Nordmenn prises ut av Anfield

Det kan koste 150 kroner minuttet for nordmenn å se fotball på Anfield Road i Liverpool. Flere og flere takker nei.

Familiefaren (ja, menn er overrepresentert blant fotballturister) er kanskje ikke den mest kreative eller tålmodige når det gjelder å finne julegaver? Så hvorfor ikke ta med barnet til Liverpool og se en kamp på Anfield Road? En liten konvolutt under juletreet, og barnet kaster seg om halsen til pappa. - Tusen takk, pappa, når skal vi dra?

Det første sjokket kommer når pappa oppdager at en billett til Anfield typisk koster seks-syv tusen kroner. Så kommer høye hotellpriser, fort fem tusen kroner for et dobbeltrom en helg. En tur innom supporter-butikken er nesten like dyrt som å kjøpe en flott ring til fruen. Regningen for en helg løper fort opp i 30 000 kroner når man inkluderer noen restaurantbesøk og transport. Flyreiser har også blitt markant dyrere.

Når man tar i betraktning at en gjennomsnittskamp varer omkring 100 minutter, så koster helgen – omregnet til fotballopplevelsen – 150 kroner minuttet. Per person! Regner du prisen kun ut fra inngangsbilletten, så er den omkring 70 kroner per minutt.

Enorm interesse

Det er flere årsaker til den eksplosive økningen i prisnivået, som spesielt har vært markant etter pandemien. Fotballinteressen har økt betydelig, og nå er stadioner proppfulle, ikke bare i Premier League, men også i lavere divisjoner. Premier League har en utrolig global popularitet, og spesielt asiater med svært få budsjettbegrensninger reiser på kamper som aldri før. Det sitter bakmenn – såkalte agenter – og styrer store deler av budsjettallokeringen til toppklubbene. Alt dreier seg om tilbud og etterspørsel.

Hotellprisene i storbyer som London, Manchester og Liverpool har steget kraftig. Jan Roger Henriksen, daglig leder i Bayer Street Event, har sendt fotballsupportere til øyriket i snart 40 år.

– Prisene har omtrent doblet seg etter pandemien, og nå synes flere og flere nordmenn at smertegrensen er nådd. Jeg anbefaler ofte folk å se lag i lavere divisjoner, men mange vil se toppklubbene. Når de så hører totalprisen, takker mange nei, sier han.

Så er det kronekursen. Det er blitt veldig dyrt å være nordmann med utfartstrang. Et britisk pund er blitt 19 prosent dyrere fra august 2022 til august 2025. Heldigvis har kronen styrket seg det siste året, og et pund koster nå omkring 13,2 kroner. Det er nesten en hel krone lavere enn ved juletider i fjor.

Økosystemet

Fotball er big business, og for den våkne investor er det muligheter. Fotballkampen er bare en liten brikke i et stort økosystem, og med flere og flere tilreisende turister til kamper over hele Europa, så stiger behovet for overnattingsmuligheter.

Jeg har tidligere skrevet om nettopp dette segmentet og påpekt at opplevelsesindustrien var en vesentlig driver til den positive utvikling i hospitality-sektoren. Britiske InterContinental Hotels Group eier flere hotellkjeder – herunder Holiday Inn og Crowne Plaza – og har mange hoteller i britiske storbyer. Siden aksjen nådde bunnen i april, har den steget med 35 prosent. Franske Accor, som har Novotel og Mercure som store kjeder, har hatt en kursstigning på 30 prosent i den samme perioden.

Fotball-VM og flyselskapene

Alle som har tatt et fly en fredag til Storbritannia ser hvor mange fotballsupportere som valfarter til øyriket for å se fotball. Kabinene til SAS, Norwegian, Ryanair og EasyJet er fulle av supportere med drakter i alle farger.

Flyselskaper står aldri høyt på min liste over foretrukne industrier, men det er et faktum at både Ryanair og Norwegian har hatt et veldig bra 2025, og fotballsupporterne bidrar.

Til sommeren er det fotball-VM i USA, Canada og Mexico. Hele 48 nasjoner deltar, 16 flere enn ved siste VM. Det ligger an til å bli et krem-år for flyselskapene, som frakter hundretusenvis av supportere, spillere og delegater i hele fem uker. Flyene er normalt stappfulle, og prisene preges av den voldsomme etterspørselen. Mange selskaper har rekordresultater i VM-år. Det kan være noe å tenke på dersom du ønsker flyselskaper i porteføljen.

Men før vi kommer så langt, skal vi igjennom en lang vinter, hvor det for mange er den engelske fotballen og Champions League som holder humøret oppe.

Men drømmen om en tur til Anfield Road kan kanskje være utenfor økonomisk rekkevidde. Så kan en tur til Prenton Park for å se Tranmere Rovers være et ganske bra – og langt rimeligere - alternativ.



