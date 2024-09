Utenfor komfortsonen

Inflasjon på 75 prosent eller børsoppgang på 85 prosent? Fremvoksende markeder kan by på litt av hvert.

Det er naturlig nok aksjemarkedene i USA og hjemme i Norge som får mest oppmerksomhet i finanspressen her på berget, etterfulgt av Norden, Vest-Europa, Kina, Japan og India.

Men selv om de fleste av disse har gått svært bra i år, er det andre som har vært enda bedre.

Erdogans nye retning

Det holder å se til Europas sørøstre ytterkant, der Tyrkias aksjemarked har opplevd et solid comeback. Etter noen trøblete år er den lokale BIST 100-indeksen i skrivende stund opp 28 prosent for året.

Tyrkia defineres i høyeste grad fortsatt som et fremvoksende marked, som med sin skyhøye inflasjon har gitt investorer nok av hodepiner. Ikke minst har den tyrkiske liren vært en av verdens mest volatile valutaer.

Men etter å ha blitt gjenvalgt som president i 2023, hyret Recep Tayyip Erdo ğ an inn fageksperter til sentralbanken og finansministerposten for å få justert den økonomiske politikken.

50 prosent rente

For alle som klager over høye renter kan det være verdt å merke seg at den tyrkiske styringsrenten ble hevet fra 8,5 prosent til 50 prosent i løpet av ti måneder. Der har den ligget det siste halvåret, og effekten har begynt å vise seg: inflasjonen, som hadde løpt løpsk til 75 prosent var i august kommet ned til 52 prosent, ifølge den tyrkiske sentralbanken. Riktig nok er det fortsatt et stykke ned til målet på fem prosent.

Tyrkia har litt av en historikk på området. Inflasjonen var i 1980 på hele 139 prosent, mens styringsrenten i 1994 var vanvittige 500 prosent - og etter 1990 har den aldri ligget under 4,5.

Men tross en bra børsutvikling peker ikke alle piler riktig vei. Nå er det antydning til trøbbel igjen, etter at BIST 100-indeksen har falt 12 prosent siden toppen i juli. Blant annet er det tydelige tegn til at internasjonale investorer som har ridd oppgangen har begynt å forlate landet igjen, ifølge fondstilbyderen East Capital. Det har i hovedsak vært snakk om spesialiserte fond som kan snu seg fort rundt.

Men fortsatt er det et stykke frem til å overbevise langsiktige, utenlandske investorer om at Tyrkia er verdt å se nærmere på. Det har vært en avventende stemning i påvente av nye signaler fra Erdogan om veien videre. Denne uken ble det kjent at Tyrkia har gjennomført en utstedelse av obligasjoner for 3 5 milliarder dollar, et steg i riktig retning for å berolige markedene om at myndighetene er på saken.

«Sør-Amerikas Amazon»

Ser vi utenfor Europa, men fortsatt godt plantet i risikable fremvoksende markeder, er det fortsatt ville tilstander i Argentina. Landet som var et av verdens rikeste for 100 år siden er blitt svekket av flere tiår med økonomisk vanstyre.

Men MERVAL-indeksen i Buenos Aires er opp 85 prosent siden årsskiftet. Blant tungvekterne som har bidratt er Mercado Libre, hyppig trukket frem som en favoritt blant investorer og analytikere. Netthandelsselskapet har i løpet av sine 25 år bygget seg opp til å bli den viktigste nettbaserte markedsplassen for brukere over hele Sør-Amerika.

Mercado Libre har fra starten av latt seg inspirere av Amazon til å bygge opp et sammenvevd nettverk av online tjenester, som gjør det svært vrient for konkurrenter å utfordre deres markedsdominans.

Selv om selskapet opererer i et mer begrenset geografisk område enn Amazon, er det snakk om land der mindre av potensialet er tatt ut. Investorer som har hatt eventyrlig avkastning i Amazon over mange år kan derfor vurdere å allokere noe eksponering sørover.

Svingningene og usikkerheten i fremvoksende markeder som Tyrkia og Argentina er ikke for alle, men treffer man med timingen vil oppsiden kunne være betydelig. Ikke minst er det en påminnelse om at det finnes en rekke alternativer for geografisk spredning dersom man i perioder har mindre tro på USA og Norge.



