Giełdy ruszyły do góry wraz ze spadkiem rentowności obligacji

Historia konfliktów i ich wpływu na rynki akcji pokazuje statystycznie, że albo giełdy w chwili wybuchu konfliktu od razu rosły, albo rosły po pierwszej reakcji negatywnej, jak w przypadku wybuchu wojny w Ukrainie. Nie inaczej jest obecnie, gdzie już wczoraj obserwowaliśmy silne wzrosty na rynkach akcji, a giełda w Polsce była najsilniejsza. Azja dziś rano również bardzo dobrze się zachowywała, a otwarcie w Warszawie było pozytywne.

Rentowności obligacji spadły w szybkim tempie

Na rynki akcji również może wpływać sytuacja z rynku obligacji. W obliczu konfliktu inwestorzy zaczęli kupować m.in. złoto oraz obligacje rządowe, co z kolei doprowadziło do szybkiego spadku ich rentowności. W Niemczech rentowność 10l obligacji spadła najszybciej od sierpnia, w Stanach Zjednoczonych, gdzie reakcja jest dopiero dziś widoczna po Dniu Kolumba, mamy największy spadek od marca.

Brak podwyżek stóp przez Fed przesądzony?

Niższe rynkowe stopy procentowe wraz z kolejnym elementem niepewności geopolitycznej i gospodarczej (wpływ konfliktu na rynek ropy i gazu) może również hamować zapędy, co do kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA. To może być dobra wiadomość dla rynku akcji, gdzie tamtejsza gospodarka trzyma się bardzo dobrze, co może przynieść lepsze od oczekiwań wyniki spółek.

Takie połączenie czynników może powodować, że ten kwartał oraz przynajmniej pierwszy kwartał 2024 r. mogą być dobre dla rynku akcji, jeśli nie dojdzie do szerokiej eskalacji na inne regiony oraz nie dojdzie do szoków na rynku surowców.

Identyczna korekta w cenie i czasie na FW20

Na polskiej giełdzie wczorajsze obroty robiły wrażenie Co ciekawe obecna korekta na FW20 miała identyczny zasięg w cenie i czasie, co korekta z pierwszego kwartału. To daje technikom podstawę sądzić, że korekta mogła się zakończyć i rynek ruszy nową falą wzrostową.

