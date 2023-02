Nvidia wygranym bitwy AI? Od kryptowalut, po medycynę

Spółka Nvidia to jeden z najbardziej istotnych elementów układanki AI. W końcu to firma dostarczająca moc obliczeniową potrzebną do uruchamiania aplikacji AI. Z tego powodu Nvidia powinna widzieć dalsze korzyści z ogromnego wzrostu rynku AI, o którym jest teraz tak głośno.

Ostatnio analitycy Morgan Stanley powiedzieli, że spółka jest liderem w dziedzinie akceleracji obliczeń i kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój AI w różnych branżach, powiedziała firma, cytowana przez Barron's. Analitycy Cowen zauważają z kolei, że NVDA jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój AI w różnych pionach innych branż.

Co ciekawsze Nvidia właśnie nawiązała współpracę z Microsoftem, aby zbudować jeden z najpotężniejszych superkomputerów AI na świecie. Komputery te będą zasilane przez infrastrukturę superkomputerową Azure, jak również przez procesory graficzne Nvidii. Według Manuvira Dasa, wiceprezesa działu obliczeń dla przedsiębiorstw w firmie NVIDIA, "nasza współpraca z firmą Microsoft zapewni naukowcom i firmom najnowocześniejszą infrastrukturę AI oraz oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać transformującą moc AI."

Technologia spółki Nvidia w medycynie

Zamiast trenować program do naśladowania ludzkich rozmów, Nvidia we współpracy z twórcą oprogramowania InstaDeep i Uniwersytetem Technicznym w Monachium pracowała nad podawaniem modelom SI danych genetycznych: Gs, Ts, As, C i innych, podał portal FierceBiotech.

Wykorzystując DNA setek ludzi oraz Cambridge-1, najpotężniejszy superkomputer w Wielkiej Brytanii, badacze stwierdzili, że możliwe jest opracowanie generalizującego programu - "modelu języka genomowego" - który mógłby zostać zastosowany do wielu różnych zadań, zamiast wymagać od naukowców budowania dopasowanych do potrzeb SI, które szukałyby odpowiedzi na każde ważne pytanie biologiczne.

W tym samym czasie Nvidia współpracuje z firmą Evozyne zajmującą się biologią syntetyczną nad budową dużego modelu językowego skupionego na konstruowaniu nigdy wcześniej niewidzianych białek. Spółka była także jedynym producentem półprzewodników, który kiedykolwiek był obecny na konferencji JP Morgan Healthcare Conference. Jak podaje portal bio-itworld NVIDIA uruchomiła swoją platformę obliczeniową AI dla służby zdrowia, Clara, w 2018 roku i kontynuuje nad nią prace. Przedstawiciel spółki powiedział wtedy na konferencji, że jako firma „zdajemy sobie sprawę, że opieka zdrowotna staje się absolutnie największą branżą generującą dane, a przed nami globalne wyzwania związane z rosnącymi kosztami świadczenia opieki zdrowotnej i dostępu do niej. Dlatego budujemy platformy komputerowe, aby sprostać tym wielkim wyzwaniom”.

Co Wall Street sądzi o akcjach spółki?

Spółka zdaje się bardzo wysoko wyceniona. Trailing P/E jest na poziomie 96x, z kolei forward P/E jest na poziomie 58,5x. Cena akcji spółki od początku roku wzrosła o około 54 proc. Z kolei w skali roku spadek cen akcji wynosi 10 proc.

W styczniu część firm dostosowała swoje oczekiwania co do ceny akcji spółki. Barclays skorygował cenę docelową dla firmy NVIDIA do 250 dolarów z 170 dolarów, Truist Securities skorygował cenę docelową dla firmy NVIDIA do 238 dolarów ze 198 dolarów.



