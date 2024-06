Reiseaksjer i bagasjen

Sommeren definerer året for en rekke selskaper.

Den globale reiseindustrien er utpreget sesongbasert, og sommeren er høytiden for den store inntjeningen som skal sikre driften gjennom til dels magre måneder ellers i året.

Med et sterkt arbeidsmarked og noe nedgang i inflasjonen er det lite som tyder på at forbrukerne vil kutte i feriebudsjettet i år. Mye tyder på at reiseaktiviteten fortsetter den sterke gjeninnhentingen etter koronapandemien. For eksempel ble torsdagen før Memorial-langhelgen i USA i slutten av mai den nest travleste dagen noensinne for landets flyplasser.

72 prosent av amerikanerne planlegger en tur i sommer, og halvparten av disse har allerede booket, ifølge data fra Bank of America Institute. En bredere undersøkelse utført av Travel+Leisure Magazine i USA og seks andre land viser at 84 prosent ser for seg å bruke minst like mye penger på feriebudsjettet som i fjor.

For selskaper med eksponering mot turismesektoren kan makroøkonomiske data få stor påvirkning. 18. juni vil den amerikanske detaljsalgsrapporten for mai gi en viktig indikasjon på om forbruket holder seg godt inn mot sommeren.

Tilknyttede tjenester

Reisesektorens innflytelse favner mye bredere enn de aktørene man først tenker på, og det er gjerne noen av selskapene i randsonen som har de mest tiltrekkende forretningsmodellene.

Blant flere digitale tjenesteselskaper med sterk eksponering mot reisesektoren finner man de to konkurrerende plattformene Booking Holdings og Expedia, der man kan booke hva det skulle være av overnatting, fly, leiebil osv.

Booking er markedslederen som ikke bare driver Booking.com, men også merkenavn som Priceline, Kayak og OpenTable. Selskapets førstekvartalsrapport viste at brutto reisebestillinger fra kunder var opp 10 prosent fra samme kvartal året før. Omsetningen økte 17 prosent, mens netto inntjening økte hele 192 prosent.

Der Booking-aksjen er opp ni prosent hittil i år, har Expedia fått seg en skikkelig knekk og falt 19 prosent. Sistnevntes bruttobestillinger økte mer beskjedne 3 prosent i første kvartal, mens omsetningen økte 8 prosent. Mest urovekkende var den skuffende guidingen for andre kvartal, men Expedia kan være en comeback-kandidat verdt å holde øye med dersom selskapet får orden på utviklingen.

For de mer eventyrlystne i dette segmentet kan man se på indiske MakeMyTrip og kinesiske Trip.com.

I kategorien tilstøtende tjenester finner man også kredittkortleverandørene AmericanExpress, Mastercard og Visa som tar seg godt betalt for uttak og betalinger i utenlandsk valuta . Ikke minst tilbyr de reiseforsikringer, tilgang til flyplass-lounger og andre goder på veien.

Transport og overnatting

Innen transport er Uber et selskap som trekkes frem av flere analytikere som en av de mest spennende mulighetene. Det er ikke et tradisjonelt reiseselskap i så måte, men med sin stadig økende tilstedeværelse globalt (i over 70 land) nyter det godt av turisttrafikken i sommermånedene. Uber har utviklet seg fra en ren vekstaksje til et lønnsomt selskap som har vist en god evne til å diversifisere tjenestetilbudet sitt. Konkurrenten Lyft kan også være verdt en vurdering.

Innen overnattingssegmentet bør man kanskje se bredere enn de største globale kjedene. Faktisk er det tre gambling-relaterte hotellkonsepter, som alle har fått seg en trøkk av den makroøkonomiske usikkerheten, som får flest anbefalinger på Wall Street for tiden: Caesars Entertainment, MGM Resorts og Las Vegas Sands.

ETFer

Flybransjen er som kjent risikabel, og det er fort gjort å brenne seg på investeringer i flyselskaper. Men ønsker man å satse bredt på sektoren kan ETFen U.S. Global Jets (JETS) være et alternativ: den gir eksponering mot flere flyselskaper og produsenter, riktig nok med overvekt i det amerikanske markedet. En ETF som dekker turismesektoren i bredere forstand er Invesco Leisure and Entertainment (PEJ).

Kanskje startet reiseoptimismen litt tidlig i år: BlueStar Travel and Vacation Index, som inneholder en rekke amerikanske selskaper i reise- og fritidssektoren, nådde en foreløpig topp allerede i april og har siden falt tilbake syv prosent.

Men for mange bransjer er sommeren en rolig periode med lite utvikling, og da kan reiseaksjer gi spenning til investoren eller traderen som ikke ønsker å koble seg helt av.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.