Wysokie stopy procentowe, spadająca inflacja, a inwestycje w złoto: analiza cen złota

Złoto, choć znane od starożytności jako symbol bogactwa, nie zawsze jest najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania kapitału. Wpływ na to mają różne czynniki ekonomiczne, w tym wysokie stopy procentowe i spadająca inflacja. Przyjrzyjmy się, jak te warunki wpływają na cenę złota wyrażoną w dolarach.

Cena złota i wpływ wysokich stóp procentowych

Cena złota na rynkach międzynarodowych zmieniała się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, często przykuwając uwagę inwestorów i spekulantów. Wpływ na kurs złota mają różne czynniki, w tym polityka monetarna prowadzona przez banki centralne czy inflacja oraz zagrożenie geopolityczne czy recesja. Jednak warto pamiętać, że gdy stopy procentowe są wysokie, koszt kredytu rośnie, co może zniechęcać inwestorów do zakupu aktywów, takich jak złoto, które nie generują bieżącego dochodu i odsetek.

W takich warunkach, inwestycje, które oferują stały zwrot, takie jak obligacje czy depozyty bankowe, stają się w teorii bardziej atrakcyjne. Możemy zatem oczekiwać, że w środowisku wysokich stóp procentowych, cena złota, zarówno wyrażona w dolarach, jak i w euro, może być pod presją. Tu warto dodać, że wciąż istnieją perspektywy dla dalszych podwyżek i to po obydwu stronach Atlantyku. Obecnie oczekiwana krańcowa stopa procentowa dla strefy euro to prawie 4%, a dla Fed to 5,40%.

Spadająca inflacja a cena złota

Złoto jest często postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją. Kiedy wartość pieniądza spada, ceny towarów i usług rosną, a to z kolei zwiększa atrakcyjność złota jako środka przechowywania wartości. Jeżeli jednak mamy do czynienia ze spadającą inflacją, czyli z dezinflacją, bodźce do inwestowania w złoto maleją.

Spadająca inflacja, zwłaszcza w połączeniu z wysokimi stopami procentowymi, może wywierać nacisk na cenę złota. Czy to będzie cena złota w euro, czy cena złota w dolarach, można spodziewać się, że obie będą pod wpływem tych niekorzystnych warunków ekonomicznych.

Cena złota dziś i ewentualne perspektywy na przyszłość

Kurs złota trzykrotnie odbił się od poziomu w okolicach 2000 USD, co może pokazywać jego istotność jako poziomu oporu, który zdaje się powstrzymywać wzrost cen złota już od trzech lat. Ani pandemia, ani wojna, ani potężna inflacja nie były w stanie trwale doprowadzić do wzrostu powyżej 2000 USD za uncję. W przyszłości, która może, ale nie musi się powtórzyć, cena złota w dolarach amerykańskich rysowała korektę w stronę 1700-1600 USD. Jeśli nie pojawią się inne czynniki, jak nagła recesja, zaostrzenie konfliktu zbrojnego, to cena złota mogłaby powtórzyć wcześniejszych schemat. Zdaje się, że pozytywnie na złoto mógłby wpłynąć słabnący dolar, cięcie stóp procentowych czy recesja.

Wnioski co do ceny złota

Złoto może odgrywać istotną rolę w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym, ale warunki gospodarcze, takie jak wysokie stopy procentowe i spadająca inflacja, mogą negatywnie wpływać na jego atrakcyjność. Przed podjęciem decyzji o zakupie złota, warto zrozumieć, jak te czynniki mogą wpływać na cenę złota teraz i w przyszłości, o których będziemy regularnie wspominać w naszych materiałach. Należy także pamiętać, że za pośrednictwem instrumentów CFD czy kontraktów można także założyć spadek cen złota.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.