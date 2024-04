Er gaming gambling?

Head of Scandinavia

Tredobling på fire år har gjort «renessanse-stat» til attraktivt, men lite tilgjengelig marked.

I et turbulent makrobilde er investorene stadig på utkikk etter nisjer, det være seg bransjer eller regioner, som ser mer lovende ut enn andre.

For mange har det nok gått litt under radaren at børsene i De forente arabiske emirater nærmer seg en samlet verdi på 1 billion dollar, og dermed har passert Brasil.

Hovedindeksen i hovedstaden Abu Dhabi har nesten tredoblet seg siden april 2020, og dét er det ingen andre store aksjemarkeder som kan matche.

Emiratenes ambisjoner og selvsikkerhet på den globale scenen har vokst. Mens Dubai for de fleste er mest kjent, er Abu Dhabi den økonomiske storebroren som står for om lag tre fjerdedeler av børsverdiene. Nå handler strategien om å diversifisere vekk fra oljen som har gjort staten til en av verdens rikeste.

«Renessanse-stat»

En som anbefaler å ta en nærmere titt på emiratene er Ray Dalio, grunnleggeren av Bridgewater Associates, verdens største hedgefond. I fjor åpnet han en ny lokal avdeling av Dalio Family Office, og under Abu Dhabi Finance Week i november omtalte han emiratene som en «renessanse-stat».

Han trekker frem flere viktige kriterier for et godt investeringsklima, som han mener emiratene sjekker av på: de har god økonomisk styring, tjener mer enn de bruker og har en kultur for å investere i en produktiv befolkning.

Og ikke minst den politiske stabiliteten, en relativt nøytral geopolitisk holdning og evnen til å opprettholde gode relasjoner med både USA og Kina/Russland.

Dalio er ikke alene om å få øynene opp for emiratene. Microsoft annonserte nylig en investering på 1,5 milliarder dollar i G42, et Abu Dhabi-basert selskap som er langt fremme på kunstig intelligens og har et bredt produktspekter innen alt fra skybaserte løsninger til førerløse biler.

Microsoft-nestsjef Brad Smith får styreplass og G42 vil bruke Microsofts Azure-løsning i sine AI-tjenester.

Bjellesau-sjeiken

G42 inngår i børsimperiet til mannen som totaldominerer det lokale aksjemarkedet: Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, bystatens nestleder og bror av presidenten, kontrollerer om lag 65 prosent av FTSE ADX General indeksen gjennom direkte og indirekte eierskap, ifølge aksjeregistrene per 31. mars.

Det viktigste selskapet å merke seg i så måte er International Holding Co. (IHC), et konglomerat med eierskap i alt fra klær til romfart. Aksjen har hatt en eventyrlig kursoppgang siden 2019, og selskapet verdsettes nå til rundt 240 milliarder dollar.

Her henger alt sammen: IHC eier den mest aktive lokale aksjemegleren, mens sjeiken selv er styreleder for det statlige investeringsfondet AQD som kontrollerer selve børsen.

Til sammen styrer sjeik Tahnoon verdier for rundt 1,5 billioner dollar hvorav majoriteten er gjennom statlige investeringsfond.

Skal man investere i Abu Dhabi kan det være lurt å følge sjeik Tahnoon: fem av de ti børsnoteringene som har gitt best avkastning siden starten av 2021 har kommet i selskaper helt eller delvis under hans kontroll.

Vanskelig for utlendinger

Sjeikens jernhånd gjør det imidlertid vanskelig for utenforstående å få tilgang til de beste investeringsmulighetene, og det hersker usikkerhet om hvorvidt utenlandske investorer i praksis likebehandles med lokale.

Fortsatt eies 90 prosent av IHC av lokalbefolkningen, og internasjonale kapitalforvaltere har opplevd at det er vanskelig å få tegne seg for betydelig summer i kapitalinnhentinger.

De forente arabiske emirater utgjør fortsatt bare 1,3 prosent av MSCIs indeks for fremvoksende markeder, men aktive fond med et slikt mandat har økt eksponeringen de siste årene, ifølge Copley Fund Research.

Da har begrenset likviditet og mangelfull tilgang på detaljert informasjon vist seg som en stor utfordring. I så måte er emiratene et av de vanskeligste markedene å få tilgang til, ifølge James Donald, sjef for fremvoksende markeder i Lazard Asset Management LLC.

Men det er tegn til oppmykning: de siste par årene har myndighetene solgt seg delvis ned i noen av de statlige selskapene for å få inn private penger. Da Dubai Electricity & Water Authority PJSC hentet 6,1 milliarder dollar var for eksempel velkjente internasjonale kapitalforvaltere som BlackRock, Vanguard Group og Fidelity Investments å finne på listen.



