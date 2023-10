Wydarzenia na Bliskim Wschodzie – ropa, złoto i dolar podrożały o poranku

Rynki amerykańskie zakończyły tydzień wyżej po tym, jak najnowszy wrześniowy raport o zatrudnieniu pokazał, że gospodarka amerykańska dodała we wrześniu oszałamiającą liczbę 336 tys. miejsc pracy, podczas gdy sierpień został zrewidowany w górę do 227 tys. miejsc pracy, co spowodowało gwałtowny wzrost długoterminowych rentowności, a 10-letnia i 30-letnia rentowność w USA osiągnęła nowe 16-letnie maksima.

Po spędzeniu większości ostatnich kilku tygodni na obawach związanych z perspektywą kolejnej podwyżki stóp procentowych i wyższych stóp procentowych na dłużej, obecnie wydaje się, że odporna gospodarka i rynek pracy mogą oznaczać, że spółki będą w stanie zapewnić lepsze przychody i wzrost zysków, nawet przy rentownościach na obecnych poziomach.

Chociaż logika ta wydaje się rozsądna, to raczej wyklucza pomysł, że stopy procentowe nie mogą wzrosnąć. Przed przerażającymi wydarzeniami w Izraelu w weekend rynek wyceniał prawdopodobną perspektywę kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 pb w listopadzie, jednak co się stanie, jeśli spadek cen ropy naftowej, który obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, przyniesie kolejny trwały wzrost, jeśli wydarzenia te przerodzą się w szerszy kryzys na Bliskim Wschodzie?

Konsumenci mogą być teraz odporni i być w stanie wchłonąć jeszcze kilka miesięcy rosnących cen, ale niedawne ugody płacowe uzgodnione w ostatnich tygodniach nie przełożyły się jeszcze na dane dotyczące wynagrodzeń, co może oznaczać, że amerykański bank centralny będzie musiał podnieść stopy procentowe o więcej niż jest to obecnie wyceniane.

Na znak, że amerykański konsument osiąga już swoje granice, jeśli chodzi o wydatki na karty kredytowe, kredyty konsumenckie w USA w sierpniu spadły o -15 6 mld USD, najwięcej od 3 lat, w porównaniu z oczekiwanym wzrostem o 11,7 mld USD. Część tego spadku może wynikać ze wznowienia spłat kredytów studenckich, podczas gdy spadły również spłaty kredytów samochodowych.

Niemniej jednak wydarzenia z weekendu w Izraelu, a także reakcja na nie i późniejsze wypowiedzenie wojny, spowodowały ruch w kierunku dolara amerykańskiego, złota, ponieważ obawy dotyczące ryzyka eskalacji przesuwają się na pierwszy plan.

Ze względu na święto Columbus Day, które prawdopodobnie ograniczy aktywność handlową w USA, spodziewamy się, że rynki europejskie otworzą się dziś rano nieco niżej, podczas gdy ceny ropy odbiły się od zeszłotygodniowych minimów.

Na razie reakcja rynku jest dość ograniczona, ponieważ oczekujemy na publikację w tym tygodniu najnowszych protokołów Fed, a także wrześniowego raportu CPI, ale uwaga nigdy nie będzie daleka od wydarzeń w Izraelu, biorąc pod uwagę ryzyko dalszej eskalacji, jeśli Iran zostanie wciągnięty w walkę, co jest całkowicie możliwe, jeśli Izrael zdecyduje, że ponosi odpowiedzialność za atak.

___



