Bitcoin – kurs kryptowaluty silnie spada w maju

Sell in May and go away wpisuje się w tym roku nie tyle w rynek akcji, co w rynek kryptowalut. Kurs bitcoin osunął się w tym miesiącu o 9,4%, co jest najgorszym miesięcznym wynikiem od listopada 2022 r. Wtedy notowania bitcoina spadły o ponad 16%. Co ciekawe spadek ceny bitcoina jest największy spośród popularnych dużych kryptowalut. Kurs ethereum spada w maju o 4,6%, a litecoina o 4%.

Kolejny możliwe spadek płynności na rynku kryptowalut

W ostatnich godzinach dowiedzieliśmy się, za portalem cointelegraph, że konglomerat venture capital Digital Currency Group (DCG) zamyka swoją spółkę zależną TradeBlock (która jest operatorem platformy transakcyjnej dla instytucji), powołując się na stan szerszej gospodarki i niepewne otoczenie regulacyjne dla kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Według raportu Bloomberga z 25 maja, TradeBlock, kierowany przez Breanne Madigan, oficjalnie rozpocznie proces zamknięcia z dniem 31 maja.

"Ze względu na stan szerszej gospodarki i przedłużającą się zimę kryptowalutową, a także wymagające otoczenie regulacyjne dla aktywów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych, podjęliśmy decyzję o zamknięciu instytucjonalnej platformy transakcyjnej" - powiedział rzecznik firmy agencji Bloomberg.

DCG i jej portfel spółek stanęły w obliczu wyzwań związanych z przedłużającą się zimą kryptowalutową. Zamknięcie TradeBlock nastąpiło po tym, jak DCG wcześniej zamknęło swoją siedzibę działu zarządzania majątkiem w styczniu 2023 r. Wcześniej konglomerat venture capital DCG również ujawnił straty przekraczające 1 miliard dolarów w 2022 r. Straty zostały przypisane przede wszystkim efektowi spowodowanemu upadkiem kryptowalutowego funduszu hedgingowego Three Arrows Capital.

Bitcoin – kurs pod presją przez kurs dolara?

Wydaje się, że silniejszy dolar zmniejszył apetyt inwestorów na bitcoina. 25 maja indeks dolara amerykańskiego, wskaźnik służący do sprawdzania siły benchmarku w stosunku do koszyka najważniejszych walut obcych, wzrósł do ponad 104 pkt., najwyższego poziomu od dwóch miesięcy. Co ciekawe, indeks wzrósł o 3,2% od kwietniowego minimum - odwrotnie do trendu Bitcoina w tym samym okresie. W tym tygodniu odbicie dolara nabrało tempa ze względu na jego reputację "bezpiecznej przystani" w obliczu niepewności rynkowej związanej z negocjacjami w sprawie pułapu zadłużenia USA, kryzysem bankowym i perspektywami globalnej gospodarki, a także wypowiedziami przedstawicieli Fed o tym, że możliwe są dalsze podwyżki stóp procentowych w USA.

Oprocentowanie obligacji nie zachęca do ryzyka

Co więcej, rentowność krótkoterminowych obligacji skarbowych gwałtownie wzrosła, a 1-letnie obligacje oferują swoim posiadaczom 5,26% zwrotu do terminu zapadalności. Jest to kilka punktów bazowych od 23-letniego maksimum, co teoretycznie zmniejsza popyt na aktywa niedochodowe, takie jak bitcoin w krótkim okresie.

Kurs bitcoina – kluczowe poziomy

Zdaje się, że cena bitcoina utknęła pomiędzy potencjalnymi poziomami wsparcia i oporu. Od dołu mowa o rejonie 22000-24000 USD, a z kolei od góry o poziomie 31500 USD. Wydaje się, że dopiero pokonanie któregoś z nich może sprzyjać pojawieniu się większego ruchu trendowego na tym rynku.

CFD na bitcoina. Platforma NextGeneration CMC Markets



