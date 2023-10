W środę poznamy zapis dyskusji z posiedzenia FOMC. Zaskoczeniem dla uczestników rynków był niedawny jastrzębi przekaz, wskazujący na jeszcze jedną podwyżkę stóp w tym roku oraz pozostawienie wyższych stóp przed dłuższy czas. Komitet podniósł wytyczne dla stopy funduszy federalnych na 2024 r. z 4,6% do 5,1%, a wytyczne na 2025 r. zostały zrewidowane w górę, co spowodowało umocnienie dolara i wzrost rentowności obligacji. Środowy protokół powinien dostarczyć dalszych wskazówek co do stopnia zaniepokojenia Fed, wpływem wysokich stóp na gospodarkę USA.

W piątek poznamy wyniki chińskiego handlu zagranicznego. Import spadał w tym roku, podczas gdy rząd robi wszystko by stymulować popyt wewnętrzny. Nasilają się problemy w sektorze nieruchomości, a słabnący globalny popyt na chińskie towary spowodował spadek eksportu, co przełożyło się na deflację cen producentów. Eksport spadł w sierpniu o 8,8% i oczekuje się, że spadnie o 7,5% we wrześniu.

W tym tygodniu rusza sezon wyników amerykańskich spółek. We wtorek PepsiCo pochwalił się wynikami za III kw., po nim, tradycyjnie na pierwszy ogień idą banki. W piątek podadzą je Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo. Akcje amerykańskich banków nie cieszą się uznaniem inwestorów.

Giełdach w Europie i USA łapią oddech

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.10.2023.

Październik na giełdach w Europie nie układał się po myśli byków. Raport NFP poprawił nieco nastroje, a wszystkie wiodące benchmarki zyskały. Dax i FTSE MIB wzrosły o 1,06% i 1 16%. Pozostałe europejskie indeksy zakończyły dzień na plusie, a wzrosty wyniosły od 0,58% (FTSE 100) do 0,85% (IBEX 35).

Podobnie było za oceanem, gdzie po słabym początku, indeksy wystrzeliły w górę. Jones Industrial Average zyskał 288 pkt., czyli 0,87%. S&P wzrósł o 1,18%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 1,60%.

W Azji mieszane nastroje

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Giełda w Hongkongu jest zamknięta, za to parkiety w Chinach powróciły po tygodniowej przerwie z okazji Złotego Tygodnia. Giełda w Tokio straciła 0,26%, a spadek indeksu Japan 255 został zatrzymany na wsparciu w okolicach 30300 pkt. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,18%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,21%. Na pozostałych parkietach: Szanghaj (-0,54%), Singapur (-0,03), Sensex (-0,44%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,07%.

Podsumowanie sesji na GPW

Bywalcy na parkiecie przy Książęcej od środy złapali oddech, po serii wyprzedaży akcji we wrześniu. Miniony tydzień upłynął pod znakiem obrony wsparcia przez WIG20, jednak siły byków wciąż nie widać. Indeks przegrał walkę o utrzymanie się powyżej 1900 pkt. WIG20 pozostaje w zakresie wahań pomiędzy 1850 pkt., w wspomnianym wcześniej lokalnym oporem. Piątkowa sesja nie wniosła nic nowego w obraz rynku. Po udanym początku w trzeciej fazie notowań, oba benchmarki oddały prawie cały zyski i ostatecznie zakończyły notowania w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Wyprzedaż akcji CD Projektu przyspieszyła, a akcje spadły o 9,39%. Firma sprzedała ponad 3 mln kopii dodatku do gry Cyberpunk 2077 i była bliska szacunków analityków, którzy szacowali sprzedaż w przedziale 3 - 4,5 mln kopii do końca roku, jednak nakłady na dodatek przerosły jak na razie zyski. CD Projekt oddał cały zysk wypracowany od września 2022 r.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,52 mld zł. WIG zyskał 0,16%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,31%. WIG20fut wzrósł o 0,42%, osiągając na zamknięciu wartość 1893 pkt. Na minusie finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,19%. sWIG80 zamknął się ze stratą wynoszącą 0,31%.

Złoty z mozołem próbuje odrabiać straty

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,29.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,57.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,33.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,76.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,40.



