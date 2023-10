Dziś uwaga uczestników rynków skupi się na raporcie Departamentu Pracy o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz na dynamice wynagrodzeń. W tym tygodniu dostaliśmy mieszane cząstkowe dane z rynku pracy i oczekuje się, że payrollsy pokażą spadek do 170 tys. z 187 tys. w ubiegłym miesiącu. To wciąż znacznie powyżej oczekiwań Fed co do spadku poniżej 100 tys. We wtorek JOLTS pokazał, że liczba wakatów w gospodarce wyniosła 9,61 mln, co jest wciąż bardzo wysoką liczbą świadczącą, że napięty rynek pracy nie chce spowalniać. W środę raport ADP podał, że we wrześniu utworzono zaledwie 89 tys. miejsc pracy w sektorze prywatnym, co może być oznaką, że wczesną jesienią rynek pracy zaczyna się ochładzać. Szacunki ADP dotyczące płac mogą dostarczyć wskazówek na temat siły rynku pracy, ale nie są dokładnym prognostykiem oficjalnego rządowego raportu o zatrudnieniu, który ukaże się dziś po południu. Raport ten średnio co drugi miesiąc rozjeżdża się z danymi rządowymi. Wczorajsze dane o tygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych nie wniosły nic nowego. Ilość składanych wniosków w ostatnim czasie jest na stałym poziomie. W tym świetle dzisiajsze dane będa mieć ważne znaczenie dla giełd i dolara. Inwestorzy zaczęli obstawiać, że Fed nie podniesie stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu, a prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki wynosi 40%.

Od środy, czyli od ADP, siła dolara uległa dwudniowej korekcie, a CMC USD index testuje od góry rozbity wcześniej opór na poziomie 1084 pkt.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 06.10.2023.

Nuda na giełdach w Europie i USA.

Październik na giełdach w Europie nie układa się po myśli byków. Z przebiegu wczorajszej sesji gołym okiem widać było, że inwestorzy czekają na dzisiejsze payrollsy. Była to lekko wzrostowa, ale nudna sesja z niewielką zmiennością. Poza Dax (-0,20%), pozostałe wiodące europejskie indeksy zakończyły dzień na plusie, a wzrosty wyniosły od 0,02% (CAC40) do 0,60% (FTSE 100). Indeks włoskiej giełdy jedynie odrabiał straty ze środy.

Podobnie było za oceanem. Wall Street zamknęła się w okolicach poprzedniego zamknięcia, odnotowując kosmetyczna przeceną indeksów. Jones Industrial Average stracił 10 pkt., czyli 0,03%. S&P spadł o 0,13%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0,12%.

W Azji drugi dzień wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku rosną dziś pomimo neutralnej sesji na Wall Street. Parkiety w Chinach pozostają zamknięte z okazji Złotego Tygodnia (1 - 7 X). Giełda w Tokio zyskuje 0,06%, a spadek indeksu Japan 255 został zatrzymany na wsparciu w okolicach 30300 pkt. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,53%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,30%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,81%), Singapur (0,45%), Sensex (0,28%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,77%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Bywalcy na parkiecie przy Książęcej w środą złapali oddech, po serii wyprzedaży akcji we wrześniu, ale WIG20 znów znalazł się pod presją. Indeks wcześniej przegrał walkę o utrzymanie się powyżej 1900 pkt., gdzie poziom 1850 pkt. został obroniony i przed dzisiejszą sesją utrzymany w mocy jako lokalne wsparcie. Zarówno WIG, jak i WIG20 po wysokim otwarciu w czwartek, skierowały się na południe i ostatecznie zakończyły notowania na dziennych minimach.

Zaskakująca była wyprzedaż akcji CD Projektu. Firma sprzedała ponad 3 mln kopii dodatku do gry Cyberpunk 2077 i była bliska szacunków analityków, którzy szacowali sprzedaż w przedziale 3 - 4,5 mln kopii do końca roku. Akcje CD Projekt spadły wczoraj o 6,16% i była to największa przecena w gronie blue chipów.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 923 mln zł. WIG stracił 0,74%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,78%. WIG20fut spadł o 0,84%, osiągając na zamknięciu wartość 1885 pkt. Na minusie finiszowały średnie spółki. mWIG40 spadł o 1,14%. Honoru byków broniły maluchy. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,27%.

Po decyzji RPP złoty stabilny na wysokich poziomach.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,31.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,60.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,36.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,78.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,00.



