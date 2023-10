Bitcoin w oczekiwaniu na wzrost zmienności - cena nadal pozostaje między wsparciem i oporem

Choć na tradycyjnych rynkach finansowych dzieje się ostatnio bardzo dużo, to cena bitcoina niewzruszona pozostaje w konsolidacji. W ostatnim czasie dolar amerykański rósł 12 tygodni z rzędu, co było wyrównaniem serii z 2014 r. (choć dziś na notowania i zakończenie tygodnia mogą mieć wpływ dane z rynku pracy USA). Indeks strachu VIX również ostatnio gwałtownie wzrósł, a rentowności obligacji USA dalej rosły bliski 5% na 10-letnich papierach. Mieliśmy również mocno rozchwiany rynek ropy naftowej, od wzrostów, przez obecnie szybkie dwucyfrowe spadki od ostatniego szczytu.

Mimo tych wydarzeń kurs BTC/USD pozostawał w relatywnie wąskim przedziale wahań między 25500 USD do 28000 USD. Na rynku pojawiły się tylko dwa zrywy na wyższe poziomy w dniu 28 września oraz 1 października, które spowodowały istotne wyczyszczenie pozycji krótkich na instrumentach pochodnych.

Z punktu widzenia istotnych poziomów dla ceny bitcoina, to nic się nie zmieniło od ubiegłego tygodnia. Wsparciem wciąż zostaje się być poziom 26000 do 25000 USD, a najbliższym oporem mogą być okolice 29500-30250 USD. Wydaje się, że dopiero przekroczenie któregoś z tych rejonów mogłoby prowadzić do utworzenia większego ruchu trendowego.

Wtedy też dalszy potencjalny opór mógłby znajdować się w rejonie 38000 USD, a z kolei potencjalne wsparcie mogłoby wypadać w rejonie 20000 USD.

Niemniej wydaje się, że zbliżamy się do rozstrzygnięcia co do rynku bitcoina i tej jesieni być może notowania konsolidację już opuszczą, stąd ważnym może być obserwacja kierunku wybicia.

