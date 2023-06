Banki centralne nie poddadzą się w walce z inflacją. Podsumowanie wypowiedzi z Sintry

Tymczasem, Andrew Bailey, gubernator Banku Anglii, podkreślił, że gospodarka Wielkiej Brytanii okazała się bardziej odporna niż przewidywano. Bailey bronił decyzji Banku Anglii o podniesieniu stóp procentowych wyżej niż oczekiwano, podkreślając, że politycy będą kontynuować swoje wysiłki, aby sprowadzić inflację do celu 2%.

Przyszłość polityki monetarnej

Lane podkreślił, że EBC będzie musiał dalej podnosić stopy procentowe, zauważając, że kolejna podwyżka w lipcu byłaby rozsądna, ale wskazując, że jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, co bank powinien zrobić we wrześniu.

Z kolei Francois Villeroy de Galhau, członek ECB, stwierdził, że stopy procentowe są blisko poziomów wymaganych do przywrócenia inflacji w strefie euro do celu 2% ustalonego przez ECB. Villeroy zasugerował, że ważniejsze jest określenie, jak długo ECB utrzyma podwyższone stopy, niż ich rzeczywisty poziom, ze względu na opóźnienia w transmisji polityki monetarnej.

Inflacja jest już popytowa, nie kosztowa

Bankierzy centralni zauważają, że inflacja nie ma już charakteru inflacji kosztowej, a w głównej mierze odpowiada za nią popyt, który nadal nie ma zamiary zmniejszać swoich wydatków, mimo wzrostu stóp procentowych. W teorii wyższe stopy procentowe powinny zachęcać do oszczędzenia, co na tę chwilę nie ma miejsca na szeroką skalę. Stąd banki centralne na razie nie mają wyjścia, jak komunikować dalsze podwyżki stóp do momentu, gdy popyt nie zostanie stłumiony.