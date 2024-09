Lite oppdrift

Flybransjen fortsetter å ødelegge formuer.

SAS, Norwegian, Norse. Flyselskapene får mye oppmerksomhet i media, men i børssammenheng nevnes de sjelden i positive ordelag.

Denne ukens kurskollaps i sistnevnte er en påminnelse om at flyselskaper ytterst sjeldent er gode investeringer over tid. Likevel fortsetter investorer å kaste penger etter dem.

Norse er ned rundt 80 prosent hittil i år, SAS er tatt av børs etter to år på konkursens rand og selv Norwegian, som så ut til å være på gang igjen med John Fredriksen & co på eiersiden etter nesten-konkursen for et par år siden, har falt 40 prosent siden den nylige toppen i april.

Den type svingninger er perfekte for kortsiktige tradere, men ikke akkurat den stabile avkastningen langsiktige investorer er på utkikk etter. Bransjeorganisasjonen IATA venter rekordmange fem milliarder flyreisende i 2024, så hvordan kan det ha seg at flyselskapene sliter sånn?

En cocktail av motstand

Å drive et flyselskap er enormt kapitalintensivt. Ett enkelt fly koster alene flere hundre millioner kroner. Dertil kommer høye kostnader til drivstoff og mannskap. Ikke rart derfor at lønningene globalt er under press, som igjen fører til kostbare streiker. Inflasjon og høye renter på gjeld hjelper åpenbart ikke.

Kombinert med små marginer, beinhard konkurranse og ekstrem sårbarhet for eksterne sjokk, har man forklaringen på at det stadig går galt og at flere store selskaper er blitt tvunget til konsolidering. Samtidig oppstår nye, opportunistiske små-selskaper som stjeler til seg markedsandeler.

Og ikke minst: Boeing, som i praksis forsyner halvparten av nye fly til verdensmarkedet, har problemer på rekke og rad som resulterer i forsinkede leveranser. I årets første kvartal leverte fabrikken bare 83 fly, sammenlignet med 130 ett år tidligere. Også konkurrenten Airbus har slitt med å møte forventningene, grunnet sine motorproblemer som har gått litt under radaren.

Selv gode booking-nivåer kan ikke kompensere for alt dette, og flere flyselskaper har måttet legge ekspansjonsplaner på is.

Fra øst til vest

Når Skytrax og andre bransjeorganisasjoner årlig kårer verdens beste flyselskaper, går rangeringen som regel fra øst til vest. De beste er å finne i Asia, Oceania og Midtøsten. Deretter følger Europa, med Nord-Amerika et hakk under.

Men er det samsvar mellom best for passasjerene og best for investorene? Dessverre er få av de topprangerte tilgjengelige på børs. Qatar Airways og Emirates er for eksempel eid av sine pengesterke stater.

Andre passasjerfavoritter som Singapore Airlines, Hong Kong-baserte Cathay Pacific og japanske All Nippon Airways er alle notert i sine hjemmemarkeder og et par sekundærnoteringer, men vanskeligere tilgjengelig for norske investorer.

Ser man på kursutviklingen for de vestlige flyselskapene hittil i år er den rett og slett begredelig. De aller fleste er solid i minus. Selv lavprisgiganten Ryanair, som lenge har vært blant verdens mest veldrevne flyselskaper, er ned 16 prosent.

Et hederlig unntak er International Consolidated Airlines Group (IAG), som eier blant andre British Airways, Iberia og Aer Lingus, samt det spanske lavprisselskapet Vueling. Aksjen er opp 18 prosent siden årsskiftet, og Morningstar publiserte nylig en analyse der aksjen omtales som undervurdert og deres førstevalg blant de større nettverksselskapene. De ser en oppside på 22 prosent fra dagens kurs i første omgang, blant annet som følge av at selskapet har klart å øke inntektene per passasjerkilometer fra 7,86 euro i 2019 til 9,36 i 2023.

Samtidig anslår Morningstar at denne yielden innen 2028 vil falle markant tilbake på grunn av alle utfordringene bransjen opplever.

Se andre steder

Konklusjonen er at om man ønsker en relativt trygg og behagelig reise i aksjemarkedet bør man vurdere andre alternativer enn fly. Bransjen passer best for daytradere og milliardærer som ønsker prestisjen som kommer med å eie et flyselskap. For alle andre, som ønsker brukbar nattesøvn og god langsiktig avkastning, finnes det en rekke industrier som er bedre stilt.



