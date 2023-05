Biden w potrzasku w negocjacjach z McCarthym.

Walka o pułap zadłużenia powoduje, że inwestorzy szukają nowych bezpiecznych przystani. Zaniepokojeni potencjalną niewypłacalnością Stanów Zjednoczonych, zamieniają swoje obligacje skarbowe na obligacje najlepiej ocenianych amerykańskich spółek. Inwestorzy unikają amerykańskich bonów skarbowych, których termin zapadalności przypada na kilka najbliższych miesięcy, jednocześnie płacąc premię za zakup długu firm Microsoft i Johnson & Johnson

Niepokój rozprzestrzenił się na Wall Street, we wtorek powodując spadek S&P 500 o ponad 1% i wyskok rentowności na krótkoterminowych papierach skarbowych. Rentowność bonów skarbowych zapadających 6 czerwca wzrosła do ponad 6%, znacznie powyżej docelowej stopy procentowej Rezerwy Federalnej wynoszącej od 5% do 5,25%, która zwykle kształtuje rentowności krótkoterminowych obligacji.

Biden nie ma dobrych opcji w rozmowach o pułapie zadłużenia, a każda z nich niesie ryzyko polityczne. Prezydent spotyka się z polityczną reakcją, niezależnie od tego, czy uda mu się dogadać z Republikanami. Stany Zjednoczone mogą nie być w stanie zapłacić wszystkich swoich rachunków już 1 czerwca, jeśli Biden i republikanie w Kongresie nie osiągną porozumienia. Niewypłacalność rządu może doprowadzić kraj do recesji i potencjalnie rozpętać globalny chaos finansowy, gdy Biden będzie ubiegał się o reelekcję. Realizacja zobowiązań bez działania Kongresu może również wiązać się z kosztami ekonomicznymi i będą wymagać od Bidena dokonywania bolesnych wyborów politycznych dotyczących tego, kto otrzyma zapłatę jako pierwszy. McCarthy powiedział, że porozumienie musi zostać osiągnięte w tym tygodniu, aby mieć czas na uchwalenie ustawy przez Kongres. Podczas gdy McCarthy prawdopodobnie uzyska ustępstwa w wydatkach, wszelkie redukcje mogą nie być wystarczająco głębokie, a to może potencjalnie podkopać poparcie dla niego jako spikera Izby. Może też zostać współwinnym za załamanie gospodarki, jednak jakakolwiek umowa z GOP grozi buntem w jego partii. Jeśli prezydent ostatecznie zgodzi się na limity wydatków, może to ograniczyć jego opcje polityczne przed wyborami w 2024 roku.

Pogorszenie nastrojów w Europie i na Wall Street.

Gdy ważą się losy limitu zadłużenia, inwestorzy niechętnie spoglądają w stronę akcji. Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyłą się w przeceną wszystkich indeksów. CAC40 spadł o 1,33%, bijący rekordy Dax zaliczył kolejną sesję spadkową (-0,44%), a pozostałe benchmarki straciły od 0,1% do 0,6%.

Dow Jones zakończył handel trzecim z kolei spadkiem, tym razem o 230 pkt., czyli 0,69%. S&P500 spadł o 1,12%, kolejny raz zaliczając nieudany atak na opór na poziomie 4200 pkt. Nasdaq Composite, który uciekał z rynku niedźwiedzia stracił 1,26%.

W Azji zdecydowana przewaga spadków.

Na rynkach azjatyckich dominuje czerwień w ślad za spadkami w USA i Europie. Inwestorzy wyczekują rozwiązania problemu z limitem amerykańskiego zadłużenia. Nikkei 225, który bił z dnia na dzień kolejne rekordy, traci drugi dzień z rzędu. Należy jednak pamiętać, że Japońskie akcje przyniosły zyski przy znacznie mniejszej zmienności niż amerykańskie akcje technologiczne. Oznacza to, że nadal powinny wyglądać atrakcyjnie dla amerykańskich inwestorów. Indeks giełdy w Tokio traci 0,71%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,56%, a koreański KOSPI spada o 0,07%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,94%), Szanghaj (-0,49%), Singapur (-0,25%), Sensex (0,11%). Indeks Asia Dow traci 0,48%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Patrząc na to, co wczoraj działo się na giełdach w Azji, Europie i USA, warszawskie byki mogły odtrąbić sukces, pomimo że wszystkie indeksy zakończyły dzień praktycznie bez zmian w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia. Wczorajsza sesja na GPW wypadła wręcz okazale w porównaniu z głównymi parkietami Starego Kontynentu. WIG20 utrzymał z trudem osiągnęły cel na pułapie 2000 punktów, jednak jeśli pat w sprawie limitu zadłużenia największej gospodarki świata nie zostanie szybko rozwiązany, zagraniczni inwestorzy mogą opuścić (na chwilę) nasz parkiet, a to może być początkiem korekty na GPW. Dzisiejsze spadki w Azji nie są dobrą prognozą przed rozpoczęciem handlu przy Książęcej. Cieszy fakt, że zarówno WIG, jak i WIG20 wspięły się w poniedziałek na najwyższe poziomy od 52 tygodni, bijąc rekordy ze stycznia, ale to najbliższe sesje pokażą, na ile to wybicie jest trwałe. Najważniejsze zadanie dla byków to utrzymać zdobycz, a najlepiej pociągnąć benchmarki na kolejne tegoroczne maksima.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu będą dominować słabe nastroje, droga na kolejne szczyty może być utrudniona. Psychologiczny poziom 2000 pkt. może być okazją do realizacji zysków, chociaż dużo będzie zależeć od rozwoju sytuacji na głównych giełdach globu.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,01 mld złotych. WIG stracił 0,02%, a indeks blue chipów oddał od dorobku 0,03%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,15%, finiszując na poziomie 2016 pk, mWIG40 zyskał 1,5%, a sWIG80 nie zmienił wartości.

Spadek cen miedzi i srebra nie sprzyja notowaniom KGHM. Akcje spółki spadły do wsparcia w okolicach 110 zł. Jego pokonanie może skutkować dalszą przeceną miedziowego giganta.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 24.05.2023.

Kurs złotego stabilizuje się.

Rajd złotego, który od dłuższego czasu wyraźnie zyskiwał do głównych walut, osłabł z możliwością odnotowania korekty.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,48.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,16.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,20.



