Bräcker Nasdaqs avkastning

2025 har hittills varit ett starkt år för investerare på de flesta av världens börser. Men ett land sticker ut.

Huvudindexet i Oslo har stigit 15 procent sedan årsskiftet. Bäst i Norden är dock Finland, där det ledande indexet har ökat hela 27 procent i år. Sverige är upp åtta procent medan Danmark har haft det motigt. Köpenhamnsbörsen har tappat fyra procent efter en svag utveckling för flera av de största bolagen.

Vi hör dagligen om nya rekord på de amerikanska börserna. Nasdaq har stigit 23 procent, Dow Jones 13 procent och småbolagsindexet Russell 2000 har avancerat 12 procent. S&P 500 är å sin sida upp 16 procent sedan årsskiftet.Det är otroliga uppgångar med tanke på all den osäkerhet som Trump-administrationen har orsakat på aktiemarknaderna. Men en helt annan börs utmärker sig som årets klara vinnare.

Klar och oväntad vinnare

I Seoul har det sydkoreanska Kospi-indexet (Korea Composite Stock Price Index) rusat 70 procent hittills i år. Uppgången har till stor del kommit efter den så kallade ”Liberation Day” i USA i början av mars. Den kraftiga uppgången är överraskande, då börsen i Seoul har rört sig sidledes under många år. I slutet av maj låg indexet på samma nivå som i januari 2022, men sedan tog det fart.

Data från Bloomberg, återgivna i Financial Times, visar att det genomsnittliga priset/bokförda värdet för Kospi låg på 0,8 i början av april. Investerare betalade alltså 80 öre för en krona eget kapital. Då stod kurserna på årslägsta, vilket var ett utmärkt tillfälle att kliva på tåget. Sedan dess har pris/bokfört värde stigit stadigt till omkring 1,3 vid utgången av oktober.

Mer än bara AI

Näringslivet i Sydkorea domineras av stora globala koncerner inom flera branscher, och många av dem har bidragit till uppgången. Sydkoreanska halvledartillverkare har gynnats av den globala boomen inom AI och datacenter, vilket har drivit kraftiga kurslyft och lyft hela marknaden. Enligt Financial Times utgör halvledarjättarna Samsung och SK Hynix tillsammans nästan 30 procent av indexet. Samsung Electronics har stigit närmare 95 procent i år, medan SK Hynix har klättrat hela 230 procent. Bolagen är världens två största tillverkare av minneschip och tillsammans har de nästan 70 procent av marknaden. Båda har levererat starka rapporter med god vinsttillväxt och har nyligen tecknat avtal med OpenAI om att leverera chip till det omfattande datacenterprojektet Stargate.

Sydkorea har länge haft en dominerande ställning inom varvsindustrin, och HD Hyundai Heavy Industries har mer än fördubblat sin aktiekurs i år. Nya ordrar väntas också i takt med att flera länder rustar upp sina flottor Vid ett möte i Seoul i slutet av oktober gav president Trump klartecken till att Sydkorea får bygga kärnkraftsdrivna ubåtar vid Aker Philadelphia Shipyard i USA. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har Sydkorea blivit en av världens tio största exportörer av militär utrustning. Försvarskoncernen Hanwha Aerospace, som är landets största tillverkare av försvarsmateriel, har stigit över 200 procent i år.

Ett fruktbart möte med Trump

Under samma möte mellan presidenterna Trump och Lee Jae Myung från Sydkorea slöts ett handelsavtal som sänker tullsatserna på sydkoreansk bilexport till USA. Ungefär en tredjedel av landets export till USA består av fordon, och sydkoreanska tillverkare har tidigare drabbats av högre tullar än konkurrenterna från Japan. Hyundai Motors resultat för det tredje kvartalet påverkades negativt av de amerikanska tullarna, men aktien har ändå stigit 25 procent i år, medan Kias aktie har ökat 15 procent. Även landets batteritillverkare går starkt med LG Energy Solutions som har sett en otrolig tillväxt i oktober och stigit med 40 procent.

Inte bara en tillfällig uppgång

Det finns också strukturella förklaringar till de stora prisökningarna i Sydkorea. Regeringen har infört eller aviserat reformer som kommer att förbättra utdelningspolitiken och återköp av aktier, vilket har stärkt förtroendet bland utländska investerare. Dessa har återigen blivit nettokö pare av sydkoreanska aktier, särskilt i de stora bolagen. Myndigheternas uttalade mål att stimulera aktiemarknaden och göra Sydkorea mer attraktivt för investeringar har gett investerarna förtroende för långsiktig tillväxt.

Eftersom många stora sydkoreanska bolag fortfarande handlas till betydligt lägre värderingar än sina amerikanska konkurrenter, kan det finnas ytterligare uppsida för investerare. Vi riktar inte ofta blicken åt det hållet, men just nu blåser det medvind på den sydkoreanska aktiemarknaden, och det är värt att notera.



