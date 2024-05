Norsk cruise-kontroll

Head of Scandinavia

Den norske arven styrker innflytelsen blant børsrederiene.

De var tre, nå er de fire. Den veletablerte trioen med Carnival (CCL), Royal Caribbean (RCL) og Norwegian Cruise Lines (NCL) fikk nylig selskap på børs av et annet stort cruiserederi: Viking Holding, livsverket til den utvandrede nordmannen Torstein Hagen, hadde sin første handelsdag i New York 1. mai.

Vikingene klarte kanskje ikke å kolonisere Amerika, men flere hundre år senere er det liten tvil om viking-innflytelsen på maritim virksomhet i dagens USA: tre av de nå fire store cruiserederiene har sterke norske aner. NCL og RCL ble begge grunnlagt på slutten av 60-tallet, førstnevnte av Knut Utstein, sistnevnte av I.M. Skaugen, Anders Wilhelmsens Rederi og Gotaas-Larsen i fellesskap.

Senere har begge disse blitt kraftig amerikaniserte, selv om Wilhelmsen-familien fortsatt eier litt av RCL, mens NCL representerer Norge i navnet. Men det er ingen tvil om at Viking-noteringen har gitt et kraftig oppsving for den norske innflytelsen i markedet.

Eneste rene luksus-cruise

Viking-aksjens kursutvikling siden noteringen har allerede gitt 20 prosent avkastning til investorene som tegnet seg for 24 dollar. Det er verdt å merke seg at selskapet er såpass stort at det seilte rett inn på tredjeplass på listen etter markedsverdi.

Med sine rundt 12 milliarder dollar (52,5 prosent eid av Hagen selv) i skrivende stund er Viking nesten dobbelt så stort som NCL og ikke milevis unna den falmede storheten CCL på 18 milliarder Imidlertid er det et godt stykke opp til markedsledende RCL, som har hatt den klart sterkeste gjeninnhentingen etter 2020 og verdsettes til 36 milliarder.

Dét gapet vil neppe Viking tette med det første, for den nye gutten i klassen har ingen planer om å ta markedsandeler i alle mulige retninger. Viking skiller seg ut som det eneste rene veddemålet på premium-segmentet innen cruise, i motsetning til de andre rederienes brede porteføljer av datterselskaper for ulike markedssegmenter.

Viking-skipene har verken lekerom, nattklubber eller casino om bord. Barn er ikke tillatt, i stedet er det afternoon tea i biblioteket, og stort tilbud av aktiviteter og utflukter på land i hver havn. Viking slår konkurrentene med god margin på ett av de viktigste nøkkeltallene, nemlig inntekter per passasjer, som kom på hele 7.251 dollar i 2023. En påminnelse om potensialet som ligger i prisingsmakten og marginene i premium-segmentet. Selv om reisene i praksis er all-inclusive, finnes det nok av muligheter for å bruke penger om bord og på ekskursjoner til lands.

Og for å komme tilbake til det norske, videreføres kulturarven i mer enn bare navnet: den står sentralt i alt fra innredningen til serveringen av vafler med brunost i Mamsen’s-kiosken eller drinker på Aquavit-terrassen akter. Det er et rendyrket, uniformt konsept som mange trofaste kunder setter pris på: de kommer tilbake til de moderne Viking-skipene og vet akkurat hva de får, selv om destinasjonen har endret seg.

Fra sine fire opprinnelige skip på europeiske elver, har rederiet siden 1997 ekspandert til 92 skip på elver over hele verden, de syv hav og polområdene. I praksis er det tre separate selskaper som driftes under navnene River, Ocean og Expeditions, og i fjor nådde Viking en milepæl som ingen andre har klart før: å bli rangert på topp i alle tre kategoriene i Conde Nast Traveler’s Readers Choice. For mange cruise-reisende har denne kåringen stor innflytelse på hvem de velger å reise med.

Tilbake, men sårbart

Reisebransjen har slått godt tilbake etter pandemien, og cruise nyter godt av dette. Passasjervolumet for 2023 nådde 31,7 millioner, ifølge 2024 State of the Cruise Industry-rapporten fra Cruise Lines International Association (CLIA). Det var en oppgang på 7 prosent fra 2019, det siste normalåret før koronapandemien, og kan sånn sett betegnes som den endelige bekreftelsen på at bransjen er friskmeldt.

Men i dataene ligger også en advarsel: 73 prosent av cruiseturister sier myndighetenes offisielle reiseråd har sterk innflytelse på reiseplanene deres. Det er verdt å merke seg i en tid med tiltagende geopolitisk risiko, der det ikke alltid er lett å forutse hvor det er trygt eller mulig å reise 1-2 år frem i tid. Mange cruise-bookinger foretas lang tid i forveien.

Det er også en viss frykt for overkapasitet i markedet, men det kan væ re en del å gå på når det gjelder prisingen. Siden 2019 har vanlige hotellpriser steget 25 prosent, mens cruise bare har steget 10 prosent, ifølge Robin Farley, analytiker for fritidsreiser i UBS.

De tre etablerte cruiserederiene hadde en fantastisk kursutvikling gjennom 2023, men er alle godt kjent i markedet. Fremover kan det bli spennende å følge med når stadig flere analytikere tar opp dekning på den nye aksjen i gruppen. I kulissene sitter en norsk 81-åring fra Nittedal og kontrollerer 87 prosent av stemmene i Viking-arven sin.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.