Nytt blikk på krypto

Kryptomarkedet koker, og nye rekorder settes. Har krypto nå blitt stuerent?

Det er vanskelig å bli klok på kryptovalutaer. Høy volatilitet, usikkert fundament og mange skandaler har gjort at mange investorer holder seg vekk. Men nå er det et stemningsskifte på vei. Kryptovalutaene stiger voldsomt, ny lovgivning gir større trygghet, og aktørene får nye inntektskilder. Bør vi konservative investorer revurdere vår skepsis?

Hvordan brukes krypto?

Investering og spekulasjon er den mest utbredte bruken av kryptovalutaer. Fysisk Bitcoin, Ethereum og andre coins handles internasjonalt på børser som Coinbase, Binance og Kraken. Krypto brukes også i stigende grad som betalingsmiddel, spesielt på e-handel, spill, digitale tjenester og globale overførsler, ofte via betalingsløsninger som BitPay og Strike eller integrasjoner med Visa-kort.

Stabile kryptovalutaer - Stablecoins - er kryptovalutaer som er ment å holde konstant verdi, typisk knyttet til amerikanske dollar eller euro. Ett eksempel er USDC (fra Circle/Coinbase), som er fullt støttet av dollarreserver. Stablecoins som USDC og USDT brukes i desentraliserte finansapplikasjoner og til utenlandske overføringer. I land med høy inflasjon (som Argentina, Nigeria og Venezuela) brukes krypto ofte til å sende og motta penger direkte mellom privatpersoner, såkalte P2P-overføringer.

Nå åpner også banker som JP Morgan for å bruke krypto som sikkerhet for lån, ifølge Financial Times. Dette representerer et markant skifte fra tidligere utsagn fra CEO Jamie Dimon, som i 2017 kalte Bitcoin “svindel”. Banken har også lansert sin egen stablecoin, JPM Coin og forbereder nye digitale token-løsninger for institusjonelle kunder.

Handel med krypto

Coinbase er den største amerikanske børsen for kryptovaluta. Den tilbyr kjøp, salg og nå også bank- og betalingsløsninger – blant annet inngikk de nylig et samarbeid med amerikanske PNC Bank om kryptotjenester til bankkunder. Coinbase-aksjen (COIN) har levd et turbulent liv. Den ble notert til 342 dollar i april 2021 da krypto-euforien hersket under pandemien. Ved inngangen til 2023 var aksjen ned 90 prosent til 33 dollar. I mars i år var aksjen priset til 160 dollar, men har siden opplevd en kraftig prisoppgang – over 60 prosent hittil i år, med toppnivåer rundt 440 dollar midt i juli. Godkjenningen av den amerikanske Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) i juni–juli, samt president Trumps positive holdning til kryptovaluta, har vært avgjørende faktorer for den positive utviklingen. Coinbase kan nå bli en viktig spiller på det internasjonale betalingsmarkedet. Det er en ny inntektskilde for selskapet og som kan legge press på bankenes dominans på området.

Bitcoin er den mest kjente kryptovaluta og er en desentralisert valuta, hverken utstedt eller styrt av noen stat eller sentralbank. Antall Bitcoin er 21 millioner enheter og holdes konstant. Siden den spede start i 2009 har Bitcoin levd et svært turbulent «hype og krasj»-liv og blitt møtt med både eufori og skepsis. Fra å bli verdsatt til kun 1 dollar i 2011, nådde den hele 20 000 dollar i 2017. Den falt så til 3 000 dollar i 2018 før euforien overtok under pandemien og sendte verdien til 60.000 dollar. Nytt fall i 2022 reduserte verdien til 16,000 dollar. Nå er det eufori på steroider. Godt hjulpet av Bitcoin ETF-er og ny lovgivning handles en Bitcoin nå til 125.000 dollar. Selv om Bitcoin ikke er stablecoin, tolker markedet det som et politisk skifte i favør av desentraliserte penger.

Ny lovgivning

Med den nylig vedtatte Genius Act, er formålet å etablere et rettslig rammeverk for privat utstedte stablecoins denominert i amerikanske dollar. Ifølge Financial Times fører loven USA og verden ett skritt nærmere digitaliseringen av nasjonale og grenseoverskridende betalingssystemer – og til konflikten om hvem som vil dominere disse systemene. The Clarity Act, nylig vedtatt av Representantenes hus i Kongressen, har til formål å fjerne uklarheter i reguleringen av kryptomarkedet i USA, spesielt hvem som regulerer hva. Endelig er det Anti-CBDC Act (Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act) som sikter på å forby sentralbanken Federal Reserve fra å utvikle og utstede en sentralbankstyrt digital valuta (CBDC) for bruk av privatpersoner. Derved går USA en annen vei enn Kina, India og EU, som alle arbeider med å utvikle en digital sentralbankvaluta.

Stiger risikoen?

Samlet gir lovene klarere rammer for private aktører og styrker USAs posisjon som kryptovennlig nasjon. Kritikere mener den nye krypto-lovgivningen gir for mye makt til private aktører og svekker myndighetenes kontroll, særlig ved å forby en statlig digital dollar. De advarer om økt systemrisiko, utilstrekkelig forbrukerbeskyttelse og at stablecoins kan fungere som uregulerte skyggebanker. Flere ser lovene som politisk motiverte og frykter at USAs myndigheter gir fra seg styringen over fremtidens pengesystem til fordel for kommersielle aktører.

Markedet svarer med å sende kryptokursene opp, og dermed er et nytt oppsving underveis. Institusjonelle investorer og banker har kastet seg på, og med ETF-er har det blitt mye enklere for private aktører å ta del i «festen». Det kan være moro og innbringende, men fester kan ta en brå slutt og så kan det bli blåmandag. Det har verdiutviklingen til Bitcoin vært et godt eksempel på.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.