Nvidia Corporation jest jednym z czołowych producentów układów scalonych i rozwiązań graficznych na świecie. Historia tej giełdowej spółki rozpoczęła się w kwietniu 1993 roku, kiedy to trzej naukowcy – Jensen Huang, Chris Malachowsky i Curtis Priem – postanowili założyć własne przedsiębiorstwo w Santa Clara, w Kalifornii.

Rozwój spółki Nvidia na przestrzeni lat

Nvidia początkowo skoncentrowała się na projektowaniu kart graficznych do komputerów osobistych. Pierwszym produktem firmy był układ scalony NV1, wprowadzony na rynek w 1995 roku. Jednak to druga generacja produktów Nvidia, GeForce 256, która zadebiutowała w 1999 roku, przyniosła firmie ogromny sukces.

GeForce 256 był pierwszym produktem, który wykorzystywał technologię przetwarzania grafiki 3D. Dzięki temu układowi graficznemu użytkownicy mogli cieszyć się znacznie lepszą jakością grafiki w grach komputerowych i innych zastosowaniach multimedialnych. GeForce 256 okazał się strzałem w dziesiątkę i przyczynił się do szybkiego wzrostu popularności Nvidia.

Debiut Nvidia na giełdzie i cena akcji

W ciągu kolejnych lat Nvidia kontynuowała rozwój nowych technologii graficznych. Firma wprowadziła na rynek szereg kolejnych układów graficznych, które stały się standardem w branży. NVIDIA po raz pierwszy sprzedała akcje publicznie 22 stycznia 1999 r. po cenie 12 USD za akcję. Na przestrzeni lat akcje były dzielone czterokrotnie (splity).

Nvidia – od kart graficznych po sztuczną inteligencję

Nvidia nie ograniczała się tylko do produkcji kart graficznych. Firma rozszerzyła swoje portfolio produktowe o układy dla konsol do gier, urządzenia mobilne, stacje robocze i systemy sztucznej inteligencji. W ostatnich latach Nvidia zyskała reputację lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, oferując potężne rozwiązania GPU wykorzystywane do obliczeń naukowych, analizy danych i rozwoju autonomicznych pojazdów.

Nvidia kontynuowała innowacje i przejęcia strategiczne, które wzmocniły jej pozycję na rynku. W 2011 roku firma ogłosiła przejęcie Icera, specjalizującego się w technologiach bezprzewodowych. W 2015 roku Nvidia nabyła za 5,6 miliarda dolarów firmę Mellanox Technologies, lidera w dziedzinie rozwiązań sieciowych.

Jednym z najważniejszych przełomów w historii Nvidia było wprowadzenie w 2016 roku architektury GPU o nazwie Pascal. Ta nowa generacja układów graficznych zapewniła znaczny wzrost wydajności i efektywności energetycznej, co z kolei przyczyniło się do wzrostu sprzedaży i zysków firmy.

W ostatnich latach Nvidia koncentruje się na rozwijaniu technologii związanych ze sztuczną inteligencją, w tym głębokim uczeniem i uczeniem maszynowym. Wprowadziła również innowacyjne rozwiązania w dziedzinie samochodów autonomicznych, w tym platformę DRIVE, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla branży motoryzacyjnej.

Dzięki swojemu nieustannemu zaangażowaniu w innowacje i rozwój technologiczny Nvidia zdobyła uznanie na całym świecie. Firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień za swoje osiągnięcia, a jej produkty są wykorzystywane w najnowocześniejszych aplikacjach i systemach na całym świecie.

Nvidia liderem branży AI

Obecnie Nvidia jest jedną z najbardziej cenionych i wartościowych spółek na giełdzie. Jej akcje są notowane na różnych giełdach, w tym na NASDAQ, i przyciągają uwagę inwestorów z całego świata.

Podsumowując, Nvidia Corporation rozpoczęła swoją działalność jako producent kart graficznych i rozwinęła się w jednego z liderów w dziedzinie technologii graficznych, obliczeń naukowych i sztucznej inteligencji. Jej innowacyjne produkty i strategiczne przejęcia przyczyniły się do jej sukcesu na rynku i utrzymują jej silną pozycję w branży technologicznej.

Nvidia w medycynie

Nvidia aktywnie angażuje się w dziedzinę medycyny, wykorzystując swoje technologie w celu przyspieszenia postępu w diagnostyce medycznej, terapiach opartych na sztucznej inteligencji i badaniach naukowych. Firma współpracuje z instytucjami medycznymi i badawczymi, dostarczając potężne rozwiązania GPU, które przyspieszają analizę danych medycznych, obrazowanie medyczne i badania genetyczne. Prace Nvidia koncentrują się na poprawie dokładności diagnoz, personalizacji leczenia oraz wspieraniu odkryć w zakresie leków i terapii, aby przyczynić się do postępu w dziedzinie medycyny.

Powyższa część artykułu została napisana, z poprawkami i redakcją autora promptu, przez AI – ChatGPT

Cena akcji Nvidia oraz wyniki finansowe

Jak podała agencja Reuters po publikacji wyników spółki, Nvidia w środę wieczorem podała, że prognozuje przychody za drugi kwartał o ponad 50% powyżej szacunków Wall Street i powiedziała, że zwiększa podaż, aby zaspokoić rosnący popyt na swoje chipy dla sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane do zasilania ChatGPT i wielu podobnych usług.

Akcje Nvidii, najcenniejszej na świecie spółki notowanej na giełdzie półprzewodników, wzrosły aż o 28% po zakończeniu sesji, osiągając rekordowy poziom 391,50 USD. Wzrost ten zwiększył wartość giełdową Nvidii o około 200 miliardów dolarów do ponad 950 miliardów dolarów, zwiększając przewagę firmy z Doliny Krzemowej jako najcenniejszego producenta chipów na świecie i piątej pod względem wartości firmy na Wall Street.

Nvidia prognozowała przychody w bieżącym kwartale na poziomie 11 miliardów dolarów, plus minus 2%. Analitycy ankietowani przez Refinitiv prognozowali przychody w wysokości 7,15 mld USD.

"Biorąc pod uwagę trwającą gorączkę złota generatywnej sztucznej inteligencji, powinno to napędzać popyt na chipy Nvidii przez pozostałą część roku" - powiedział analityk Edward Jones Logan Purk cytowany przez agencję Reuters.

Skorygowane przychody za kwartał zakończony 30 kwietnia wyniosły 7,19 mld USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się przychodów na poziomie 6,52 mld USD. Sprzedaż chipów do centrów danych firmy osiągnęła 4,28 mld USD, przewyższając szacunki analityków na poziomie 3,89 mld USD, zgodnie z danymi segmentowymi FactSet.

Jednodniowy rekord wzrostu cen akcji Nvidia

Spółka w 2016 r. odnotowała rekordowy wzrost ceny akcji podczas jednej sesji. Miało to miejsce również po publikacji niesamowitych wyników finansowych. Wtedy cena akcji Nvidia skoczyła o 29%. Czy rekord ten zostanie dziś pobity? Tego dowiemy się wieczorem.

O spółce pisaliśmy już w komentarzu w drugim miesiącu tego roku tutaj.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.