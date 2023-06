Fed zdecyduje się na pauzę, czy jastrzębią przerwę?

Rynki europejskie zamknęły się wyżej drugi dzień z rzędu, po tym jak najnowsze dane o inflacji w USA za maj znalazły się na najniższym od 2 lat poziomie, a spekulacje na temat dalszych chińskich środków stymulacyjnych poprawiły nastroje.

Rynki amerykańskie poszły w ich ślady, chociaż entuzjazm i zyski zostały złagodzone przed dzisiejszą decyzją Fed, ponieważ przed ogłoszeniem stóp procentowych pojawiła się ostrożność.

Po tym, jak w opublikowanych wczoraj danych amerykańska inflacja CPI za maj znalazła się na najniższym od dwóch lat poziomie 4%, rynek oczekuje, że amerykański bank centralny zrobi dziś przerwę z myślą o podwyżce stóp w lipcu. Oczywiście będzie to zależeć od tego, jak dane ekonomiczne będą się kształtować w ciągu najbliższych 6-7 tygodni, ale mimo to pomysł, że zobowiązalibyśmy się do podwyżki w lipcu, nasuwa pytanie, dlaczego nie podwyższyć teraz i zachować otwarte opcje dotyczące lipca, zapewniając, że warunki finansowe nie zostaną zbytnio poluzowane.

Dzisiejsze majowe dane o PPI prawdopodobnie tylko wzmocnią to bardziej gołębie nastawienie, jeśli zgodnie z oczekiwaniami zobaczymy dalsze dowody na spowolnienie cen, a ceny bazowe spadną poniżej 3% po raz pierwszy od ponad 3 lat. Oczekuje się, że główny wskaźnik PPI spadnie do 1,5% z 2,3%.

Kiedy urzędnicy Fed przedstawiali nastawienie "pomijania" w swoich licznych briefingach od czasu majowej decyzji, kiedy podjęto decyzję o usunięciu linii sygnalizującej, że nadchodzą kolejne podwyżki stóp, zawsze istniało ryzyko, że tego rodzaju wstępne zobowiązanie może okazać się problematyczne.

Tak więc, podczas gdy rynki w pełni oczekują, że Fed nie ogłosi dziś żadnych zmian, największym wyzwaniem Powella będzie utrzymanie perspektywy podwyżki stóp w lipcu jako wiarygodnego wyniku, przy jednoczesnym nakreśleniu prognoz gospodarczych Fed na resztę roku, a także na 2024 rok.

Kluczowe mogą okazać się prognozy Fed. Konsensus rynkowy zakłada, że w 2024 r. prognoza dla PKB wyniesie 1,2%, a na 2025 r. 1,9%. Z kolei stopa bezrobocia ma wynieść 4,5%, a na koniec 2023 r. 4,2% (obecnie 3,7%). Projekcja inflacji na 2024 r. może wynieść 2,6%, a na 2025 r. 2,1%. Inflacja bazowa z kolei na koniec 2023 r. ma wynieść 3,7%, a w kolejnych latach 2,6% oraz 2,1%. Z kolei poziom stopy funduszy federalnych może wynieść na koniec 2023 5,1% i dalej 4,4 oraz 3,1%.

Decyzję w sprawie stóp procentowych wraz z komunikatem oraz projekcjami poznamy o godzinie 20:00, a konferencja prasowa rozpocznie się o godzinie 20:30.

