Sonderdividende. Huya hat sich bereit erklärt, eine Dividende von etwa 200 Millionen Dollar zu zahlen. DouYu wird seinerseits eine Dividende von ca. 60 Millionen Dollar innerhalb von 20 Tagen nach Abschluss der Transaktion bezahlen.

Tencent Aktien Chart

Seit Anfang Juli befindet sich die Tencent Aktie in einer Seitwärtsphase zwischen 563 und 506 HKD. Diese Seitwärtsphase konsolidiert also den Ausbruch im Juni auf ein neues Allzeithoch. Das 38 % Retracement bei 471 HKD ist ebenfalls ein weiterer Bereich der als Unterstützung in Erwägung gezogen werden kann. Um ein weiteres Anstiegspotenzial freizulegen, gilt es nun den Hochpunkt bei 565 HKD hinter sich zu bringen. Dies würde direktes Aufwärtspotential bis 613 und 837 HKD eröffnen. Das bullische Szenario wäre unter dem Coronatief bei 324 HKD in Gefahr.

Quelle: CMC Markets Plattform,Tageschart, 13.10.20

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Wirecard, Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.