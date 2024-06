Fra kaffe og kakao til olivenolje og appelsinjuice: matvarekrisene kommer på rekke og rad.

Den betente diskusjonen rundt ultraprosessert mat har gitt fornyet oppmerksomhet for naturlige råvarer.

Men de siste årene har verden beveget seg fra én råvarekrise til en annen. Ustabilt vær og klima, kombinert med økte produksjonskostnader som følge av inflasjon, har ført til prekære utfordringer for en rekke matvareprodusenter.

Listen over sårbare matvarer begynner å bli lang: kakao, kaffe, smør, sukker, avokado, olivenolje, appelsinjuice, med flere. Volatiliteten i matvaremarkedet kan være verdt å følge med på av flere grunner. Og her bør det finnes stor oppside for dem som kan komme opp med kreative løsninger for å møte mer av etterspørselen.

Oransje farevarsel for appelsinjuice

Hvem skulle ha trodd at det kan bli nødvendig med appelsinjuice uten appelsiner? Men idet vi går inn i sommersesongen der et iskaldt glass appelsinjuice smaker enda friskere enn vanlig, blinker varsellampene oransje for en mulig appelsinmangel.

Brasil, verdens største eksportør av den populære frukten, har nylig vært hardt rammet av en bakterieinfeksjon på sitrusfrukter, som det ikke finnes noen medisin mot. Kombinert med hetebølger og urolig klima, går det mot rekordlav appelsinproduksjon for 2024 og 2025 – den laveste produksjonen på 30 år og en nedgang på hele 24 prosent sammenlignet med året før, ifølge bransjeorganisasjonen Fundecitrus.

Som et resultat har appelsinprisene skutt i været og skapt store utfordringer for juice-produsentene. En av løsningene ser ut til å bli appelsinjuice med lite eller ingen appelsin, og mer av andre frukter. Men først må markedet finne ut hvor mye forbrukerne er villige til å betale for appelsinjuicen.

I futures-markedet har prisen for appelsinjuice nærmest doblet seg på ett år. Og fordi det er et marked med relativt lite handelsaktivitet, kan det bli stor volatilitet i usikre perioder som dette.

«Flytende gull»

Også olivenoljen, populært omtalt som «det flytende gullet», sliter. Igjen er det ekstremvarme og tørke over lengre tid, i dette tilfelle i Sør-Europa, som har skapt problemer.

Spania står for mer enn 40 prosent av den globale produksjonen, og for 2023-24 sesongen er landet ventet å bare produsere rundt 60 prosent av en normalsesong, ifølge Centre for the Promotion of Imports.

Olivenoljeprisen nådde en historisk toppnotering på 9,2 euro i januar i år, men har siden falt til rundt 8 som følge av oppløftende nedbørsmengder i mars og april, ifølge Mintec-indeksen som følger prisutviklingen for de ulike produsentene rundt Middelhavet. Det er fortsatt en voldsom økning fra rundt 3,5 euro for to år siden

Nå kan flere av produsentene ligge tynt an. Med en halvering av avlingene, kombinert med kostnadene til gjødsel, vanning og arbeidskraft, er det slett ikke sikkert det vil være lønnsomt å fortsette. Flere bransjeaktører frykter at tilbudet ikke vil klare å møte etterspørselen i overskuelig fremtid.

Tyveri og svartebørs

Den kraftige prisoppgangen har gitt en urovekkende tendens, nemlig en tilsvarende kraftig økning i tyverier. Spanske supermarkeder har rapportert at olivenolje har gått til topps på listen over de mest stjålne varene. Bak det hele står organiserte kriminelle, som videreselger med profitt på svartebørsen. En lignende utvikling har man tidligere sett i Mexico, der kriminelle tok kontroll over deler av avokado-markedet etter at prisene gikk i taket.

Følger man verdikjeden kan man tenke seg hvem som blir rammet. Flere små bedrifter, for eksempel uavhengige matbutikker og restauranter med lave marginer, må ta vanskelige avveininger på hvor mye av prisøkningene de kan klare å videreføre til kundene sine.

For hvor mye er vi egentlig villige til å betale for et glass appelsinjuice og en dæsj olivenolje? Det kan vi snart finne ut.