Vinnere i sommersol?

Kan solkraft redde både verden og porteføljen?

Foruten å være en viktig kilde til D-vitaminer og generell lykkefølelse, har solen kraft i seg til å løse mange av verdens energiutfordringer.

Solkraft har hatt en bemerkelsesverdig reise de seneste årene, og peker seg ut blant de mest lovende energikildene. I 2022 økte sol kapasiteten mer enn alle andre energikilder for elektrisitet til sammen, ifølge International Energy Forum (IEF). Og etter som kostnadene har falt 85 prosent siden 2010, regnes sol nå som den billigste kilden til ny kraftkapasitet.

Installert solkapasitet er i fantastisk vekst: den dobler seg omtrent hvert tredje år, tilsvarende en tidobling hvert tiår, og i 2024 vil solkraft stå for rundt seks prosent av elektrisiteten i verden, ifølge The Economist. Tidsskriftet spår på lederplass at solkraft på 2040-tallet vil kunne bli den største energikilden globalt.

Globalt gir stor offentlig støtte lyse tider for solkraft: investeringer i solenergi vil utgjøre 4,2 billioner dollar frem til 2050, anslår det internasjonale energibyrået (IEA) i sin World Energy Outlook Report.

Kina-utfordringen

Særlig USA er dessuten opptatt av det geopolitiske aspektet: solkraften er lokal og kan ikke brukes som forhandlingsmiddel av fremmede makter.

Det var konkurransen fra Kina som tok knekken på norske REC i sin tid, og Kina forblir en stor utfordring for den globale solkraftindustrien. Landet står bak de aller fleste av verdens solcellepaneler, og ikke minst kontrollerer det silisiumet som trengs for å produsere dem. Denne markedsmakten skaper uro, med Europas energiavhengighet til Russland friskt i minne. USA har svart med avgifter på kinesisk solteknologi som et ledd i den pågående handelskrigen mellom landene.

Betydelig overkapasitet har ført til et markant fall i priser og marginer i det kinesiske markedet, og nå peker mange tegn mot en omfattende konsolidering i bransjen, ifølge analysebyrået BloombergNEF.

Ren energi til datasentre

I USA, der sol bare utgjør 3,9 prosent av energimiksen, er tilgang til kraftnettet en stor utfordring.

De store amerikanske teknologiselskapene som i lang tid har drevet den globale børsoppgangen, har behov for enorme mengder ren energi når de skal drifte sine datasentre.

De siste fem årene har Amazon, Microsoft, Meta Platforms og Google alene stått for 40 prosent av etterspørselen etter storskala solcelleprosjekter i USA. Særlig kunstig intelligens, som nå topper alles agenda, er vanvittig energikrevende.

Datasentre er ventet å stå for åtte prosent av USAs elektrisitetsforbruk innen 2030 – mer enn en dobling fra dagens nivåer.

Solkraft er ventet å utgjøre 58 prosent av ny installert elektrisk kapasitet i USA i løpet av 2024, ifølge anslag fra det amerikanske energidepartementet.

Solindeks i skyggen

Det begynner å bli lenge siden solen skinte på de børsnoterte solselskapene som var tidlig ute. De siste tre årene har gitt mange dager i skyggen av andre bransjer.

MAC Global Solar Energy Index toppet ut i starten av 2021, men har siden mistet to tredjedeler av verdien.

Der mange fond og ETFer inkluderer flere former fornybar energi, kan man få 100 prosent solfaktor gjennom Invesco Solar Energy som følger den nevnte indeksen. Eksponeringen er global, men dominert av amerikanske og kinesiske selskaper.

Ser man nærmere på beholdningen, er det tre amerikanske selskaper som til sammen utgjør over en fjerdedel og som alle anbefales tungt av Wall Street.

First Solar-aksjen har falt en del tilbake fra sin all-time high 12. juni, men selskapet er godt posisjonert i verdikjeden som verdens største produsent av tynnfilm solcellemoduler for å konvertere sollys til elektrisitet og med produksjonslinjer i Vietnam, Malaysia, USA og India. Etterspørselen etter selskapets produkter virker etter alle solemerker å være sterk.

Enphase Energy ligner mer på et teknologiselskap, og leverer en integrert plattform for lagring av solenergi, primært for takløsninger. Selskapet opplevde en marginal omsetningsdupp i 2023, og aksjekursen er nærmest halvert fra toppen.

Også Nextracker er tungt teknologidrevet, med programvareløsninger som gjør det mulig for solcellepaneler å følge solens bevegelser for å optimalisere ytelsen.

Selskapenes halvårsrapporter i løpet av sommeren kan gi en nyttig indikasjon på om de går lysere soltider i møte. Men flere fornybar-aksjer falt markant etter president Joe Bidens oppsiktsvekkende debattopptreden i slutten av juni. For i høstmørket lurer en trussel i form av presidentvalget som kan bli avgjørende for videre politisk støtte til solindustrien.



