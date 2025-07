Kan Tyskland løfte nordiske aksjer?

Pengene strømmer inn i Europa, og Tyskland skal gjenstarte motoren. Det gir spennende muligheter.

Europa har opplevd store kapitaltilstrømninger de seneste månedene. Penger flyttes i stor stil fra amerikanske verdipapirer inn i europeiske aksjer, ETF-er og rentefond. Europa skal oppruste, ikke bare i forsvar og sikkerhet, men også i infrastruktur og grønn omstilling. Det foreligger ambisiøse programmer i EU. Renten senkes. Valutaen er sterk. Investeringsselskapet Blackstone sier de vil øke sin europeiske investering til 500 milliarder dollar de neste ti årene.

Ny aktivitet i Tyskland

Motoren i den europeiske økonomien har i mange år vært Tyskland, men landet har slitt i flere år. Veksten er vekk, og landet har underinvestert massivt i mange år, både i teknologi og infrastruktur. Samtidig er konkurransen fra Kina drepende, spesielt på elbil-markedet. Bileksporten til Kina falt med 18 prosent i 2023 og ytterligere med 17 prosent i 2024, samtidig som kineserne vinner markedsandeler i Tyskland. Konkurransen begrenser seg ikke til biler, men er betydelig på industrimaskiner og andre kapitalvarer. Heldigvis er det vekst og investeringer i forsvarsindustrien, og mange tidligere ansatte i bilfabrikkene finner nå arbeid her. Rheinmetal er børsens store vinner med en dobling av aksjekursen det siste året.

Etter årtier med underinvestering skjer det endelig noe. Koalisjonsregjeringen med forbundskansler Friedrich Mertz i spissen har lansert et nytt infrastrukturfond med mål om å modernisere og elektrifisere alt fra jernbane og veier til digital infrastruktur og energisystemer. Samtidig har EU styrket sine rammeverk for felles investeringer, spesielt gjennom det såkalte Net Zero Industry Act og European Defence Industrial Strategy. Infrastrukturfondet er på 500 milliarder euro, omkring samme størrelse som et årlig statsbudsjett. Pengene lånes, hvilket hittil har vært uhørt i Tyskland. I 2009 innførte Tyskland den såkalte Schuldenbremse – gjeldsbremsen – som forbød regjeringen å operere med et budsjettunderskudd over 0,35 prosent. Det nylig vedtatte infrastrukturfondet, finansiert utenfor normal budsjettbalanse, er dermed et historisk brudd med tidligere politikk – og åpner for en ny fase med mer aktiv økonomisk politikk.

Vekst også i private investeringer

Investeringer i privat sektor har også ligget på et lavt nivå de siste årene. Nå er det utsikter til bedring. Ifølge Reuters vurderer over 30 av Tysklands største industriselskaper – inkludert Siemens, RWE, Rheinmetall, SAP og Volkswagen – en samlet investeringsforpliktelse på rundt 300 milliarder euro frem mot 2028. En nylig vedtatt skattelettepakke på 46 milliarder euro fra 2025–2029 inkluderer akselerert avskrivning og gradvis reduksjon av selskapskatten. Pakken skal stimulere private investeringer. Samtidig forventes en vekst i utenlandske investeringer etter mange år med stillstand.

Store muligheter åpnes opp

Tysklands revitalisering åpner store muligheter for en rekke nordiske selskaper. Hydro har solid fotfeste i Tyskland med 22 kontorer og fire produksjonsselskaper. Elkem har to fabrikker. Kongsberg Gruppen er en sterk partner i NATO-sammenheng og høyaktuell i forsvarsopptrapping i Tyskland og Øst-Europa. Gruppen har allerede samarbeid med flere tyske selskaper, blant andre Diehl. Hexagon-selskapene Composites og Purus har kontorer og fabrikker i Tyskland. I september 2023 åpnet Hexagon Purus et topp moderne produksjonssenter i Kassel for Type 4-hydrogensylindere og samarbeider med flere tyske og europeiske lastebilprodusenter (blant andre Daimler Truck).

Svensk-sveitsiske ABB kan og vil spille en viktig rolle i elektrifiseringen, utbygging av datasentre og modernisering av jernbanen. Den store satsningen på jernbane og veinett kan gi store muligheter for svenske Sweco, NCC og AFRY og danske Per Aarsleff og Arkil Holding, som allerede er etablert i Tyskland. Og hva tenker Norconsult?

Innenfor digitalisering og telecom er Ericsson og Nokia godt posisjonert til å vinne nye kontrakter. Statkraft driver vann- og vindkraftprosjekter i Tyskland, mens Vestas og Ørsted er børsnoterte selskaper som leverer vindturbiner både onshore og offshore. Flere IT-selskaper som Netcompany, TietoEvry, Addnode Group og Crayon (nå SoftwareOne) yter viktige bidrag til etterlengtet digitalisering. Og store industriselskaper som Wärtsilä, Atlas Copco, SAAB, Sandvik og SSAB er globale spillere som kapitaliserer på mulighetene som nå byr seg i Tyskland.

Opptur på børsen

Den tyske DAX-indeksen har steget 21 prosent så langt i år, sammenlignet med knapt 12 prosent for Oslo Børs. Rheinmetal er imidlertid en stor del av forklaringen. Det vil ta tid å få Tyskland tilbake på vekstsporet, og det mangler ikke risikofaktorer. Med nye politiske vinder og penger bak intensjonene, kan det bli fart i den tyske omstillingen, godt hjulpet på vei av høyteknologiske, børsnoterte nordiske selskaper.



