Prischocken stoppar nordbor från Anfield

Det kan kosta uppåt 150 norska kronor per minut för norrmän att se fotboll på Anfield Road i Liverpool. Allt fler tackar nej.

Familjefadern (ja, män dominerar fortfarande bland fotbollsturister) är kanske inte den mest kreativa eller tålmodiga när det kommer till att hitta julklappar.. Så varför inte ta med barnet till Liverpool och se en match på Anfield? Ett litet kuvert under granen, och barnet kastar sig om halsen på dig: ”Tusen tack, pappa! När åker vi?”

Första chocken kommer när pappa upptäcker att en biljett till Anfield normalt kostar 6000-7000 kronor. Sedan tillkommer de dyra hotellpriserna, lätt 5000 för ett dubbelrum under en helg. Ett besök i supporterbutiken är nästan lika dyrt som att köpa en fin ring till frun. En helg landar snabbt på runt 30 000 kronor när mat och transport räknas in. Flygbiljetterna har också blivit betydligt dyrare.

En genomsnittlig match varar omkring 100 minuter, vilket betyder att helgen, omräknat till själva fotbollsupplevelsen, kostar 150 kronor per minut. Per person. Ser man bara till biljettpriset ligger minutkostnaden runt 70 kronor.

Enormt intresse

Det finns flera orsaker till den kraftiga prisuppgången, inte minst efter pandemin. Intresset för fotboll har skjutit i höjden och arenorna är nu fullsatta, både i Premier League och i lägre divisioner. Premier League lockar en global publik, och särskilt asiatiska fans med få budgetbegränsningar reser som aldrig förr. Agenter och mellanhänder sitter dessutom på stora delar av klubbarnas budgetstyrning. Allt handlar om utbud och efterfrågan.

Hotellpriserna i storstäder som London, Manchester och Liverpool har dragit iväg. Jan Roger Henriksen, vd för Bayer Street Event, har skickat fotbollssupportrar till Storbritannien i snart 40 år:

– Priserna har i princip fördubblats efter pandemin, och nu känner allt fler norrmän att smärtgränsen har nåtts. Jag rekommenderar ofta folk att titta på lag i lägre divisioner, men många vill se topplagen. När de hör vad allt kommer att gå på sammanlagt, tackar många nej, säger han.

Även valutakursen spelar in. Det har blivit dyrt för nordbor att resa utomlands. Ett brittiskt pund har blivit 19 procent dyrare från augusti 2022 till augusti 2025. Det senaste året har kronan dock stärkts, och pundet kostar nu omkring 13,20 kronor, vilket är nästan en krona lägre än vid jul förra året.

Ett helt ekosystem

Fotboll är big business, och för den kunnige investeraren finns det möjligheter. Själva matchen är bara en del av ett stort ekosystem, och med allt fler turister på läktarna i Europa ökar behovet av boende.

I mars skrev jag om just detta segment ooch påpekade att upplevelseindustrin var en viktig drivkraft för den positiva utvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen. Brittiska InterContinental Hotels Group, som äger bland annat Holiday Inn och Crowne Plaza, har en stor närvaro i brittiska storstäder. Sedan aktien bottnade i april har den stigit 35 procent. Franska Accor, med Novotel och Mercure, har ökat 30 procent under samma period.

Fotbolls-VM och flygbolgen

Alla som har flugit till Storbritannien på en fredag har sett hur många fotbollsfans som flockas till önationen för att titta på fotboll. Kabinerna på SAS, Norwegian, Ryanair och EasyJet är fulla av fans klädda i tröjor i alla färger.

Flygbolag ligger inte högt på min lista över favoritindustrier, men faktum är att både Ryanair och Norwegian haft ett mycket starkt 2025, och fotbollsfans bidrar till detta.

I sommar spelas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Hela 48 nationer deltar, 16 fler än senast. Det ser ut att bli ett kanonår för flygbolagen, som i fem veckor transporterar hundratusentals supportrar, spelare och delegater. Flygen är i regel fullsatta och priserna drivs av den hårda efterfrågan. Många bolag redovisar rekordresultat under VM-år. Det är något att tänka på för den som funderar på att investera i flygbolag på börsen.

Men innan dess väntar en lång vinter där engelsk fotboll och Champions League håller humöret uppe för många.

Drömmen om en resa till Anfield Road kan dock vara ekonomiskt ouppnåelig. I så fall kan en resa till Prenton Park för att se Tranmere Rovers vara ett ganska bra, och ett betydligt billigare alternativ.



