The US will observe a National Day of Mourning on Thursday 9 January for former US president, Jimmy Carter. As a result, major US stock exchanges will be closed, and other markets will have an earlier finish.

The New York Stock Exchange and Nasdaq will not open on Thursday. US indices will close early at 2.30pm (UK time), while US treasury and commodity markets will close early, at 6.15pm (UK time). For options, the US SPX 500 will be open until 2.25pm (UK time), and the US NDAQ 100 will be closed all day.

The Euro 50, Germany 40 and UK 100 indices will also close earlier than usual, at 9pm (UK time).

View more details in the table below:

Instrument Market hours (Thu 9 Jan) Close (UK times) Commodities Corn 01:00-13:45 / 14:30-18:15 Early close at 18:15 Feeder Cattle 14:30-18:15 Early close at 18:15 Live Cattle 14:30-18:15 Early close at 18:15 Lean Hogs 14:30-18:15 Early close at 18:15 Lumber 15:00-18:15 Early close at 18:15 Oats 01:00-13:45 / 14:30-18:15 Early close at 18:15 Rough Rice 01:00-03:00 / 14:30-18:15 Early close at 18:15 Soybean 01:00-13:45 / 14:30-18:15 Early close at 18:15 Soybean Meal 01:00-13:45 / 14:30-18:15 Early close at 18:15 Soybean Oil 01:00-13:45 / 14:30-18:15 Early close at 18:15 Wheat 01:00-13:45 / 14:30-18:15 Early close at 18:15 Indices Euro 50 00:15-21:00 / 23:00-00:00 Closed from 21:00-23:00 Germany 40 00:15-21:00 / 23:00-00:00 Closed from 21:00-23:00 Japan 225 (Chicago) 00:00-14:30 / 23:00-00:00 Early close at 14:30 UK 100 00:00-21:00 / 23:00-00:00 Closed from 21:00-23:00 US 30 00:00-14:30 / 23:00-00:00 Early close at 14:30 US NDAQ 100 00:00-14:30 / 23:00-00:00 Early close at 14:30 US Small Cap 2000 00:00-14:30 / 23:00-00:00 Early close at 14:30 US SPX 500 00:00-14:30 / 23:00-00:00 Early close at 14:30 US SPX Midcap 400 00:00-14:30 / 23:00-00:00 Early close at 14:30 Volatility Index 00:00-14:30 / 23:00-00:00 Early close at 14:30 Shares US share baskets N/A Closed US NASDAQ N/A Closed US NYSE N/A Closed Treasuries SOFR 3 Month 00:00-18:15 / 23:00-00:00 Early close at 18:15 US T-Bond 00:00-18:15 / 23:00-00:00 Early close at 18:15 US T-Bond Ultra 00:00-18:15 / 23:00-00:00 Early close at 18:15 US T-Note 10 YR 00:00-18:15 / 23:00-00:00 Early close at 18:15 US T-Note 2 YR 00:00-18:15 / 23:00-00:00 Early close at 18:15 US T-Note 5 YR 00:00-18:15 / 23:00-00:00 Early close at 18:15

Please note that the information given is subject to change.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.