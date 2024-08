Pandemiekko

Danskene med ny legemiddelsuksess, men «gleden» kan bli kortvarig.

Det er bare gått noen få år siden legemiddelselskaper som Pfizer og Moderna opplevde voldsom kursoppgang i aksjemarkedet da vaksinene deres bidro til å få koronapandemien under kontroll.

Nå kan man se de samme tendensene, om enn i mindre skala, i forbindelse med det pågående utbruddet av Mpox (tidligere apekopper) i sentrale deler av Afrika. Utviklingen har inntil nylig fått relativt beskjeden oppmerksomhet i vestlige medier, men denne uken erklærte verdens helseorganisasjon (WHO) en internasjonal folkehelsekrise.

Allerede er det blitt rapportert om et importert smittetilfelle i Sverige, og med spredning til vestlige land øker naturlig nok interessen - også i aksjemarkedet.

Opp og ned

Mpox-utbruddet har allerede begynt å gi seg utslag i kursoppgang for aksjer som er godt posisjonert til å begrense de negative effektene av sykdommen. Den seneste uken har blant andre danske Bavarian Nordic steget rundt 50 prosent på børsen. Selskapet har foreløpig den eneste Mpox-vaksinen som er godkjent for voksne i både Europa og USA.

Vaksinen ble utviklet da et tidligere utbrudd av sykdommen spredte seg i deler av Europa i 2022. Det ventes at den vil være effektiv også mot den nye varianten som nå er i omløp, ifølge fagsjef Tyra Krause hos Statens Serum Institut i Danmark. Selskapet har søkt de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) om å få godkjent vaksinen også for aldersgruppen 12-17 år.

De historiske kursgrafene viser at Bavarian Nordic-aksjen skjøt opp 200 prosent i løpet av tre sommermåneder i 2022, før den falt tilsvarende brutalt tilbake etter at det forrige Mpox-utbruddet kom under kontroll. I oktober 2023 var aksjekursen tilbake på mai 2022-nivå.

Det er derfor naturlig å anta at veien videre i stor grad vil avhenge av hvor omfattende og langvarig årets utbrudd blir. Aksjekursen kan fort pumpes videre opp de neste ukene, men investorer som hopper på toget bør unngå å være sistemann ut døren når oppgangen uunngåelig blir avløst av en ny nedtur.

Amerikanske alternativer

Når det gjelder legemidler er prisingen som regel villere i USA. Amerikanske GeoVax Labs har steget hele 280 prosent på børsen den siste uken, etter nyheten om at selskapet er på vei til å bli den første amerikanske leverandøren av en Mpox-vaksine.

Siga Technologies, også det amerikansk, er på sin side aktuelle med et antiviralt legemiddel mot sykdommen. Aksjen er opp mer beskjedne 20 prosent siste uke.

Før man lar seg rive helt med av oppsidepotensialet kan det imidlertid være nyttig å ta en titt på kurshistorikken til BioNTech, Moderna og Pfizer siste fem år. Disse tre hadde som kjent rekordutvikling takket være sine koronavaksiner, men etter at pandemien kom under kontroll har samtlige falt tungt tilbake fra toppnoteringene i 2021.

Danskene i førersetet

Vi nordmenn kan se med misunnelse på danskenes legemiddelsuksesser. Bavarian Nordic er riktig nok i en annen kategori enn børskjempen Novo Nordisk, som gjennom sin ekspertise på behandling av diabetes og fedme har vokst seg til å bli ett av de virkelige store europeiske børslokomotivene.

Der sistnevnte leverer relativt forutsigbare inntekter, slekter Bavarian Nordic mer på de uforutsigbare bioteknologi-selskapene vi er kjent med på børsen her hjemme. Men selv om inntjeningen går i rykk og napp, så har de i det minste lyktes med å utvikle en salgbar vaksine med dokumentert effekt.

Det er nå over 10 år siden kreftbehandlingseventyret Algeta ble kjøpt av tyske Bayer og antydet starten på en gullalder for norsk legemiddelindustri. Siden da har flere lovende kandidater, som Nordic Nanovector og Ultimovacs, blitt hausset voldsomt opp for så å feile da det virkelig gjaldt i avgjørende testfaser. Med enorme kursutslag på den minste nyhet har de vært gullgruver for aktive tradere, men elendige for langsiktige investorer.

Risikospredning

Det er ingen grunn til å stoppe satsingen av den grunn, ikke minst fordi deler av forskningen vil kunne bygges videre på i andre sammenhenger. Utvikling av legemidler er å regne som høyrisiko tidligfaseinvesteringer som i liten grad kan sammenlignes med andre selskaper på børsen. Ofte er utfallene binære, mens de mest lovende selskapene gjerne har flere ben å stå på.

Derfor gjelder den samme porteføljetankegangen her som for andre tidligfase-investeringer: sprer man risikoen på 10 selskaper må man regne med å samlet sett gå i minus på ni av dem, mens det tiende skal gi rekordavkastningen som skal veie opp for de andre og vel så det. Kanskje bør tallet ligge nærmere 20 for å ha gode nok sjanser.

Uansett skader det neppe å gjøre en grundig analyse av hva vi kan lære av danskene.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.