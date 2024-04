Er gaming gambling?

Mange utviklere av dataspill mister jobben for tiden. Er det krise i bransjen?

Mange av teknologigigantene har via oppkjøp og investeringer satt seg i lederposisjoner i det enorme markedet for dataspill. Markedet og teknologien er i konstant utvikling og forgrener seg videre fra klassiske spill på konsollen. Nesten halvdelen av verdens befolkning, mer enn 3,3 milliarder mennesker, spiller dataspill i en eller annen form. Ifølge TechJury forventes markedet å runde 250 milliarder dollar neste år.

Den globale veksten fortsetter, men ser nå ut til å ha stabilisert seg på omkring åtte prosent årlig, ifølge PWC. Det er dog store variasjoner på de forskjellige områdene innen gaming, som kanskje er et mer dekkende begrep. Video-gaming, hvor man spiller enten via PC/Mac eller med konsoller som Nintendo Switch, PlayStation 5 og Xbox, forventes å vokse med omkring 2,8 prosent i 2024. Skybasert gaming, hvor strømmetjenester gir tilgang til avanserte spill på din TV, PC, smarttelefon eller nettbrett, har ifølge Statistica hatt en vekst på 45 prosent årlig i perioden 2021-2024. I 2022 kom halvdelen av omsetningen fra online gaming, 29 prosent fra konsoller og 21 prosent fra PC/MAC.

Stagnasjon og nedbemanning

Men under overflaten opplever bransjen nå tøffere tider, ja nærmest et metningspunkt, i hvert fall på enkelte markeder. Det er vanskelig å rekruttere nye spillere eller å få eksisterende spillere til å bruke mer tid og penger på gaming. I USA stagnerer veksten.

Resultatet er at bransjen nå sparker utviklere i stor stil. Kinesiske Tencent har sagt opp 11 prosent i sin spilldivisjon Riot Games, Microsoft sier farvel til nesten 2 000 ansatte i det nylig kjøpte spillselskapet Activation Blizzard og Epic Games sparker 900. Ifølge BBC ble 10 500 stillinger eliminert i bransjen i 2023, og 8 500 utviklere har mistet jobben så langt i år. I Sverige har svenske Embracer solgt rettigheter til spill og redusert medarbeiderstaben for å kompensere for sviktende inntjening. Sony har overraskende lukket sitt PlayStation studio i London og redusert medarbeiderstaben i USA og Japan. Riktignok kanaliseres noen av disse besparelsene inn i vekstmarkeder som eksempelvis Brasil, men det skjuler ikke realitetene. Det er ikke lenger så lønnsomt å utvikle enormt dyre spill til et marked som på flere områder er mettet. Det ble også ansatt for mange utviklere under videospillets glansdager i koronatiden. Spillutviklere er svært dyre medarbeidere.

Nedgang i USA

Ifølge teknologiekspert Mathew Ball, finnes svarene i tallene.

– Hvis vi ser på USA alene, så har salget falt med 2,5 milliarder dollar på to år, som er en reduksjon på 6 prosent. Hvis vi justere tallene for inflasjonen, er det reelle omsetningsfallet på 10 milliarder dollar, eller omkring 14 prosent, sa Ball til BBC.

Han forklarer at dette skal ses opp mot meget optimistiske budsjetter som selskapene og investorer tidligere har lagt til grunn. Han sier videre at mange nye spill er kommet på markedet og at salgstallene generelt har skuffet stort. Det har medført at budsjetter for nye spill er redusert, mange spill under utvikling er kansellert og utviklingen av nye spill kuttes.

Mange investeringsmuligheter

Men selv om det kan være litt motvind for øyeblikket, og kanskje spesielt på det amerikanske markedet, er dette en gigantindustri verden over som forventes å vokse med høye vekstrater i mange år. Som investor har du mange muligheter til å «spille med», uten nødvendigvis å investere i spillutviklerne. Leverandører av hardware, som Nvidia, Dell, AMD og Intel gir eksponering til bransjen, og med dem får du også en fin KI-eksponering. Softwareprodusenter som Unity Software er en annen mulighet, for ikke å snakke om giganter som Microsoft og Amazon, som begge satser tungt på gamingmarkedet. Apple og Google henter store beløp via deres respektive app stores fra nedlastede spill. Kina, verdens største marked for gaming, har blant annet Tencent, som eier Riot Games. En annen stor spillutvikler, japanske Nintendo, er i spennende utvikling og har hatt en kursstigning i år på 34 prosent, i et marked hvor konkurrentene stort sett faller tilbake.

Kanskje har du allerede en fin eksponering i gaming-sektoren gjennom noen av de nevnte, eller andre selskaper i verdikjeden? Tross litt stagnasjon for tiden, er de fleste bransjeanalytikere av den klare oppfatning at gaming har en lys fremtid og vil spise en stadig større andel av omsetningen i underholdningsindustrien Du har et utall av investeringsmuligheter med et godt langsiktig vekstpotensial.



